Lời khuyên khi mua vải

Nếu cứ chọn bừa, bạn rất dễ mua phải vải bị chua, sâu hoặc không ngọt nước.

Đầu hè là thời điểm những vườn vải bước vào mùa chín rộ. Những chùm vải đỏ rực, căng mọng không chỉ là thức quà giải nhiệt hấp dẫn mà còn chứa nhiều vitamin. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn, bạn rất dễ mua phải những quả vải bị chua, lép hạt, hoặc tệ hơn là bị sâu đầu, chín héo. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những mẹo cực kỳ đơn giản để chọn được những quả vải ngon ngọt nhất cho cả gia đình.

Quan sát vỏ ngoài và màu sắc quả vải

Màu sắc là yếu tố đầu tiên giúp bạn nhận biết quả vải đã chín tới và đạt độ ngọt ngon nhất hay chưa. Về màu sắc, nên chọn những quả có vỏ màu đỏ hồng đều, tươi tắn. Tránh mua những quả còn xanh vì vải sẽ bị chua, hoặc tránh quả có màu đỏ thẫm, bầm dập vì đó là vải đã hái lâu, dễ bị hỏng bên trong.

Bên cạnh đó cũng nên để ý phần gai vải. Quả vải ngon, chín tới thì phần gai trên vỏ sẽ nhẵn, phẳng và giãn nở rộng ra. Những quả có gai trông càng nhọn, dày và khít thì đó là vải còn non, hạt to và vị sẽ chua.

Kiểm tra độ đàn hồi bằng cách nắn nhẹ

Cảm giác khi cầm nắm quả vải trên tay cũng sẽ phản ánh chính xác chất lượng thịt quả bên trong. Quả vải ngon là khi dùng tay ấn nhẹ thấy quả có độ săn chắc, đàn hồi tốt, cảm giác căng mọng. Ngược lại, nếu ấn vào thấy mềm nhũn, chảy nước thì vải đã bị thối hoặc quá chín. Hoặc nếu quả quá cứng, đơ thì có thể là vải xanh hoặc bị khô héo do mất nước, không nên mua.

Quan sát đường chỉ ở vỏ

Mẹo nhận biết độ chín của vải chính là quan sát đường chỉ chạy dọc quả. Quả vải chín già, đạt độ ngọt đậm đà và thơm ngon nhất luôn có đường rãnh này sâu, rõ nét và nổi rõ lên vỏ. Khi bóc, vỏ vải dễ tách, cùi dày và mọng nước. Ngược lại, những quả vải có vỏ trơn nhẵn, đường chỉ mờ hoặc không có là dấu hiệu của vải chín non. Loại vải này chưa tích đủ đường nên khi ăn sẽ bị nhạt, vị chua nhẹ và thiếu hẳn hương thơm đặc trưng.

Cách nhận biết vải không bị sâu đầu

Sâu đầu là nỗi ám ảnh lớn nhất khi ăn vải. Bạn có thể dễ dàng tránh những quả vải như vậy bằng cách quan sát kỹ vùng vỏ ngay sát cuống quả vải. Những quả vải ngon và an toàn sẽ có vùng vỏ quanh cuống màu sắc đồng đều, hồng hào hoặc sáng màu, bề mặt láng mịn sạch sẽ. Ngược lại, nếu bạn thấy xuất hiện các chấm đen nhỏ như đầu kim hoặc có quầng thâm màu nâu sẫm xỉn màu bao quanh gốc cuống, đó chính là vết đục của sâu hoặc vùng thịt quả đã bị hoại tử.

Một dấu hiệu rất rõ ràng khác của sâu đục cuống chính là phần chất thải do chúng đùn ra ngoài trong quá trình ăn lõi quả. Khi chọn vải, hãy nhìn thật kỹ vào các khe gai và gốc cuống. Nếu thấy có những hạt bụi li ti màu nâu đen hoặc màu bã trầu bám quanh kẹt cuống thì tuyệt đối không nên mua. Những chùm vải sạch, không bị sâu bệnh tấn công sẽ luôn giữ được phần cuống khô ráo, sạch sẽ và không có bất kỳ lớp bột mịn bất thường nào.

Phân biệt vải thiều chính hiệu và vải lai

Vải thiều (như vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn) luôn là loại vải ngon và được săn đón nhất nhờ vị ngọt lịm đặc trưng. Để chọn mua đúng loại vải thiều, bạn có thể để ý quả thường có kích thước nhỏ, hơi tròn, hình thức không bắt mắt bằng vải lai. Tuy nhiên, hạt của nó rất nhỏ (có quả hạt lép hoàn toàn), phần cùi dày, mọng nước, có mùi thơm rất thanh và vị ngọt sắc.

Vải lai quả thường to hơn, dáng thon dài như quả trứng, gai vải thô. Loại này có hạt rất to, cùi mỏng, nhiều nước nhưng vị thường chua nhẹ hoặc ngọt thanh chứ không ngọt đậm như vải thiều.