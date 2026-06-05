Nữ thần 10X bước vào thời kỳ đỉnh cao nhan sắc: Visual bùng nổ, style "lên hương" thấy rõ

Chưa ai thấy người đẹp này mặc xấu bao giờ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và tiếp tục mang về chiếc vương miện Miss International 2024 cho Việt Nam, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Sinh năm 2002, người đẹp Đà Nẵng sở hữu chiều cao 1m76 và gương mặt hài hòa. Nếu thời điểm mới đăng quang, Thanh Thủy ghi điểm bởi nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì những năm gần đây, visual của cô được nhận xét ngày càng thăng hạng. Nàng hậu gây ấn tượng với đường nét sắc sảo, khí chất trưởng thành cùng phong cách biến hóa linh hoạt, vừa giữ được vẻ nữ tính đặc trưng vừa toát lên thần thái của một beauty queen quốc tế.

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của Thanh Thủy cũng là chủ đề được quan tâm. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu, ngoài đời cô ưu tiên những trang phục trẻ trung, nữ tính và dễ ứng dụng, ai nhìn vào cũng có thể học theo.

Khi đi biển, Thanh Thủy thiên về style phóng khoáng và quyến rũ khi kết hợp áo sơ mi lụa buộc vạt khoe nội y và chân váy dài xẻ tà. Điểm nhấn cut-out táo bạo ở hông và phần tà bất đối xứng không chỉ ăn gian chiều dài đôi chân mà còn tôn đường cong thắt eo gợi cảm của nàng hậu. Outfit này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng tham dự buổi tiệc tối bên bờ biển hoặc muốn có ảnh nghìn like ở resort sang chảnh.

Set đồ này của Thanh Thủy từng "gây bão" mạng xã hội nhờ công thức phối đồ Y2K phá cách khi kết hợp bikini hai mảnh màu đen cùng quần jeans cạp trễ dáng rộng. Cách bẻ cạp quần phóng khoáng giúp cô khoe trọn vòng eo săn chắc cùng phần hông nóng bỏng. Đây là outfit đi biển mang đậm tính high-street hiện đại, phù hợp với những cô nàng thích phong cách năng động mà ngại mặc hở quá nhiều.

Khi xuống phố, nàng hậu diện một set sơ mi kẻ sọc xanh trắng dáng suông phóng khoáng, khoác hờ bên ngoài chiếc croptop ôm sát. Cách phối này vừa mang lại cảm giác thoải mái, thoáng mát, vừa có thể tôn đường cong cơ thể một cách tinh tế.

Lần khác, người đẹp chọn "vibe" tiểu thư ngọt ngào nhờ kết hợp hai màu tối giản đen - trắng. Chiếc áo blouse trắng với thiết kế cổ tròn, phần tay bồng và chi tiết xếp lớp trước ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, nữ tính. Kết hợp cùng chân váy đen dáng xòe, bộ trang phục mang lại diện mạo trong trẻo, kín đáo mà vẫn cuốn hút. Đây là set đồ đi dạo phố hay cà phê cuối tuần, rất hợp với các nàng thơ.

Thanh Thủy mix match chiếc áo crop-top trắng tay bồng với chiếc quần ống rộng màu nâu đất. Điểm nhấn là lớp khăn cột quần voan xuyên thấu khoác ngoài quần, tạo một tổng thể layer lạ mắt và thời thượng, mang đến diện mạo dạo phố vừa cá tính vừa high-fashion.

Outfit này của Thanh Thủy mang phong cách gợi cảm, cá tính. Cô diện chiếc váy ba lỗ ôm sát màu trắng giúp phô diễn trọn vẹn đường cong chữ S nóng bỏng. Sự tối giản của chiếc váy được cân bằng bằng các phụ kiện tông đen như chiếc túi xách hầm hố và đôi boot cổ cao, tạo tổng thể thời thượng, cuốn hút.

Gợi ý mua: Váy ba lỗ

Đi dự sự kiện hay đến những nơi trang trọng, Thanh Thủy mang phong cách tiểu thư đài các với váy xòe trắng tinh khôi. Phần cúp ngực giúp người đẹp khoe xương quai xanh hút mắt và điểm nhấn thắt nơ ở hai bên vai áo khiến outfit trông thêm phần ngọt ngào. Chất liệu vải có độ phồng tự nhiên tôn vòng eo thon, đồng thời mang lại diện mạo kiêu sa như một nàng công chúa.

Gợi ý mua: Váy trắng