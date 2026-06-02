Tôi từng có đôi môi khô nhất hội chị em cho tới khi thay đổi cách chăm sóc mỗi ngày

Tôi từng có đôi môi khô nứt quanh năm, bất kể mùa hè hay mùa đông. Môi thường xuyên bong tróc, nứt rãnh và rất khó đánh son đẹp. Có thời điểm chỉ cần dùng son lì vài tiếng là môi đã khô căng, lộ vảy trắng và thậm chí đau rát. Tôi từng nghĩ môi khô là do cơ địa và chỉ cần thoa son dưỡng khi thấy khô là đủ. Nhưng sau nhiều năm thử đủ loại sản phẩm, tôi nhận ra điều quan trọng nhất lại nằm ở thói quen chăm sóc môi mỗi ngày.

Sau khi thay đổi routine và duy trì đều đặn trong thời gian dài, môi tôi cải thiện rõ rệt: mềm hơn, ít bong tróc hơn và có độ căng tự nhiên ngay cả khi không dùng son màu. Dưới đây là những điều tôi đã duy trì để biến đôi môi khô nứt kinh niên thành môi căng mọng hơn rất nhiều.

1. Tẩy trang môi hàng ngày

Trước đây, tôi thường chỉ tẩy trang kỹ cho da mặt mà bỏ qua bước làm sạch môi, đặc biệt vào những ngày chỉ dùng son tint nhẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian, môi bắt đầu xỉn màu, khô ráp và dễ bong tróc hơn. Vùng môi rất mỏng và nhạy cảm nên nếu son môi hoặc cặn makeup còn tích tụ qua đêm, môi sẽ dễ mất độ ẩm tự nhiên. Từ khi duy trì thói quen tẩy trang môi mỗi tối bằng sản phẩm dịu nhẹ, môi tôi mềm hơn và giảm hẳn tình trạng khô căng vào sáng hôm sau. Điều quan trọng là thao tác thật nhẹ nhàng, tránh chà xát quá mạnh vì điều này có thể khiến môi dễ tổn thương và thâm hơn theo thời gian.

2. Luôn thoa một lớp dày son dưỡng trước khi ngủ

Đây có lẽ là thay đổi giúp môi tôi cải thiện rõ rệt nhất. Trước đây tôi chỉ dùng son dưỡng khi môi bắt đầu khô, nhưng hiện tại tôi luôn thoa một lớp dày son dưỡng mỗi tối trước khi đi ngủ, bất kể môi hôm đó có khô hay không. Ban đêm là thời điểm môi phục hồi tốt hơn, nên việc duy trì độ ẩm đầy đủ giúp môi mềm và căng hơn đáng kể vào sáng hôm sau. Sau khoảng vài tuần duy trì đều đặn, tôi nhận ra môi ít bong tróc hơn hẳn và son môi cũng lên đẹp hơn. Tôi đặc biệt thích những loại son dưỡng có texture đủ dày để tạo cảm giác như "mặt nạ ngủ cho môi", giúp môi được khóa ẩm suốt đêm mà không bị khô lại giữa chừng.

3. Tẩy da chết môi hàng tuần

Một trong những lý do khiến son môi dễ bị loang lổ hoặc đóng vảy là do lớp tế bào chết tích tụ trên môi quá nhiều. Trước đây tôi thường bóc da môi bằng tay mỗi khi môi bong tróc, nhưng điều này lại khiến môi dễ tổn thương và càng khô hơn. Hiện tại tôi duy trì tẩy da chết môi khoảng 1 lần mỗi tuần bằng sản phẩm chuyên dụng hoặc dạng scrub hạt mịn. Sau khi tẩy da chết, môi mềm hơn rất nhiều và lớp son cũng mịn hơn rõ rệt. Tuy nhiên, tôi không tẩy da chết quá thường xuyên vì môi là vùng rất nhạy cảm. Nếu làm quá mức, môi có thể bị kích ứng hoặc mất đi lớp bảo vệ tự nhiên.

4. Dùng son dưỡng có màu thay cho son lì mỗi ngày

Một thay đổi khác giúp môi cải thiện đáng kể là tôi hạn chế dùng son lì liên tục. Trước đây, tôi gần như ngày nào cũng dùng son lì lâu trôi vì thích màu lên đậm và rõ. Nhưng càng dùng thường xuyên, môi càng khô và dễ bong tróc. Sau này tôi chuyển sang dùng son dưỡng có màu trong những ngày bình thường. Kiểu sản phẩm này vừa giúp môi có sắc hồng tự nhiên, vừa duy trì độ ẩm tốt hơn nhiều so với son lì truyền thống. Điều tôi thích nhất là môi nhìn tươi tắn hơn nhưng vẫn mềm và có độ bóng nhẹ tự nhiên. Đây cũng là cách giúp môi "được nghỉ" mà không cần để mặt mộc hoàn toàn.

5. Chống nắng cho môi

Trước đây tôi gần như không nghĩ tới việc chống nắng cho môi. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới nhận ra tia UV cũng là nguyên nhân khiến môi dễ thâm và khô hơn theo thời gian. Hiện tại tôi ưu tiên những dòng son dưỡng có chỉ số SPF hoặc dùng thêm son chống nắng khi phải ra ngoài lâu. Dù là một bước nhỏ nhưng sau một thời gian, môi nhìn đều màu và ít xỉn hơn rõ rệt.Nhiều người chăm sóc môi rất kỹ nhưng lại bỏ qua chống nắng, trong khi đây lại là bước quan trọng để duy trì đôi môi mềm và hạn chế thâm sạm lâu dài.

Sau tất cả, tôi nhận ra để có đôi môi căng mọng không nhất thiết phải phụ thuộc vào những sản phẩm quá đắt tiền. Điều quan trọng hơn là duy trì những thói quen chăm sóc nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày. Khi môi được làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm đầy đủ và bảo vệ tốt trước ánh nắng, tình trạng khô nứt hay bong tróc cũng sẽ cải thiện đáng kể theo thời gian.