5 sản phẩm phục hồi tổn thương da, SALE 6/6 giá rất tốt

Mùa hè với nắng nóng, tia UV và khói bụi khiến làn da dễ rơi vào trạng thái khô ráp, nhạy cảm hoặc mất cân bằng. Đây cũng là thời điểm nhiều người tìm đến các sản phẩm phục hồi để giúp da khỏe hơn, giảm kích ứng và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi biển, những buổi dạo chơi ngoài trời nhưng cũng là khoảng thời gian làn da dễ “biểu tình” nhất. Sau cả ngày tiếp xúc với nắng nóng, khói bụi hay phải makeup liên tục, không ít chị em gặp tình trạng da khô căng, thiếu ẩm, dễ nhạy cảm hơn bình thường.

Vậy nên ngoài chuyện bôi kem chống nắng thật chăm, bước chăm da sau khi về nhà cũng quan trọng không kém. Một vài món skincare thiên về cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi sẽ là “cứu tinh” giúp làn da dễ chịu hơn sau những ngày hè oi bức. Nếu đang muốn update lại routine mùa nóng, đây là 5 cái tên các nàng có thể tham khảo.

1. Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Nếu thường xuyên tìm kiếm các sản phẩm làm dịu da của Hàn Quốc, chắc hẳn nhiều người đã quá quen với Skin1004 Madagascar Centella Ampoule. Những năm gần đây, SKIN1004 là thương hiệu nhận được nhiều sự chú ý nhờ các dòng sản phẩm có chiết xuất rau má Madagascar và được cộng đồng làm đẹp đánh giá cao về độ lành tính.

Điểm cộng đầu tiên của chai ampoule này chính là texture rất hợp mùa hè: mỏng nhẹ, dễ thấm và không để lại cảm giác nhờn dính khó chịu. Chỉ cần vỗ nhẹ trên da, tinh chất đã nhanh chóng thẩm thấu nên khá hợp với những ai sợ cảnh bôi skincare xong mặt nặng nề, bí bách.

Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ rau má Madagascar, sản phẩm giúp bổ sung độ ẩm vừa đủ, mang lại cảm giác da căng ẩm hơn. Bên cạnh đó, em này còn hỗ trợ làm dịu các nốt mụn đỏ, phục hồi những vùng da tổn thương do mụn và hỗ trợ kháng viêm mụn. Nhờ dễ dùng và phù hợp với nhiều loại da, đây cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nổi bật của SKIN1004.

- Nơi mua: Shopee - 505.000đ

2. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Có những ngày đi nắng về, da không chỉ thiếu ẩm mà còn trở nên nhạy cảm, khô căng hơn bình thường. Những lúc như vậy, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ là một trong những cái tên được nhiều tín đồ skincare nghĩ tới. Đây là dòng kem dưỡng đa năng dành cho da khô, nhạy cảm và cả làn da sau các liệu trình thẩm mỹ. Khác với những loại kem dưỡng gel mỏng nhẹ, sản phẩm này có kết cấu dày và giàu dưỡng hơn, phù hợp khi da đang cần được chăm sóc kỹ.

Ở phiên bản cải tiến, La Roche-Posay bổ sung phức hợp prebiotic Tribioma giúp cân bằng hệ vi sinh trên da. Ngoài ra, công thức còn có Madecassoside từ chiết xuất rau má hỗ trợ tái tạo da cùng 5% Panthenol (Vitamin B5) giúp làm dịu và củng cố hàng rào ẩm. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu, không chứa hương liệu, không lanolin và không để lại vệt trắng trên da. Vì vậy, em này thường được lựa chọn cho những vùng da cực kỳ khô, bong tróc, kích ứng hoặc làn da sau laser, peel hay IPL.

- Nơi mua: Shopee - 170.000đ

3. Torriden Dive-In Serum

Không phải tự nhiên mà Torriden Dive-In Serum lại trở thành một trong những chai serum cấp ẩm được hội mê skincare Hàn liên tục nhắc tên. Với thiết kế tối giản cùng khả năng dưỡng ẩm ấn tượng, sản phẩm từng giữ vị trí top 1 serum bán chạy trên Olive Young trong suốt 2 năm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng.

Điểm sáng của em serum này nằm ở bảng thành phần tập trung vào việc cấp nước và phục hồi. Công thức chứa 5 lớp Hyaluronic Acid giúp làm dịu, bổ sung độ ẩm tức thì và tạo lớp màng khóa ẩm bảo vệ da. Bên cạnh đó, Vitamin B5 (D-Panthenol) hỗ trợ tăng cường sức khỏe bề mặt da. Ngoài ra, sản phẩm còn có chiết xuất rau sam, tinh chất nọc ong, hắc mai biển và tinh chất rau má giúp hỗ trợ kháng viêm, phục hồi cũng như giúp làn da trông sáng khỏe hơn.

Một lý do khác khiến Torriden Dive-In Serum được yêu thích chính là cảm giác khi dùng. Kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính hay nhớp nháp, rất hợp với những ai muốn cấp ẩm nhưng vẫn thích cảm giác nhẹ mặt.

- Nơi mua: Shopee - 255.000đ

4. Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream

Với hội có làn da dễ nhạy cảm, đặc biệt sau những ngày phải tiếp xúc nhiều với nắng nóng hay các tác động từ môi trường, Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream cũng là cái tên đáng để mắt. Đây là một trong những sản phẩm nổi bật tại Olive Young, được phát triển dựa trên công thức từ Viện Nghiên cứu Da liễu Dr.G với mục tiêu tập trung làm dịu và hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Thành phần đáng chú ý của sản phẩm là phức hợp 10 CICA từ 10 loại rau má khác nhau, giúp tăng khả năng làm dịu và cấp ẩm. Ngoài ra, công thức còn kết hợp hệ vi lợi khuẩn Multi Probiotics giúp tăng cường sức đề kháng cho da, cải thiện độ ẩm đa tầng và củng cố lớp màng bảo vệ. Nhờ vậy, sản phẩm phù hợp với những làn da yếu, nhạy cảm, hỗ trợ da trở nên mềm mịn và ổn định hơn theo thời gian.

- Nơi mua: Shopee - 179.000đ

5. Laneige Water Sleeping Mask

Sau một ngày dài ngoài trời, đôi khi chỉ cần một bước dưỡng đơn giản trước khi ngủ cũng đủ để làn da được “nạp lại năng lượng”. Laneige Water Sleeping Mask chính là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề đó. Điểm khiến sản phẩm này được yêu thích là kết cấu dạng thạch mỏng nhẹ, không gây cảm giác bết dính hay khó chịu khi dùng qua đêm. Công thức chứa nước khoáng ion hóa và squalane giúp dưỡng ẩm sâu trong lúc ngủ.

Chỉ cần một lượng nhỏ, sản phẩm đã có thể mang lại cảm giác dễ chịu trên da. Sau một đêm sử dụng, làn da có cảm giác căng bóng và mềm mịn hơn, phù hợp để thêm vào routine những ngày da đang thiếu ẩm và cần được chăm sóc thêm.

- Nơi mua: Shopee - 715.000đ

Chăm da mùa hè không chỉ dừng lại ở việc bôi kem chống nắng mỗi sáng. Sau những buổi đi chơi, đi biển hay ở ngoài trời nhiều giờ, làn da cũng cần được “vỗ về” bằng những bước cấp ẩm và làm dịu phù hợp. Không cần một routine quá cầu kỳ, đôi khi chỉ cần chọn đúng vài món skincare hợp nhu cầu là đủ giúp da dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bức. Nếu đang muốn bổ sung thêm sản phẩm phục hồi cho mùa này, 5 cái tên trên đều là những lựa chọn đáng để nàng tham khảo.