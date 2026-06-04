Cảnh báo mới nhất: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt có thể đang sử dụng

Làn sóng thu hồi sản phẩm tiếp tục gia tăng trên toàn cầu do những nguy cơ tiềm ẩn mà nó mang lại.

Theo thông tin mới được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố, trong tháng 5/2026, nhiều đợt thu hồi sản phẩm đã được triển khai tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Các sản phẩm bị ảnh hưởng trải rộng trên nhiều nhóm hàng, từ thiết bị gia dụng, đồ điện tử cho đến đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em.

Điểm chung của các đợt thu hồi là sản phẩm đều bị phát hiện tồn tại những nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hoặc an toàn của người sử dụng.

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển mạnh, cơ quan chức năng cảnh báo không loại trừ khả năng những mặt hàng này đã được người tiêu dùng Việt Nam đặt mua hoặc đang lưu hành trên thị trường trong nước.

Nồi chiên không dầu và ghế thư giãn nằm trong danh sách cảnh báo

Một trong những sản phẩm đáng chú ý là nồi chiên không dầu Secura, xuất xứ Trung Quốc. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Canada, khoảng 680 sản phẩm đã bị thu hồi do phát hiện nguy cơ quá nhiệt tại các kết nối dây điện bên trong thiết bị.

Sản phẩm nồi chiên không dầu của hãng Secura (Ảnh: UBCTQQ)

Lỗi kỹ thuật này có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ hoặc gây bỏng trong quá trình sử dụng. Mặc dù đến giữa tháng 5/2026 chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào liên quan đến sản phẩm bị thu hồi, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu người dùng ngừng sử dụng ngay và liên hệ nhà sản xuất để được hướng dẫn xử lý.

Trong khi đó, tại Mỹ, hơn 1.100 ghế gấp thư giãn Giantex model NP10025NY cũng bị thu hồi sau khi phát hiện cơ cấu điều chỉnh độ ngả có thể tạo ra điểm kẹp nguy hiểm. Theo báo cáo từ doanh nghiệp, đã có trường hợp người sử dụng bị đứt ngón tay khi điều chỉnh ghế.

Sự cố cho thấy những sản phẩm tưởng như đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể tiềm ẩn các rủi ro nghiêm trọng nếu thiết kế không đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn.

Máy khắc laser bị cảnh báo vì nguy cơ gây tổn thương mắt

Bên cạnh các sản phẩm gia dụng, cơ quan quản lý tại châu Âu cũng phát đi cảnh báo đối với máy khắc laser Vevor model Z3.

Theo kết quả đánh giá, sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến bức xạ laser. Cơ chế bảo vệ trên thiết bị có thể bị vô hiệu hóa dễ dàng trong khi máy không được trang bị đầy đủ các tấm chắn bảo vệ cần thiết.

Máy khắc laser Vevor vừa bị thu hồi tại Liên minh Châu Âu (Ảnh: UBCTQQ)

Điều này khiến người sử dụng có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với tia laser hoặc tia phản xạ trong quá trình vận hành. Các chuyên gia cảnh báo việc tiếp xúc với bức xạ laser công suất cao có thể gây tổn thương mắt, suy giảm thị lực hoặc để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe.

Do những nguy cơ này, sản phẩm đã bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến tại châu Âu.

Lo ngại về hóa chất độc hại trong sản phẩm dành cho trẻ em

Nhóm sản phẩm gây nhiều quan ngại nhất là các mặt hàng dành cho trẻ em.

Tại Úc, bộ dụng cụ vẽ màu bằng ngón tay của thương hiệu TheKiddoSpace đã bị thu hồi sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa methanol, ethylene glycol và một số hợp chất phthalate.

Bộ dụng cụ vẽ màu bằng ngón tay cho trẻ em bị thu hồi (Ảnh: UBCTQQ)

Đây đều là những hóa chất có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe nếu trẻ em vô tình nuốt phải, hít phải hoặc tiếp xúc trong thời gian dài. Trẻ nhỏ là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các chất hóa học độc hại do hệ miễn dịch và các cơ quan trong cơ thể vẫn đang trong quá trình phát triển.

Sản phẩm này từng được phân phối trên nhiều nền tảng bán lẻ và thương mại điện tử trong khoảng thời gian từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, làm gia tăng phạm vi ảnh hưởng của đợt thu hồi.

Phát hiện amiăng trong đồ chơi trẻ em và nguy cơ nghẹt thở từ thú nhồi bông

Một sản phẩm khác cũng bị thu hồi tại Úc là cát tạo hình có mùi thơm dành cho trẻ em. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu có chứa dấu vết amiăng anthophyllite và tremolite.

Amiăng là vật liệu đã bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia do liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng về đường hô hấp. Mặc dù hàm lượng phát hiện trong sản phẩm ở mức thấp, cơ quan chức năng vẫn đánh giá sự hiện diện của amiăng trong đồ chơi trẻ em là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, tại Ireland, thú nhồi bông hình thỏ của thương hiệu Flying Tiger Copenhagen cũng bị thu hồi vì vật liệu nhồi bên trong có thể bị lộ ra ngoài trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm bị xác định không đạt các tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của Liên minh châu Âu, làm gia tăng nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ khi sử dụng (Ảnh: UBCTQQ)

Nếu trẻ nhỏ lấy phần sợi nhồi này cho vào miệng, nguy cơ hóc, nghẹt thở hoặc tổn thương đường hô hấp hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là lý do sản phẩm bị yêu cầu thu hồi khỏi tay người tiêu dùng và rút khỏi thị trường.

Người tiêu dùng Việt Nam cần đặc biệt lưu ý

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiêu dùng nên chủ động kiểm tra các sản phẩm đang sử dụng, đặc biệt là những mặt hàng mua qua các sàn thương mại điện tử quốc tế hoặc các kênh bán hàng xuyên biên giới.

Các thông tin như tên sản phẩm, thương hiệu, mã sản phẩm, số model hoặc thời gian mua hàng cần được đối chiếu với danh sách cảnh báo do cơ quan chức năng công bố. Nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện thu hồi, người dùng nên ngừng sử dụng ngay và liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối để được hướng dẫn đổi trả hoặc hoàn tiền.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, cần đặc biệt lưu ý đến đồ chơi nhồi bông, bộ dụng cụ mỹ thuật, cát tạo hình và các sản phẩm có chứa hóa chất hoặc các chi tiết nhỏ dễ tách rời.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi đơn vị uy tín và thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo an toàn từ các cơ quan quản lý trong nước cũng như quốc tế.

Trong bối cảnh hàng hóa xuyên biên giới ngày càng phổ biến, việc chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần hạn chế những rủi ro đáng tiếc đối với sức khỏe và sự an toàn của cả gia đình.

Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia