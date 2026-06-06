SALE 6/6: 5 mẫu nồi chiên không dầu giá loanh quanh 1 - 1,5 triệu, nhà bạn đã sắm chưa?

Nếu đang tìm mẫu nồi chiên không dầu bình dân, thì bạn có thể tham khảo 1 trong 5 lựa chọn dưới đây.

Các đợt sale 6/6 trên các sàn thương mại điện tử luôn là dịp được nhiều gia đình chờ đợi để nâng cấp đồ dùng nhà bếp với chi phí tiết kiệm hơn. Trong đó, nồi chiên không dầu tiếp tục là một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhờ khả năng chế biến món ăn tiện lợi, hạn chế dầu mỡ và phù hợp với nhịp sống bận rộn. Nếu đang có ý định sắm một chiếc nồi chiên không dầu mới, bạn có thể tham khảo 5 mẫu sản phẩm đang được giảm giá về mức chỉ khoảng 1 - 1,5 triệu đồng trong mùa sale năm nay.

1. Nồi Chiên Không Dầu 5L Bear AF-4H15K

Nếu đang tìm một chiếc nồi chiên không dầu có thiết kế đẹp mắt cho căn bếp hiện đại, Bear AF-4H15K là cái tên đáng cân nhắc. Sản phẩm sở hữu dung tích 5L, phù hợp cho gia đình từ 3-5 người, giúp chế biến đa dạng món ăn như gà nướng, khoai tây chiên hay bánh ngọt mà không cần dùng nhiều dầu mỡ. Thiết kế tông màu kem trang nhã cùng cửa sổ kính trong suốt phía trước giúp người dùng dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình nấu. Trong đợt sale 6/6, sản phẩm đang được giảm 36%, chỉ còn khoảng 1.090.000 đồng , đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 18 tháng . Ngoài ra, người mua còn có cơ hội nhận bộ dụng cụ nhà bếp 6 món trị giá 199.000 đồng cho đơn hàng đủ điều kiện, cùng nhiều voucher giảm giá khi săn deal qua Shopee Live và Shopee Video.

Nơi mua: Bear Official Store VN

2. Nồi chiên không dầu Fujihome A7DH 7 lít

Sở hữu dung tích lớn 7 lít, Fujihome A7DH phù hợp với các gia đình đông người hoặc những ai thường xuyên chế biến gà nguyên con, sườn nướng và nhiều món ăn cùng lúc. Điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ gia nhiệt kép giúp nhiệt lượng phân bổ đều hơn, hỗ trợ thực phẩm chín nhanh và vàng giòn đồng đều. Thiết kế hiện đại cùng bảng điều khiển dễ sử dụng cũng là ưu điểm được nhiều người dùng đánh giá cao. Trong đợt sale 6/6, sản phẩm đang được giảm từ 2.390.000 đồng xuống còn 1.407.600 đồng, tương đương mức ưu đãi khoảng 41%.

Nơi mua: Siêu Thị Điện Máy FujiE

3. Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4030 6.5 lít

Là thương hiệu gia dụng quen thuộc với nhiều gia đình Việt, Sunhouse ghi điểm nhờ các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Nồi chiên không dầu Sunhouse SHD4030 sở hữu dung tích 6,5 lít, phù hợp cho gia đình từ 4-6 người, hỗ trợ chế biến đa dạng món ăn mà không cần sử dụng nhiều dầu mỡ. Thiết kế hiện đại cùng lòng nồi chống dính giúp việc vệ sinh sau khi nấu trở nên thuận tiện hơn. Trong đợt sale 6/6, sản phẩm được giảm mạnh 42%, từ 2.109.000 đồng xuống còn 1.218.000 đồng, trở thành một trong những mẫu nồi chiên không dầu đáng chú ý trong tầm giá khoảng 1,2 triệu đồng.

Nơi mua: SUNHOUSE

4. Nồi chiên không dầu Philips NA120/00 Series 1000 4,2 lít

Philips là một trong những thương hiệu tiên phong phổ biến công nghệ chiên không dầu trên thị trường, vì vậy các sản phẩm của hãng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Mẫu Philips NA120/00 Series 1000 sở hữu dung tích 4,2 lít, phù hợp với gia đình nhỏ từ 2-4 người, đồng thời tích hợp nhiều chức năng như chiên, nướng, hâm nóng và rã đông thực phẩm. Thiết kế tối giản, dễ sử dụng cùng công nghệ lưu thông khí nóng giúp món ăn chín đều và hạn chế lượng dầu mỡ. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn sở hữu một chiếc nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu uy tín với mức giá dễ tiếp cận trong mùa sale.

Nơi mua: Shopping Điện Máy

5. Nồi chiên không dầu kính trong suốt Soulwell

Soulwell là thương hiệu gia dụng đến từ Trung Quốc, được nhiều người biết đến với các sản phẩm nhà bếp có thiết kế hiện đại và mức giá dễ tiếp cận. Mẫu nồi chiên không dầu kính trong suốt của hãng gây ấn tượng nhờ phần cửa kính quan sát lớn, cho phép theo dõi quá trình chế biến thực phẩm mà không cần mở khay nấu. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với các căn hộ hoặc gia đình ít người nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chiên, nướng hằng ngày. Trong đợt sale 6/6 tại LazMall, sản phẩm được giảm từ 1.980.000 đồng xuống còn 1.361.120 đồng, tương đương mức ưu đãi khoảng 31%, đưa giá bán về nhóm nồi chiên không dầu trên dưới 1,5 triệu đồng đáng tham khảo.