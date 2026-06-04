Tiểu thư tài phiệt đi làm: Khí chất con nhà giàu không thể giấu, nhìn quần áo biết ngay "công chúa real"

Nhìn visual và style của mỹ nhân là đủ biết thế nào là "tiểu thư hàng thật giá thật"!

Là ái nữ của tập đoàn Capella Holdings, Chloe Nguyễn từ lâu đã được xem là một trong những "rich kid" đình đám nhất Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn liền với hình ảnh tiểu thư tài phiệt, cô còn xây dựng được chỗ đứng riêng với vai trò beauty blogger và nhà sáng tạo nội dung. Sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, Chloe khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hình ảnh vừa có gia thế, vừa có năng lực và sự nghiêm túc với công việc.

Xuất thân trâm anh thế phiệt đã nhào nặn nên một gu thẩm mỹ sang trọng, tinh tế. Dù sở hữu điều kiện để diện những món đồ xa xỉ, Chloe Nguyễn lại thường xuyên ghi điểm bằng phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất "con nhà giàu" rất riêng. Đặc biệt ở những sự kiện, buổi làm việc hay các hoạt động công việc thường ngày, cô ưu ái nhiều thiết kế từ các local brand Việt Nam. Nhiều người thậm chí nhận xét rằng nhìn cách Chloe ăn mặc là đủ hiểu thế nào là một "công chúa real" bước ra từ đời thực.

Xuất hiện trên thảm đỏ ELLE Beauty Awards, Chloe Nguyễn chiếm trọn spotlight với thiết kế đầm cúp ngực bồng bềnh mang sắc kem champagne thời thượng từ DAS LA VIE. Outfit này được xử lý tinh tế trên chất liệu taffeta, kết hợp phom dáng xếp nếp dựng khối để tái hiện diện mạo của một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Nhờ đó mà nàng tiểu thư tài phiệt toát lên trọn vẹn khí chất "old money" sang xịn, quý phái và không thể trộn lẫn.

Nơi mua: DAS LA VIE

Chloe Nguyễn hóa thân thành nàng tiên cá hiện đại trong chiếc đầm yếm sắc xanh pastel dịu mát, ăn điểm nhờ kỹ thuật đính kết hoa nổi phủ trên nền vải ren xuyên thấu kết hợp cùng chi tiết hở lưng trần táo bạo tôn vóc dáng mảnh mai của cô nàng. Chiếc váy từ Valenciani giúp nàng tiểu thư toát lên vẻ phóng khoáng, thời thượng mà còn giữ trọn nét thanh lịch, kiêu sa chuẩn khí chất công chúa.

Nơi mua: Valenciani

Lần khác, Chloe Nguyễn tỏa sáng với khí chất "all-black" quyền lực, kiêu kỳ trong sắc đen từ Marble Rose Atelier. Nàng tiểu thư diện set đồ mix tinh tế giữa chiếc áo cúp ngực phom corset peplum cùng chân váy voan sheer mỏng nhẹ xuyên thấu dài thướt tha. Outfit mang tinh thần lãng mạn đương đại tôn vinh trọn vẹn bờ vai trần mảnh dẻ, lại tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển cực kỳ thu hút.

Nơi mua: Marble Rose

Vẫn là phong cách all-black nhưng lần này, Chloe khéo léo kết hợp chiếc corset ren ôm sát cùng lớp vải voan mỏng bay bổng phủ nhẹ qua vai, tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở tinh tế. Phom dáng xếp ly phồng nhẹ, tinh nghịch của chiếc váy ngắn không chỉ giúp nâng tầm vẻ trẻ trung, phóng khoán cho outfit đi sự kiện mà còn khéo khoe đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ.

Nơi mua: DATT

Ở một sự kiện khác, vẫn diện thiết kế của DATT, Chloe Nguyễn hóa thân thành một đóa bạch hồng trong sắc trắng thuần khiết. Chiếc váy ngắn lệch vai ghi điểm với chi tiết xếp nếp bèo nhún layer dọc thân váy, tạo hiệu ứng chuyển động bồng bềnh như những cánh hoa đang nở rộ.

Nơi mua: DATT

Tham dự đêm tiệc của Bvlgari, Chloe Nguyễn mang đến một làn gió mới khi diện item voan từ MUST HAVE. Gam màu tựa như giọt vang đỏ không chỉ tôn nước da trắng mà còn nhấn mạnh tinh thần sang trọng, cổ điển của dòng nước hoa cao cấp. Lựa chọn một thiết kế từ local brand Việt, nàng "công chúa real" tiếp tục khẳng định tư duy thời trang tinh tế, không cần phô trương logo xa xỉ vẫn toát lên trọn vẹn nét kiêu sa, quyền quý của một tiểu thư đích thực.

Nơi mua: MUST HAVE

Tại sự kiện của La Mer, Chloe Nguyễn tiếp tục trung thành với gu thời trang thanh lịch khi diện váy trắng từ local brand nội địa Mel Essentials. Chiếc váy phom dáng suông dài tôn trọn vẹn vóc dáng mảnh mai, kết hợp cùng chi tiết thắt nơ bản lớn cách điệu đầy nghệ thuật ở phần ngực lệch vai làm điểm nhấn kiêu sa, thanh tao đúng tinh thần thượng lưu.

Nơi mua: Mel Essentials

Hóa thân thành nàng thơ tại đêm tiệc Dior Ball, Chloe Nguyễn chọn một chiếc váy ren tầng của OnOn Made. Outfit là sự kết hợp giữa chất liệu ren được xếp lớp tỉ mỉ cùng cổ yếm voan nhún bèo, giúp người đẹp khoe khéo bờ vai mảnh. Điểm xuyết cùng chiếc túi Lady Dior, diện mạo all-white không chỉ tạo tổng thể vừa vặn với tinh thần Haute Couture của nhà mốt Pháp mà còn khẳng định khí chất sang trọng của Chloe.

Nơi mua: OnOnMM

Tạm kết với chiếc váy từ nhà The MAVEN. Chiếc váy lụa dáng dài ghi điểm bằng những đường cắt tinh xảo, rũ ôm vừa vặn theo từng đường cong cơ thể, nhấn nhá bởi cổ yếm đính kết đóa hoa 3D thủ công. Sự quyến rũ của chiếc váy còn nằm ở khoảng hở lưng trần táo bạo kết hợp cùng những đường cắt khoét phóng khoáng dọc mạn sườn. Chẳng cần khoác lên mình những thiết kế rườm rà, "công chúa real" vẫn cho thấy gu thời trang hiện đại, sang chảnh của mình.