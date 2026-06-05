Mỹ nhân "đắt giá nhất hành tinh" tuổi 31: Chưa lấy chồng, sống trong biệt phủ trên núi đẹp như phim điện ảnh

Nhà riêng của mỹ nhân sinh năm 1995 gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển, đậm hơi thở nghệ thuật.

Kendall Jenner sinh năm 1995, được biết đến là siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh và là người có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Mỹ. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng gương mặt sắc sảo và thần thái cuốn hút, cô liên tục xuất hiện trên các sàn diễn danh tiếng cũng như trở thành đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Kendall còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có và khối tài sản đáng nể mà cô xây dựng được ở tuổi ngoài 30.

Bên cạnh danh tiếng trong làng thời trang, nữ siêu mẫu còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Trong số đó, căn nhà nằm trên sườn đồi tách biệt khỏi sự ồn ào của Los Angeles được xem là chốn nghỉ ngơi yêu thích của Kendall Jenner. Với không gian riêng tư, bao quanh bởi thiên nhiên và được thiết kế đậm chất nghệ thuật, nơi đây giống như một "thiên đường bí mật" giúp cô tìm lại sự thư thái sau lịch trình làm việc dày đặc và cuộc sống luôn được truyền thông quan tâm.

Toàn cảnh cơ ngơi sang xịn của Kendall Jenner

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới, Kendall Jenner sở hữu không gian sống khiến nhiều người phải trầm trồ bởi sự tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân. Căn nhà của cô có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách cổ điển pha chút nghệ thuật, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Ngay từ lối vào, căn nhà đã gây ấn tượng với khu vực cửa sổ nhỏ được bố trí thêm bệ ngồi thư giãn, tạo nên một góc đầy chất thơ và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Điểm đặc biệt của căn nhà nằm ở những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau. Từ tranh treo tường, tượng trang trí cho đến các món đồ sưu tầm độc đáo, tất cả đều góp phần tạo nên không gian sống giàu cảm hứng. Nhờ đó, tổ ấm của Kendall Jenner không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn giống như một gallery thu nhỏ, phản ánh gu thẩm mỹ tinh tế và tình yêu nghệ thuật của cô.

Lối vào nhà mở ra khu vực cửa sổ tròn cực chill và thư giãn

Từng món đồ decor trong nhà đều được Kendal Jenner chọn lựa kỹ lưỡng, chẳng hạn như cây đàn piano này là phiên bản giới hạn năm 2001 có chữ ký của nghệ sĩ

Kendall Jenner check-in trong cơ ngơi lung linh màu sắc của mình

Căn nhà được Kendall Jenner thiết kế theo cấu trúc mở với phòng khách kết nối liền mạch cùng khu bếp, giúp không gian luôn thông thoáng và rộng rãi. Mỗi món đồ nội thất đều được nữ siêu mẫu lựa chọn kỹ lưỡng, từ kiểu dáng, chất liệu đến cách sắp đặt, tạo nên tổng thể hài hòa và ấm cúng.

Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng

Những món đồ decort được bài trí tinh tế giúp tổng thể đậm chất nghệ thuật

Khu vực phòng khách nối liền bếp, phía trên là hệ kính trần đón ánh sáng vào nhà

Khu vực ăn uống rộng rãi, có thiết kế nhiều hệ cửa kính để đón ánh sáng vào nhà

Tại không gian phòng ăn ngập tràn những món đồ nghệ thuật được sắp đặt, bài trí một cách tinh tế

Sự chỉn chu trong gu thẩm mỹ của Kendall Jenner được thể hiện ở từng góc nhỏ trong ngôi nhà, kể cả khu vực phòng tắm. Không gian này gây ấn tượng với tông đỏ trầm ấm áp kết hợp những họa tiết kẻ caro tinh tế, mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa cá tính. Cách phối màu táo bạo cùng nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng giúp phòng tắm trông chẳng khác nào một góc nghỉ dưỡng sang trọng, đậm chất nghệ thuật.

Khu vực bồn rửa gây ấn tượng bởi sự sang xịn, đẹp mắt

Không gian nổi bật với gam đỏ trầm