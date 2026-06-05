Ác mộng hè da sạm tóc khô: 5 "bảo bối" cấp cứu cho các nàng, giá SALE 6/6 cực kỳ tốt!

Tranh thủ SALE 6/6 Lazada để sắm ngay các sản phẩm "bảo bối" chăm sóc da và tóc thôi chị em ơi.

Từ 20h ngày 05/06 đến hết ngày 08/06/2026, Lazada chính thức khởi động lễ hội mua sắm giữa năm Siêu Sale 6.6 với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Không chỉ quy tụ hơn 10.000 gian hàng quốc tế chính hãng mới từ TMALL và Gmarket, chương trình còn là cơ hội để chị em săn loạt sản phẩm chăm sóc da tóc với mức giá ưu đãi sâu, giúp phục hồi nhan sắc sau những ngày hè nắng nóng.

1. Cứu mái tóc khô xơ từ bước làm sạch

Tóc là một trong những bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng, khói bụi và mồ hôi. Việc lựa chọn dầu gội phù hợp có thể giúp nàng cải thiện đáng kể tình trạng tóc khô rối, thiếu sức sống.

Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân Bồng Bềnh 470g phiên bản tặng thêm 50g là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ công thức kết hợp các thành phần dược liệu quen thuộc như bồ kết, hà thủ ô, hương nhu, cỏ mần trầu... giúp làm sạch da đầu dịu nhẹ, hỗ trợ nuôi dưỡng tóc mềm mượt và bồng bềnh tự nhiên.

Trong Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm được giảm 27%, từ 286.000 đồng xuống còn 210.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kem đánh răng Ngọc Châu với hóa đơn từ 399.000 đồng, nhận voucher giảm thêm 5% cho đơn từ 350.000 đồng cùng ưu đãi hoàn xu 5%.

2. Cấp ẩm kịp thời để làn da không xuống sắc

Một trong những nguyên nhân khiến da nhanh xỉn màu vào mùa hè là tình trạng mất nước kéo dài. Dù sử dụng kem dưỡng hay trang điểm kỹ đến đâu, làn da thiếu ẩm vẫn dễ lộ vẻ mệt mỏi.

Serum d'Alba White Truffle First Spray Serum dạng xịt là sản phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ chứa chiết xuất nấm truffle trắng kết hợp các thành phần dưỡng ẩm, giúp làn da duy trì vẻ căng bóng tự nhiên. Thiết kế dạng xịt cũng giúp người dùng dễ dàng cấp ẩm cho da bất cứ lúc nào trong ngày. Tại Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm đang được giảm mạnh 44%, từ 718.000 đồng xuống còn 404.000 đồng. Đơn hàng từ 299.000 đồng còn được giảm thêm 5%.

3. Chống nắng tốt mới là bí quyết giữ da sáng khỏe

Các chuyên gia da liễu cho rằng chống nắng là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da mùa hè. Nếu bỏ qua bước này, mọi nỗ lực dưỡng da đều có thể trở nên kém hiệu quả.

Xịt chống nắng Banana Boat Sport Ultra Sunscreen Continuous Spray SPF65 PA++++ được thiết kế dành cho những người thường xuyên vận động hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Sản phẩm có chỉ số chống nắng cao, kết cấu dạng xịt tiện lợi, giúp phủ đều trên bề mặt da chỉ trong vài giây. Trong chương trình Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm giảm từ 335.000 đồng xuống còn 269.000 đồng. Ngoài ưu đãi giảm thêm 5% cho đơn từ 299.000 đồng, khách hàng còn có cơ hội nhận túi tote khi mua sắm với hóa đơn từ 629.000 đồng.

4. Đầu tư chống lão hóa từ sớm

Tia UV không chỉ gây sạm da mà còn là một trong những nguyên nhân thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Vì vậy, nhiều người lựa chọn bổ sung các sản phẩm chăm sóc chuyên sâu vào quy trình dưỡng da hằng ngày. THE WHOO Bichup Ultimate Recovery Youth Serum thế hệ thứ 4 là dòng tinh chất cao cấp nổi bật với khả năng hỗ trợ phục hồi làn da, cải thiện độ đàn hồi và giúp da trông săn chắc hơn theo thời gian.

Sản phẩm hiện có giá 3.500.000 đồng trên Lazada, đi kèm voucher giảm 10% cho đơn từ 2 triệu đồng, quà tặng trị giá lên đến 4 triệu đồng cùng ưu đãi hoàn xu tới 5%.

5. Đừng quên chăm sóc làn da cơ thể

Không chỉ da mặt, vùng da cơ thể cũng dễ trở nên khô ráp, sạm màu sau thời gian dài tiếp xúc với ánh nắng. Paula's Choice Resist Skin Revealing Body Lotion With 10% AHA là dòng kem dưỡng thể được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giúp bề mặt da mềm mại, mịn màng và đều màu hơn.

Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm được bán với giá 1.039.000 đồng thay cho mức giá niêm yết 1.050.000 đồng. Người mua còn được áp dụng voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 600.000 đồng, nhận quà tặng trị giá tới 800.000 đồng và ưu đãi hoàn xu lên đến 13%.

TMall là nền tảng thương mại điện tử chính hãng hàng đầu Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn thương hiệu quốc tế và nội địa Trung thuộc nhiều ngành hàng như làm đẹp, thời trang, gia dụng và công nghệ.

Thông qua LazMall, người dùng Việt hiện có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thương hiệu và sản phẩm chính hãng từ TMall, bao gồm các mặt hàng đang dẫn đầu xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc ngay trên ứng dụng Lazada, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Từ 20h ngày 05/06 đến hết 08/06, hàng nghìn sản phẩm từ TMall trên Lazada đồng loạt giảm giá đến 50%, kèm freeship đơn quốc tế, giao nhanh khoảng 7 ngày và đổi trả trong vòng 30 ngày.

Không cần chờ order, không phải qua trung gian, mở Lazada là có thể săn ngay những món đồ đang được yêu thích tại thị trường tỷ dân với mức giá hấp dẫn nhất mùa sale giữa năm. Mua ngay tại đây: Link Mua Sắm



