"Mỹ nữ răng thỏ" khiến cả châu Á si mê: Mặt búng ra sữa dù đã 30 tuổi, style đời thường đẹp thôi nhé

Nhìn visual và style đời thường mới hiểu vì sao mỹ nhân luôn được gọi là "thánh hack tuổi" của showbiz.

Nhắc đến Nayeon, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh "mỹ nữ răng thỏ" đình đám của Kpop. Ngay từ khi debut cùng TWICE, cặp răng thỏ đã trở thành một trong những dấu ấn nhận diện đặc biệt, giúp cô nàng sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu và khác biệt giữa dàn idol nữ. Dù vốn không phải tiêu chuẩn nhan sắc quen thuộc, đặc điểm này lại trở thành "vũ khí" giúp Nayeon hack tuổi cực đỉnh, thậm chí nhiều lần khiến dân tình nhầm cô là em út của nhóm vì visual quá trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Sức hút từ nụ cười răng thỏ của Nayeon lớn đến mức từng có thời điểm nhiều người xem đây là hình mẫu thẩm mỹ mong muốn sở hữu. Chính vì vậy, khi nữ idol chỉnh sửa chi tiết này vào năm 2023, không ít fan đã bày tỏ sự tiếc nuối vì nét đáng yêu đặc trưng gắn bó với cô suốt nhiều năm.

Răng thỏ trứ danh của Nayeon.

Tuy nhiên, dù thay đổi một chi tiết nhỏ trên diện mạo, visual "lão hóa ngược" của Nayeon vẫn là điều khó phủ nhận. Ở tuổi 30, thành viên TWICE vẫn giữ được vẻ ngoài trong trẻo, rạng rỡ như những ngày đầu debut. Bên cạnh gương mặt baby, phong cách thời trang đời thường cũng góp phần không nhỏ giúp cô nàng luôn duy trì hình ảnh trẻ trung, trendy nhưng không hề bị "cưa sừng làm nghé".

Trong bức ảnh mới chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Nayeon hóa nàng thơ dịu dàng khi diện thiết kế áo quây họa tiết hoa phối cùng chân váy trắng dài. Chất liệu voan mềm mại bay bổng của váy, kết hợp chi tiết hoa ngọt ngào của áo giúp tôn lên nét nữ tính, trong trẻo của thành viên TWICE. Đây cũng là lý do dù đã bước sang tuổi 30, Nayeon vẫn dễ dàng chinh phục các concept đáng yêu mà không tạo cảm giác gượng ép.

Gợi ý shopping na ná: Áo cúp ngực - Chân váy

Nayeon cũng rất biết cách biến những món đồ casual trở nên có gu hơn. Áo phông oversized tưởng chừng đơn giản nhưng cô lựa chọn thiết kế lệch vai trendy, phối cùng chân váy ren trắng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét năng động và nữ tính.

Gợi ý shopping na ná: Áo - Chân váy

Với những set đồ mang hơi hướng Y2K, Nayeon lại càng cho thấy khả năng "cân" phong cách đáng nể. Áo croptop tay bồng màu cam pastel kết hợp cùng chân váy ngắn cùng tone tạo nên tổng thể ngọt ngào, đáng yêu nhưng vẫn khoe trọn được vòng eo không chút mỡ thừa. Những gam màu sáng, phom dáng nhỏ xinh cùng phụ kiện như tất trắng, sneaker càng giúp nữ idol sinh năm 1995 trông trẻ hơn hẳn tuổi thật.

Gợi ý shopping na ná: My Mum Made It

Một trong những công thức được Nayeon yêu thích nhất chính là những item basic nhưng tôn dáng. Chỉ với áo tank top trắng kết hợp quần jeans ống rộng, nữ idol đã có ngay outfit chuẩn "clean girl" vừa đơn giản vừa cuốn hút. Cách phối đồ không cầu kỳ nhưng lại khéo khoe vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Cô nàng không quên nhấn nhá bằng phụ kiện giày cao gót mũi nhọn màu đỏ ấn tượng.

Gợi ý shopping na ná: Áo tanktop - Quần jeans

Bên cạnh những outfit ngọt ngào, thành viên TWICE cũng không ngại thử sức với phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn. Set áo hai dây đen ôm dáng khoác ngoài cardigan đen mỏng che bắp tay hiệu quả, mix cùng chân váy họa tiết da báo là ví dụ điển hình khi giúp cô khoe nét cá tính nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung vốn có. Thay vì chạy theo hình ảnh sexy quá đà, Nayeon thường cân bằng giữa sự nữ tính và năng động, tạo nên style vừa dễ ứng dụng vừa hợp với hình tượng "mỹ nữ hack tuổi".



