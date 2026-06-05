Cả nhà than điều hòa không mát, tôi định gọi thợ sửa nhưng phát hiện nguyên nhân đến từ thói quen phổ biến

Cứ nghĩ điều hòa có vấn đề nên mới không mát, hóa ra nguyên nhân lại nằm ở thói quen hằng ngày của gia đình tôi.

Có một đợt nắng nóng kéo dài, điều hòa nhà tôi gần như hoạt động từ sáng đến tối. Thế nhưng càng dùng, cả nhà lại càng thấy khó hiểu. Máy vẫn chạy bình thường, hơi lạnh vẫn thổi ra đều nhưng căn phòng không mát như mong đợi. Ban đầu tôi nghĩ điều hòa đã cũ hoặc sắp hỏng, nhưng sau khi tìm hiểu mới phát hiện nguyên nhân đến từ những thói quen sai lầm mà gia đình vẫn thao tác hàng ngày, khiến điều hòa vừa tốn điện vừa làm mát kém hiệu quả.

Thường xuyên để chế độ làm lạnh mạnh nhất

Nhà tôi có thói quen vừa bật điều hòa là chọn ngay chế độ làm lạnh mạnh nhất. Ai cũng nghĩ làm như vậy sẽ giúp căn phòng nhanh mát hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia điện lạnh cho biết điều hòa được thiết kế để làm việc ổn định trong một khoảng thời gian nhất định. Việc liên tục ép máy hoạt động ở mức tối đa không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt hơn. Thực tế, sau khi nhiệt độ trong phòng đã ổn định, việc duy trì mức nhiệt phù hợp sẽ giúp tiết kiệm điện và tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Không đóng cửa những khu vực liền kề

Nhà tôi có phòng khách thông với hành lang và khu bếp. Mỗi lần bật điều hòa, chúng tôi chỉ đóng cửa chính mà quên mất các khu vực kết nối bên trong nhà. Điều này khiến khí lạnh liên tục thất thoát sang những không gian khác. Điều hòa phải hoạt động lâu hơn để duy trì nhiệt độ mong muốn. Sau khi chú ý đóng kín các cửa không cần thiết, hiệu quả làm mát cải thiện rõ rệt. Không gian mát nhanh hơn mà máy cũng không phải hoạt động quá tải.

Đặt quá nhiều đồ chắn luồng gió

Một điều tôi không ngờ là vị trí đặt đồ đạc cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả làm lạnh. Trước đây, ngay phía dưới dàn lạnh nhà tôi có một chiếc tủ cao và vài chậu cây trang trí. Những món đồ này vô tình cản trở luồng khí lưu thông trong phòng. Sau khi sắp xếp lại nội thất, luồng gió lạnh được phân bổ đều hơn. Những góc xa trong phòng cũng trở nên mát mẻ thay vì chỉ lạnh cục bộ ở khu vực gần điều hòa.

Không bật quạt hỗ trợ

Gia đình tôi từng nghĩ bật thêm quạt sẽ khiến tốn điện hơn. Vì vậy mỗi khi sử dụng điều hòa, quạt điện gần như bị bỏ quên. Thực tế, một chiếc quạt ở mức gió nhẹ giúp không khí lạnh lưu thông nhanh hơn trong phòng. Nhờ đó, cảm giác mát đến sớm hơn và có thể cài đặt điều hòa ở mức nhiệt cao hơn một chút mà vẫn thoải mái. Điều đáng nói là điện năng tiêu thụ của quạt thấp hơn rất nhiều so với điều hòa.

Không chú ý đến thời điểm vệ sinh máy

Điều hòa vẫn chạy bình thường nên gia đình tôi thường quên mất việc bảo dưỡng định kỳ. Đến khi tháo lưới lọc ra vệ sinh, tôi mới thấy bụi bẩn bám khá dày. Điều này khiến luồng gió bị giảm và khả năng trao đổi nhiệt không còn hiệu quả như ban đầu. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, điều hòa hoạt động khác hẳn. Không khí lưu thông mạnh hơn, phòng đạt nhiệt độ mong muốn nhanh hơn trước.