"Nam thần showbiz" 45 tuổi vẫn chưa lấy vợ: Sống độc thân trong căn hộ hạng sang, view triệu đô nhìn thẳng sông Hàn

Cơ ngơi của nam diễn viên gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng tầm view tuyệt đẹp.

Lee Sang Yoon là nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và lối diễn xuất linh hoạt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, tài tử sinh năm 1981 còn được yêu mến nhờ sở hữu đời tư trong sạch, học vấn xuất sắc cùng tính cách điềm đạm, gần gũi. Anh được truyền thông Hàn ưu ái gọi bằng danh xưng "chồng quốc dân", liên tục được khán giả bình chọn là mẫu người đàn ông lý tưởng để kết hôn.

Ở tuổi 45, Lee Sang Yoon vẫn chưa lấy vợ, dành phần lớn thời gian cho công việc và những sở thích cá nhân. Nam diễn viên hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Seoul với không gian rộng rãi, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Cơ ngơi của anh gây ấn tượng không chỉ bởi diện tích đáng mơ ước mà còn nhờ tầm nhìn đắt giá hướng thẳng ra sông Hàn cùng khung cảnh thành phố nhộn nhịp.

Toàn cảnh cơ ngơi của Lee Sang Yoon

Thông qua vlog tham quan nhà do đài MBC World đăng tải, người hâm mộ có dịp khám phá không gian sống sang trọng và đầy tinh tế của Lee Sang Yoon. Căn hộ của nam diễn viên được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trang nhã, mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi. Điểm nổi bật của cơ ngơi này là tầm nhìn đắt giá hướng thẳng ra thành phố và sông Hàn, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa thư thái. Khu vực phòng khách và bếp được bố trí theo lối thiết kế mở, giúp các không gian kết nối liền mạch với nhau. Hệ cửa kính lớn kéo dài từ sàn đến trần không chỉ mở ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài mà còn đón trọn ánh sáng tự nhiên, khiến căn hộ luôn ngập tràn sức sống và càng thêm rộng thoáng.

Toàn cảnh cơ ngơi rộng rãi, sang xịn của Lee Sang Yoon

Không gian phòng khách được bài trí nội thất tinh tế, hệ cửa kính vừa đón ánh sáng vừa có view đẹp hướng thẳng ra sông Hàn

Không gian phòng khách và bếp có thiết kế mở. Khu bếp nấu mang tông xám trung tính, thiết kế rộng rãi thuận tiện cho sinh hoạt

Trong căn hộ của Lee Sang Yoon, mỗi khu vực đều được bố trí một cách hài hòa và hợp lý, vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nam diễn viên dành riêng một phòng để chứa quần áo, phụ kiện và các vật dụng cá nhân, giúp không gian sinh hoạt luôn gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một phòng đọc sách kiêm phòng làm việc riêng tư, nơi có thể tập trung nghỉ ngơi, đọc sách hoặc xử lý công việc. Dù là phòng khách, phòng ngủ hay các không gian chức năng khác, tất cả đều có diện tích rộng rãi, được sắp xếp khoa học và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa tiện nghi.

Khu vực phòng chứa đồ gọn gàng, ngăn nắp của Lee Sang Yoon