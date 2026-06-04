Ngọc nữ showbiz 34 tuổi vẫn độc thân trong biệt thự xa hoa 55 tỷ

Không gian sống của "ngọc nữ độc thân" đắt giá nhất showbiz khiến bất kì ai cũng phải trầm trồ.

Trong làng giải trí Thái Lan, Baifern Pimchanok là một trong những ngôi sao sở hữu sức hút bền bỉ nhất suốt hơn một thập kỷ qua. Trở thành "nữ thần thanh xuân" từ bộ phim đình đám Mối Tình Đầu , tên tuổi của người đẹp tiếp tục thăng hạng qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Chiếc Lá Cuốn Bay, Yêu Nhầm Bạn Thân hay Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo ... Không chỉ được yêu mến bởi diễn xuất, Baifern còn là biểu tượng nhan sắc của xứ chùa Vàng với vẻ đẹp ngày càng sắc sảo, cuốn hút. Ở tuổi 34, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ, đồng thời là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng hàng đầu làng giải trí Thái Lan.

Sở hữu sự nghiệp thành công cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không gian sống trong căn biệt thự có giá trị khoảng 80 triệu baht (tương đương hơn 55 tỷ đồng) tại Bangkok của Baifern cũng khiến khán giả trầm trồ. Được xây dựng trên khu đất rộng rãi với thiết kế hiện đại, ngôi nhà gây ấn tượng bởi không gian mở, nội thất sang trọng cùng khu vườn xanh mát bao quanh, phần nào cho thấy vị thế hàng đầu mà cô đang sở hữu trong làng giải trí Thái Lan.

Căn biệt thự gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với hệ thống tường bao kiên cố. Khu vực cổng vào nổi bật với lối đi rộng rãi, hai bên trồng hai hàng cây thông cao vút, cắt tỉa gọn gàng. Lối thiết kế này mô phỏng các dinh thự cổ điển ở châu Âu, tạo cảm giác vừa biệt lập, an ninh, vừa lãng mạn như một tòa lâu đài nhỏ ẩn mình giữa thiên nhiên

Ngôi nhà sử dụng hai tông màu tương phản kinh điển là trắng và đen, mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng không bao giờ lỗi mốt cho không gian sống. Các hình khối kiến trúc vuông vắn, khỏe khoắn được trung hòa bởi các mái vòm mềm mại, tạo tổng thể hài hòa, thanh lịch như đang ở một khách sạn sang trọng.

Trong đó, mặt tiền của biệt thự được bố trí nhiều hệ thống cửa kính lớn kéo dài từ trần đến sàn. Lựa chọn này giúp căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đồng thời tạo tầm nhìn khoáng đạt từ bên trong nhìn ra khu vườn.

Bước qua cửa chính là không gian phòng khách cực kỳ rộng lớn với thiết kế thông tầng (trần nhà cao gấp đôi thông thường) bề thế. Điểm nhấn tại đây là bộ sofa cao cấp tông màu trung tính, kết hợp cùng chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ thả từ trần nhà xuống, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp và quyền lực.

Là một người yêu thích ẩm thực, Baifern đã đầu tư xây dựng hai khu bếp riêng biệt. Căn bếp Thái nằm liền kề phòng khách, được thiết kế với tông màu gỗ ấm cúng, có hệ thống hút mùi công suất lớn để thoải mái chế biến các món ăn truyền thống có mùi nồng đặc trưng của Thái Lan mà không sợ ám mùi vào không gian chính.

Bên cạnh đó còn có một căn bếp Tây ở tầng 2 được thiết kế hiện đại với tông màu trắng chủ đạo và đảo bếp bằng đá marble sang trọng. Căn bếp này được Baifern trang bị các thiết bị gia dụng "khủng" nhập khẩu để phục vụ các món ăn nhẹ hoặc làm bánh.

Phòng ngủ tận dụng tối đa sắc trắng để mang lại cảm giác sạch sẽ, sáng sủa. Baifern không quên đặt một bộ sofa để thư giãn trong khu vực ngủ nghỉ.

Ngoài ra, đại mỹ nhân xứ Chùa Vàng còn xây một phòng thay đồ xịn xò, được thiết kế giống như một boutique thời trang cao cấp với các hệ tủ kính sát trần, có đèn LED chạy dọc bên trong phô diễn toàn bộ bộ sưu tập túi xách, giày cao gót và trang phục hàng hiệu đắt đỏ.

Bên cạnh không gian sống hiện đại, Baifern đã dành một phần lớn diện tích đất để làm sân vườn ngập sắc xanh. Khác với vẻ sang chảnh trên thảm đỏ, ngoài đời Baifern là một người yêu thích làm vườn. Cô tự tay trồng rất nhiều loại cây ăn quả, rau củ sạch và các loài hoa rực rỡ.

Điểm nhấn không thể không kể đến là cây oliu cổ thụ 700 năm tuổi. Đây là niềm tự hào của người đẹp, có ý nghĩa tích cực về sự bình an, hạnh phúc và đủ đầy. Baifern đã nhiều lần khoe cây oliu lên trang cá nhân cũng như thường xuyên tự tay chăm sóc cho "cụ cây" này.