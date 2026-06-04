Bật điều hòa cả ngày vẫn nóng: Nhiều căn hộ chung cư đang mắc cùng 4 lỗi

Không ít gia đình sống ở chung cư có chung một thắc mắc mỗi khi hè đến: Điều hòa chạy gần như cả ngày nhưng phòng vẫn nóng, cảm giác bí bách không giảm bao nhiêu trong khi hóa đơn điện lại tăng chóng mặt.

Theo các chuyên gia về xây dựng và sử dụng năng lượng, nguyên nhân đôi khi không nằm ở chiếc điều hòa mà đến từ chính thiết kế và thói quen sử dụng trong căn hộ.

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều thành phố có thể vượt 38–40 độ C. Trong điều kiện đó, chỉ cần một vài "điểm yếu" trong căn hộ cũng đủ khiến hơi lạnh thất thoát liên tục, buộc điều hòa phải hoạt động hết công suất mà vẫn không mang lại cảm giác dễ chịu.

Dưới đây là 4 đặc điểm thường gặp ở những căn hộ bật điều hòa mãi không mát.

Cửa kính lớn nhưng thiếu giải pháp chống nắng

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất tại các căn hộ hiện đại.

Nhiều gia đình yêu thích cửa kính lớn vì giúp không gian sáng sủa, thoáng đãng và có tầm nhìn đẹp. Tuy nhiên vào mùa hè, đặc biệt với những căn hộ hướng Tây hoặc Tây Nam, kính lại trở thành "bộ thu nhiệt" khổng lồ.

Ánh nắng chiếu trực tiếp qua kính trong nhiều giờ khiến nhiệt lượng tích tụ bên trong nhà. Điều hòa vừa làm mát được một phần thì lượng nhiệt mới lại tiếp tục tràn vào.

Một cư dân sống tại Hà Nội chia sẻ rằng gia đình từng cho rằng điều hòa 12.000 BTU đã xuống cấp vì phòng khách luôn nóng. Sau khi lắp rèm chống nắng hai lớp và dán phim cách nhiệt cho cửa kính, nhiệt độ trong phòng giảm đáng kể dù vẫn sử dụng cùng chiếc điều hòa cũ.

Các chuyên gia khuyến nghị những căn hộ có mặt kính lớn nên:

- Sử dụng rèm cản nhiệt dày.

- Dán phim cách nhiệt chất lượng tốt.

- Hạn chế mở rèm vào thời điểm nắng gắt từ 12h đến 17h.

- Trồng thêm cây xanh ở khu vực ban công nếu điều kiện cho phép.

Điều hòa công suất không phù hợp với diện tích thực tế

Nhiều người mua điều hòa dựa trên diện tích ghi trên giấy tờ căn hộ mà quên tính đến các yếu tố thực tế như chiều cao trần, lượng ánh sáng, số người sinh hoạt hay hướng nắng.

Ví dụ, hai phòng cùng rộng 25m² nhưng một phòng hướng Đông Bắc và một phòng hướng Tây sẽ có nhu cầu làm mát rất khác nhau.

Không ít gia đình chọn loại điều hòa công suất nhỏ để tiết kiệm chi phí ban đầu. Kết quả là máy phải hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ khả năng hạ nhiệt.

Một số dấu hiệu cho thấy điều hòa đang "gánh" quá sức:

- Máy chạy liên tục không ngắt.

- Nhiệt độ trong phòng giảm rất chậm.

- Hơi lạnh yếu dù đã vệ sinh máy.

- Tiền điện tăng bất thường vào mùa hè.

Trong trường hợp này, việc thay đổi thói quen sử dụng sẽ không mang lại nhiều hiệu quả nếu công suất thiết bị thực sự không phù hợp.

Ban công, tường và trần nhà hấp thụ nhiệt quá nhiều

Nhiều cư dân chung cư chỉ chú ý đến cửa sổ mà quên rằng tường và trần nhà cũng là những nguồn hấp thụ nhiệt rất lớn.

Các căn hộ tầng cao, đặc biệt là tầng áp mái hoặc tầng gần mái, thường chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn. Khi mái bê tông hấp thụ nắng cả ngày, nhiệt lượng sẽ truyền dần xuống bên dưới khiến không gian nóng kéo dài tới tận đêm.

Tương tự, những bức tường hướng Tây có thể nóng lên đáng kể vào buổi chiều.

Khi đó, dù điều hòa đã làm lạnh không khí, hơi nóng từ tường và trần vẫn liên tục tỏa ra, khiến người trong phòng có cảm giác không thực sự mát.

Một số giải pháp được nhiều gia đình áp dụng:

- Bố trí rèm dày ở khu vực nhiều nắng.

- Sử dụng sơn chống nóng hoặc vật liệu cách nhiệt khi cải tạo.

- Trồng cây xanh tại ban công.

- Hạn chế để ánh nắng chiếu trực tiếp vào tường trong thời gian dài.

Đóng kín phòng nhưng không kiểm soát nguồn nhiệt bên trong

Nhiều người cho rằng chỉ cần đóng kín cửa là điều hòa sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

Bên trong căn hộ vẫn tồn tại rất nhiều nguồn sinh nhiệt mà chúng ta thường bỏ qua:

- Tủ lạnh.

- Tivi màn hình lớn.

- Máy tính.

- Bếp nấu ăn.

- Bình nóng lạnh.

- Các thiết bị điện tử hoạt động liên tục.

Đặc biệt, những gia đình có thói quen nấu ăn vào giờ cao điểm nắng nóng thường nhận thấy nhiệt độ trong nhà tăng lên đáng kể.

Không gian càng nhỏ thì tác động này càng rõ rệt.

Một số chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong thời điểm điều hòa đang hoạt động mạnh. Sau khi nấu ăn, nên bật quạt hút hoặc mở cửa thông gió một thời gian ngắn trước khi đóng kín để làm mát.

Điều hòa không phải lúc nào cũng là thủ phạm

Thực tế, nhiều gia đình vội vàng nghĩ đến việc thay điều hòa mới khi thấy phòng không đủ mát. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, nguyên nhân lại đến từ chính đặc điểm của căn hộ hoặc cách sử dụng hằng ngày.

Nếu căn hộ có cửa kính đón nắng trực tiếp, công suất điều hòa không phù hợp, tường hấp thụ nhiệt lớn hoặc chứa quá nhiều nguồn sinh nhiệt bên trong, chiếc điều hòa dù hoạt động hết công suất cũng khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Trước khi nghĩ đến việc mua máy mới, các gia đình nên dành thời gian kiểm tra lại những yếu tố trên. Chỉ một vài thay đổi nhỏ như bổ sung rèm chống nắng, tối ưu thông gió hay điều chỉnh cách sử dụng thiết bị điện trong nhà cũng có thể giúp căn phòng mát hơn đáng kể, đồng thời giảm áp lực cho điều hòa và tiết kiệm một khoản không nhỏ trên hóa đơn điện mùa hè.