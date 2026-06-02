Mỹ nhân Việt 4 lần đổ vỡ hôn nhân: Tuổi 50 vẫn trẻ đẹp bất chấp, sống trong dinh thự 1.000m², từng góc đều đắt giá

Cơ ngơi của mỹ nhân này gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng tầm view "triệu đô" hướng về đỉnh Lang Biang hùng vĩ.

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, được nhiều khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu tại Mỹ vào năm 2012. Ở tuổi 50, cô vẫn gây ấn tượng khi giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ cùng phong thái sang trọng, thanh lịch. Trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là mẹ đơn thân, Thu Hoài lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp, đồng thời dành thời gian chăm sóc các con. Nhắc đến khối tài sản của nàng Hậu, nổi bật nhất phải kể đến biệt thự nghỉ dưỡng mang tên H-Mansion tại Đà Lạt. Tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh, cơ ngơi rộng 1.000m² gây ấn tượng với kiến trúc sang trọng, không gian rộng lớn cùng tầm nhìn thoáng đãng hướng về đỉnh Lang Biang hùng vĩ.

Biệt thự nghỉ dưỡng của Hoa hậu Thu Hoài gây ấn tượng mạnh với kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu cổ điển, tựa như một tòa lâu đài giữa khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên sân vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mỉ với thảm cỏ xanh mướt, những luống hoa rực rỡ, lối đi lát đá và nhiều tiểu cảnh đẹp mắt. Từ cổng vào đến từng góc sân, mọi chi tiết đều được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa yên bình.

Bên cạnh kiến trúc bề thế với những ô cửa vòm đặc trưng, ban công sắt nghệ thuật và tường ốp đá tinh xảo, cơ ngơi còn sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra thiên nhiên xanh mát. Chính vì vậy, đây trở thành chốn nghỉ dưỡng riêng tư yêu thích của nàng Hậu mỗi khi muốn tạm rời xa nhịp sống bận rộn để tận hưởng những phút giây thư thái, bình yên.

Cô thuê quản gia riêng để chăm sóc dinh thự do không thường xuyên lưu trú mà chỉ nghỉ dưỡng tại đây mỗi khi rảnh rỗi

Toàn bộ nội thất trong nhà đều được Hoa hậu Thu Hoài lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự chỉn chu trong từng chi tiết. Không gian mang đậm phong cách châu Âu sang trọng với gam màu trang nhã, thiết kế hài hòa và ấm cúng. Ngôi nhà được xây dựng theo kết cấu mở, bố trí nhiều cửa sổ và cửa kính lớn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Biệt thự có tổng cộng 5 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình và khách ghé thăm.

Không gian sân vườn của biệt thự gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thoáng đãng cùng tầm nhìn đẹp mắt hướng ra khung cảnh thiên nhiên xanh mát. Khu vực này được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều cây xanh, hoa cỏ và những lối đi lát đá mang đậm phong cách nghỉ dưỡng. Thu Hoài còn bố trí bộ bàn ghế ngoài trời để thuận tiện cho việc thư giãn, thưởng trà hoặc ngắm cảnh, tận hưởng những phút giây yên bình mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi tại đây.

