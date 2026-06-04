Nữ BTV "cực phẩm" của VTV: Đẹp - giỏi - giàu, sở hữu căn hộ sang chảnh ngay giữa lòng Hà Nội

Không gian sống của nữ BTV, MC nổi tiếng nhà đài gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, góc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ.

MC Diệp Chi (Nguyễn Diệp Chi, sinh năm 1986) là một trong những gương mặt quen thuộc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt. Sở hữu thành tích học tập ấn tượng cùng lối dẫn duyên dáng, thông minh, cô từng ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình nổi tiếng như Rung Chuông Vàng, Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7...

Hiện tại, Diệp Chi đã chuyển hướng sang công việc đạo diễn, biên tập và tham gia sản xuất nhiều chương trình lớn. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, cô vẫn nhận được sự yêu mến và quan tâm từ đông đảo khán giả. Trải qua những thăng trầm trong hôn nhân, nữ MC hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái trong căn hộ hiện đại tại Hà Nội. Không gian sống của cô gây ấn tượng bởi sự tinh tế, ấm cúng và chỉn chu.

Toàn cảnh căn hộ đẹp như tranh của MC Diệp Chi

Căn hộ nơi MC Diệp Chi sinh sống cùng con gái tại Hà Nội mang phong cách hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp và gần gũi. Mỗi góc nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu với sự kết hợp hài hòa giữa nội thất, ánh sáng và các chi tiết trang trí. Từ phòng khách rộng thoáng, khu bếp ngăn nắp đến những khoảng không gian thư giãn ngập tràn sức sống, tất cả đều phản ánh sự khéo léo và tinh tế của nữ BTV. Đặc biệt, vào các dịp lễ Tết, căn hộ lại được khoác lên diện mạo mới với những món đồ trang trí đẹp mắt, tạo nên không gian rực rỡ, sang xịn.

Phòng khách trong căn hộ của MC Diệp Chi có diện tích rộng rãi, hệ cửa kính giúp đón ánh sáng vào nhà

Vào dịp lễ Tết, MC Diệp Chi trang hoàng những chậu hoa tươi tắn để làm đẹp không gian

Căn hộ có thiết kế hiện đại, gam màu trầm ấm, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi

Bên cạnh kệ tivi là 2 kệ tủ dùng để bày biện những món decor đẹp mắt

Dịp Noel, không gian được trang hoàng cây thông xinh xắn

MC Diệp Chi check-in tại căn hộ sang trọng

Khu vực bếp và không gian ăn uống được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Gam màu trắng chủ đạo tạo cảm giác sáng sủa, sạch sẽ và hài hòa với bộ bàn ăn được lựa chọn đồng điệu. Các thiết bị, vật dụng trong bếp được MC Diệp Chi sắp xếp gọn gàng, khoa học, giúp không gian luôn thông thoáng và dễ chịu. Đặc biệt, chiếc gương tròn treo tường cùng đèn trang trí trở thành điểm nhấn tinh tế, góp phần mang đến nét mềm mại và cảm giác nghệ thuật cho toàn bộ khu vực sinh hoạt chung.

Không gian phòng bếp trong căn hộ của MC Diệp Chi

Khu vực này luôn được nữ MC chăm chút kỹ lưỡng

Nữ MC thường dành thời gian nấu món ngon cho gia đình

Không gian phòng ngủ của MC Diệp Chi được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dễ chịu và thư thái. Có thể thấy, trong tổ ấm của nữ MC, mỗi góc nhỏ đều được chăm chút bằng sự tinh tế và gu thẩm mỹ riêng, vừa đẹp mắt vừa toát lên cảm giác ấm áp, gần gũi.

Không gian phòng ngủ tối giản, đậm chất nghỉ ngơi thư giãn