"Bạch nguyệt quang" của local brand Việt: Chỉ cao 1m55 nhưng mặc đồ đẹp phát hờn, ngắm 1000 lần không biết chán

Mỹ nữ sinh năm 2000 này chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng loạt local brand Việt đình đám.

Trịnh Hà Vi - thành viên Schannel là một trong những gương mặt GenZ nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình ngọt ngào, tính cách gần gũi cùng gu thời trang trẻ trung, trendy. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, cô nàng ghi điểm với các outfit dễ ứng dụng nhưng vẫn có nét riêng, đúng gu của nhiều tín đồ thời trang trẻ. Thời gian gần đây, Hà Vi liên tục được các chị em "xin info" trang phục mỗi khi đăng tải hình ảnh mới, từ những bộ đồ dạo phố, du lịch cho đến các outfit xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Phần lớn những thiết kế mà Hà Vi chưng diện đều đến từ các local brand Việt. Dù diện đi chơi hay làm mẫu lookbook cho các thương hiệu, cô nàng vẫn luôn biết cách biến hóa để mỗi set đồ trở nên nổi bật và có dấu ấn riêng.

Chỉ cần dạo một vòng trang cá nhân của Hà Vi, không khó để chị em học hỏi hàng loạt công thức mặc đẹp cùng địa chỉ mua sắm đáng tham khảo cho mùa hè này.

Bộ ảnh mới đây của Trịnh Hà Vi thu hút nhiều sự chú ý khi đẹp từ người đến cảnh cho tới phong cách thời trang. Cô nàng lựa chọn thiết kế đến từ thương hiệu Remmus với gam trắng thanh lịch, nổi bật nhờ những đường bèo nhún mềm mại mang đến cảm giác nữ tính và lãng mạn. Phom váy tay dài kết hợp dáng lửng tạo độ thướt tha vừa đủ, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng nhưng vô cùng cuốn hút.

Nơi mua: Remmus

Diện thiết kế váy điệu đà, Trịnh Hà Vi ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào tựa nàng thơ. Mẫu váy hai dây của thương hiệu Sera nổi bật nhờ những chi tiết ren nữ tính cùng điểm nhấn đai nơ xinh xắn. Thiết kế ôm nhẹ phần eo kết hợp chân váy xòe giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo cảm giác mềm mại, bay bổng trong từng khung hình. Không cần quá nhiều phụ kiện, bộ trang phục vẫn đủ giúp người đẹp nổi bật với vẻ trong trẻo và nữ tính.

Nơi mua: Sera

Vi vu Nhật Bản, Trịnh Hà Vi ghi điểm với gu thời trang nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất cuốn hút. Người đẹp lựa chọn chiếc đầm lụa hai dây của thương hiệu Poppy Tender, nổi bật với gam xanh tươi tắn cùng những chi tiết ren được xử lý tinh tế. Chất liệu mềm mại kết hợp phom suông vừa phải giúp tôn trọn vẻ đẹp ngọt ngào và vóc dáng thanh thoát. Hà Vi chọn phối cùng giày búp bê để hoàn thiện set đồ vừa thoải mái vừa đậm chất thơ.

Nơi mua: Poppy Tender

Style đi biển của Hà Vi lúc nào cũng ngọt ngào và xinh xịn quên lối về. Cô diện đơn giản đầm trắng hai dây và khoác ngoài với áo sơ mi để tăng thêm vẻ phóng khoáng. Thiết kế đầm trắng đến từ thương hiệu Inspo Archive, được làm từ chất liệu Tencel mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi diện trong những ngày hè. Kiểu dáng này dù mặc riêng hay phối cùng quần jeans theo xu hướng quần váy cũng đều đẹp và tôn dáng.

Nơi mua: Inspo Archive

Hà Vi gợi ý cho chị em một công thức mặc đẹp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả với áo babydoll ngắn tay kết hợp quần jeans. Thiết kế áo đến từ thương hiệu Sonna Hi nổi bật với phần cổ V thanh thoát cùng phom dáng xòe nhẹ, mang lại cảm giác nữ tính, trẻ trung và rất dễ mặc. Khi kết hợp cùng quần jeans cơ bản, tổng thể trở nên cân bằng giữa nét điệu đà và sự năng động, phóng khoáng. Để hoàn thiện outfit, Hà Vi khéo léo phối thêm giày búp bê và túi tote màu vàng tươi, tạo điểm nhấn nổi bật nhưng vẫn hài hòa, giúp set đồ trông tươi tắn và cuốn hút hơn.