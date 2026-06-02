"Đại gia ngầm" showbiz có tình trường toàn mỹ nhân cực phẩm: Sở hữu căn hộ sang chảnh, view khét lẹt nhìn thẳng Lank Mark 81

Căn hộ sang chảnh với view cực phẩm của nhân vật này khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Gil Lê là một trong những nghệ sĩ sở hữu màu sắc riêng của Vbiz khi ghi dấu ấn ở nhiều vai trò như MC, ca sĩ, diễn viên cùng phong cách phi giới tính cuốn hút. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Gil Lê cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm khi từng vướng tin đồn tình cảm với loạt mỹ nhân đình đám như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh hay gần đây là Xoài Non.

Không chỉ tình cảm, cuộc sống riêng của Gil Lê cũng khá "bí ẩn". Dẫu vậy, dân tình cũng vẫn soi ra được nhiều "hint" để có khẳng định Gil Lê đích thị là một trong những "đại gia ngầm" của showbiz Việt. Trong số đó, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc vô tình hé lộ BĐS sang chảnh ở TP.HCM của Gil Lê.

Chỉ qua một đoạn story ngắn ghi lại một góc căn hộ, Gil Lê đã khiến nhiều người trầm trồ bởi không gian sống sang trọng cùng tầm nhìn cực đắt giá hướng thẳng Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam.





Khác với những căn nhà trang trí cầu kỳ, tổ ấm của Gil Lê mang đúng tinh thần hiện đại, gọn gàng và tinh tế giống phong cách thường thấy của chủ nhân. Căn hộ sử dụng cách bài trí tối giản với các gam màu trung tính, tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái.

Dù chỉ hé lộ một vài góc nhỏ nhưng có thể thấy không gian sống của Gil được chăm chút kỹ lưỡng. Các món đồ nội thất được sắp xếp hài hòa, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Ấn tượng nhất trong căn hộ của Gil Lê chính là khu vực có tầm nhìn cực thoáng ra thành phố. Qua đoạn video được chia sẻ, không gian này sở hữu diện tích rộng rãi, nhiều ánh sáng và đặc biệt là view hướng thẳng Landmark 81.

Gil Lê bố trí thêm cây xanh, gương soi kích thước lớn cùng một chiếc bàn nhỏ để trưng bày những món art toy yêu thích, biến nơi đây thành góc thư giãn mang đậm dấu ấn cá nhân.

So với những hình ảnh từng được chia sẻ trước đây, không gian hiện tại dường như đã có sự thay đổi khi phần ban công được lược bỏ, thay bằng thiết kế mở giúp tổng thể trở nên liền mạch, thoáng đãng và tạo cảm giác rộng hơn.

Khu vực sinh hoạt chính trong căn hộ được thiết kế theo phong cách mở khi phòng khách nối liền với khu bếp. Cách bố trí này giúp không gian trở nên rộng rãi hơn, đồng thời tạo sự kết nối giữa các khu vực trong nhà.

Nội thất được lựa chọn theo hướng hiện đại, màu sắc hài hòa. Trần nhà sử dụng hệ thống đèn ẩn thiết kế đơn giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn, kết hợp ánh sáng nhẹ nhàng giúp tổng thể căn hộ thêm phần ấm cúng.

Ngoài ra, sân thượng cũng được chủ nhân tận dụng thành một góc thư giãn rộng rãi với nhiều mảng xanh. Đây là nơi giúp tổng thể căn nhà thêm thoáng đãng, mang lại cảm giác bình yên sau lịch trình công việc bận rộn.

Dù khá kín tiếng và hiếm khi khoe không gian sống cá nhân, Gil Lê thỉnh thoảng vẫn chia sẻ một vài khoảnh khắc bên trong căn hộ vào những dịp đặc biệt như lễ Tết.





Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Gil Lê vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh chỉn chu, cá tính cùng lối sống kín tiếng hiếm có giữa showbiz. Không cần thường xuyên khoe khoang hay phô trương, những góc nhỏ được hé lộ trong căn hộ cũng đủ cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế và cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Gil Lê ở thời điểm hiện tại.