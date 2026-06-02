Lời khuyên cho các gia đình hay sử dụng máy giặt cửa trên

Các gia đình đang sử dụng máy giặt cửa trên nên lưu ý thực hiện việc này.

Việc vệ sinh máy giặt định kỳ là điều cần thiết để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả và bền bỉ theo thời gian. Không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, việc làm sạch còn hạn chế tình trạng xuống cấp hay hư hỏng do cặn bẩn tích tụ. Đồng thời, quá trình này giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc bám bên trong máy… Đây là những tác nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quần áo sau khi giặt. Nhờ đó, quần áo luôn được giặt sạch hơn, thơm tho hơn, đồng thời máy giặt cũng vận hành ổn định và đạt hiệu suất tối ưu.

Những lưu ý quan trọng khi tự vệ sinh máy giặt tại nhà

Ngắt hoàn toàn nguồn điện và nước trước khi vệ sinh

An toàn điện là yếu tố quan trọng hàng đầu. Trước khi bắt đầu, cần đảm bảo máy giặt đã được rút điện hoàn toàn, đồng thời các dây dẫn được sắp xếp gọn gàng, tránh tiếp xúc với nước trong quá trình vệ sinh.

Tuân thủ đúng quy trình tháo lắp

Trước khi tiến hành tháo máy, bạn nên quan sát kỹ cấu tạo và vị trí các ốc vít. Để tránh nhầm lẫn khi lắp lại, có thể chụp ảnh từng bước trong quá trình tháo rời các bộ phận. Cách này giúp bạn dễ dàng ghi nhớ và đảm bảo lắp ráp chính xác sau khi vệ sinh.

Cẩn trọng khi làm sạch từng bộ phận

Trong quá trình xịt rửa, hãy điều chỉnh áp lực nước ở mức vừa phải. Điều này giúp loại bỏ bụi bẩn hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến cấu trúc linh kiện, tránh tình trạng móp méo hoặc hư hại do lực nước quá mạnh.

Liên hệ trung tâm bảo hành hoặc sửa chữa ngay khi phát hiện sự bất thường

Nếu nhận thấy máy có dấu hiệu bất thường mà bạn không đủ chuyên môn để xử lý, nên dừng lại và liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc đơn vị sửa chữa uy tín. Việc can thiệp không đúng cách có thể khiến tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn và tốn kém chi phí sửa chữa.

Các bước vệ sinh

Bước 1: Kiểm tra tổng thể máy giặt

Trước khi bắt đầu vệ sinh, bạn cần lấy toàn bộ quần áo ra khỏi lồng giặt. Quan sát và kiểm tra kỹ tình trạng hoạt động của máy để đảm bảo rằng các bộ phận vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hỏng. Nếu phát hiện sự cố, nên liên hệ đơn vị sửa chữa uy tín để xử lý trước khi tiến hành vệ sinh. Đồng thời, hãy khóa nguồn nước cấp, rút điện và sắp xếp gọn gàng dây dẫn để đảm bảo an toàn.

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ cần thiết

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tháo lắp như tua-vít, kìm, mỏ lết hoặc bộ dụng cụ đa năng. Việc này giúp quá trình tháo máy diễn ra thuận lợi và tránh làm hỏng linh kiện.

Bước 3: Tháo bảng điều khiển và phần vỏ máy

Sử dụng tua-vít để tháo các ốc cố định ở mặt trên máy. Sau đó nhẹ nhàng gỡ bảng điều khiển và phần nắp trên. Trong quá trình thao tác, cần cẩn thận để không làm đứt hoặc lỏng dây cáp điện bên trong.

Bước 4: Tháo lồng giặt và mâm giặt

Tiếp tục tháo các ốc giữ lồng giặt và mâm giặt. Sau khi loại bỏ các bộ phận cố định, bạn có thể nhấc lồng giặt ra ngoài để chuẩn bị vệ sinh sâu bên trong.

Bước 5: Vệ sinh các bộ phận

Tháo lưới lọc xơ vải và làm sạch bằng nước xà phòng. Dùng vòi xịt hoặc máy bơm áp lực để rửa sạch lồng giặt cả bên trong lẫn bên ngoài. Với các vết bẩn cứng đầu, có thể sử dụng bàn chải mềm để chà nhẹ. Sau khi làm sạch, dùng khăn khô hoặc máy thổi khí để làm khô hoàn toàn các bộ phận.

Bước 6: Lắp ráp và kiểm tra lại

Tiến hành lắp lại các linh kiện theo trình tự ngược với khi tháo. Cuối cùng, lau lại toàn bộ máy và kiểm tra hoạt động để máy vận hành ổn định sau khi vệ sinh.

Giặt nhiều đồ cùng lúc hay ít đồ sẽ tốt hơn?

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, dù máy giặt có ghi mức tải 7kg, 8kg hay 10kg, người dùng cũng không nên sử dụng hết công suất tối đa trong mỗi lần giặt. Nguyên nhân là quần áo cần có khoảng trống nhất định để xoay, va chạm và tiếp xúc với nước cùng chất tẩy rửa thì mới đạt hiệu quả làm sạch tốt nhất. Khi lồng giặt bị nhồi quá đầy, đồ giặt khó di chuyển, dẫn đến việc giặt không sạch, cặn bẩn còn sót lại hoặc xà phòng không được xả kỹ.

Mức tải phù hợp thường được khuyến nghị ở khoảng 80% công suất của máy. Cụ thể, máy 7kg nên giặt khoảng 5,5–6kg quần áo khô; máy 8kg phù hợp với 6,5–7kg; còn máy 10kg nên duy trì ở mức 8–9kg để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Việc cố gắng nhồi đầy lồng giặt có thể khiến động cơ hoạt động quá tải, gây ra tình trạng rung lắc mạnh, phát ra tiếng ồn lớn hoặc kéo dài thời gian giặt. Về lâu dài, các linh kiện như dây curoa, bạc đạn, mô-tơ hay lồng giặt sẽ nhanh xuống cấp, thậm chí có nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng như kẹt lồng hoặc chập điện.

Ngoài ra, thói quen cho quần áo đã ngâm nước hoặc còn ướt sũng vào máy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giặt. Các dòng máy hiện đại thường được thiết kế để nhận diện khối lượng quần áo ở trạng thái khô. Khi đồ đã ngấm nước, hệ thống cảm biến có thể hiểu sai về tải trọng, dẫn đến việc cấp nước nhiều hơn cần thiết. Điều này không những không giúp giặt sạch hơn mà còn làm giảm ma sát giữa các sợi vải, khiến quần áo khó sạch dù máy vẫn hoạt động bình thường.

(Tổng hợp)