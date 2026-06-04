5 thiết kế chứng minh người Nhật thông minh tinh tế, cả thế giới phải học hỏi: Điều đầu tiên ở ban công nhà nào cũng cần có

Những chi tiết tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng thực chất lại ẩn chứa trí tuệ và sự khéo léo trong phong cách thiết kế nhà ở Nhật Bản.

Nhắc đến những không gian sống thông minh, tiện nghi và tối ưu diện tích, Nhật Bản luôn là một trong những hình mẫu được nhiều quốc gia tham khảo. Là quốc đảo có diện tích đất ở hạn chế, mật độ dân cư cao và thường xuyên đối mặt với các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần hay hỏa hoạn, người Nhật từ lâu đã phát triển những giải pháp thiết kế nhà ở mang tính thực tiễn cao.

Dưới đây là 5 thiết kế đặc trưng trong nhà ở Nhật Bản được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tế và đáng để nhiều quốc gia học hỏi.

1. Lối thoát hiểm ở ban công

Trong số các thiết kế nhà ở của Nhật Bản, lối thoát hiểm tại ban công được xem là một trong những giải pháp đáng giá nhất.

Do thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ động đất và hỏa hoạn, các tòa nhà cao tầng tại Nhật Bản thường được trang bị hệ thống thoát hiểm liên thông giữa các tầng. Tại khu vực ban công, cư dân có thể tiếp cận các lối thoát khẩn cấp dẫn xuống tầng dưới thông qua cầu thang gấp hoặc máng trượt chuyên dụng.

Khi xảy ra sự cố khiến cầu thang bộ hoặc thang máy không còn sử dụng được, hệ thống này sẽ tạo thêm cơ hội thoát thân cho cư dân trong thời gian ngắn nhất.

Điểm đáng nói là các thiết bị thoát hiểm được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và có thể triển khai nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đánh giá đây là một trong những chi tiết mà các khu chung cư hiện đại nên nghiên cứu và áp dụng rộng rãi hơn.

2. Thiết kế tối giản với tường trắng và nội thất gỗ

Sự tối giản là một trong những đặc trưng nổi bật nhất của phong cách nhà ở Nhật Bản. Khác với xu hướng sử dụng nhiều chi tiết trang trí hoặc vật liệu đắt tiền, người Nhật ưu tiên các gam màu trung tính, đặc biệt là màu trắng cho tường và trần nhà. Nội thất chủ yếu được làm từ gỗ với thiết kế đơn giản, tập trung vào công năng sử dụng.

Sự kết hợp giữa màu trắng và chất liệu gỗ tạo nên không gian sống sáng sủa, thoáng đãng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cách thiết kế này còn giúp ngôi nhà ít bị lỗi thời theo thời gian, dễ dàng thay đổi hoặc bổ sung nội thất khi cần thiết.

Chính vì vậy, dù trải qua nhiều năm, phong cách tối giản kiểu Nhật vẫn luôn được đánh giá cao và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều xu hướng thiết kế hiện đại trên thế giới.

3. Phòng tắm nhỏ nhưng tích hợp nhiều công năng

Đối với người Nhật, phòng tắm không chỉ là nơi vệ sinh cá nhân mà còn là không gian thư giãn sau một ngày làm việc. Dù diện tích thường khá khiêm tốn, phòng tắm Nhật Bản lại được thiết kế cực kỳ khoa học.

Các khu vực như bồn rửa mặt, nhà vệ sinh, phòng tắm và bồn ngâm thường được tách biệt hoàn toàn. Nhờ đó, nhiều thành viên trong gia đình có thể sử dụng các khu vực khác nhau cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Ngoài các tiện nghi cơ bản như vòi sen và bồn tắm, nhiều gia đình còn bố trí thêm ghế ngồi để người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ sử dụng thuận tiện hơn.

4. “Trí tuệ lưu trữ” nổi tiếng của người Nhật

Khi nhắc đến nhà ở Nhật Bản, nhiều người thường nghĩ ngay đến khả năng tận dụng không gian lưu trữ vô cùng hiệu quả. Do diện tích nhà ở thường không quá rộng, người Nhật đã phát triển nhiều giải pháp giúp tối ưu từng khoảng trống trong nhà.

Các tủ quần áo thường được thiết kế âm tường nhằm tiết kiệm diện tích. Bên trong tủ, thay vì sử dụng nhiều vách ngăn cố định, người Nhật ưu tiên các thanh treo, giỏ đựng hoặc hộp ngăn kéo linh hoạt. Cách làm này giúp không gian lưu trữ rộng rãi hơn, đồng thời dễ dàng thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Đặc biệt, những chiếc hộp đựng đồ dạng ngăn kéo đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các gia đình Nhật suốt nhiều thập kỷ. Chúng cho phép phân loại quần áo, phụ kiện hoặc đồ dùng cá nhân một cách khoa học mà không cần sắp xếp lại toàn bộ tủ mỗi khi chuyển mùa.

Trong khu vực bếp, nguyên tắc quen thuộc của người Nhật là “không để đồ vật trên mặt bếp”. Các loại gia vị và dụng cụ nấu nướng thường được treo trên tường hoặc cất trong ngăn kéo. Bát đĩa, thìa đũa cũng được sắp xếp gọn gàng trong hệ tủ kín. Nhờ vậy, căn bếp luôn giữ được sự ngăn nắp và dễ vệ sinh hơn.

5. Khu vực dọn dẹp riêng biệt

Trong khi nhiều gia đình ở các quốc gia khác thường tận dụng một góc nhỏ để giặt giũ hoặc cất giữ dụng cụ vệ sinh, người Nhật lại dành hẳn một khu vực chức năng riêng cho công việc này.

Thông thường, khu vực dọn dẹp được bố trí gần phòng tắm, tạo thành bố cục gồm khu rửa mặt, nhà vệ sinh, phòng tắm và khu giặt giũ riêng biệt. Không gian này không chỉ phục vụ việc giặt quần áo hay thay đồ mà còn là nơi lưu trữ các vật dụng vệ sinh, hóa chất tẩy rửa và nhiều đồ dùng gia đình khác.

Nhờ cách bố trí khoa học, các hoạt động sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giúp ngôi nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Ngay cả trong những ngôi nhà có diện tích hạn chế, người Nhật vẫn linh hoạt tích hợp khu vực này vào ban công hoặc sân vườn để đảm bảo công năng sử dụng mà không ảnh hưởng đến tổng thể không gian.

(Theo Toutiao)