4 lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây trường sinh

Cây trường sinh nổi tiếng là dễ chăm sóc, nhưng muốn cây luôn xanh tốt và sống bền theo đúng tên gọi thì vẫn cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng.

Ngay từ tên gọi, cây trường sinh đã gợi nhắc đến biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự trường tồn và may mắn cho vạn sự trong gia đình. Có nguồn gốc từ những vùng rừng nhiệt đới của Madagascar huyền bí, loài cây này mang trong mình khả năng sinh tồn bền bỉ, thích nghi kỳ diệu với môi trường thiếu nắng và nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu để tô điểm cho không gian sống hiện đại. Sở hữu những chiếc lá tròn dày, xanh mướt mọng nước quanh năm, cây trường sinh mang đến cảm giác thư thái và năng lượng tích cực cho bất kỳ ai ngắm nhìn. Tuy nhiên, chính vì mang tiếng là dễ sống nên không ít người lại vô tình chăm sóc cây theo cảm tính, khiến loài cây phong thủy này phát triển chậm, lá teo nhỏ hoặc dễ bị thối gốc. Dưới đây là 4 lời khuyên hữu ích dành cho những gia đình đang trồng cây trường sinh để giữ cho cây luôn xanh tốt và phát huy tối đa giá trị thẩm mỹ.

1. Đừng đặt cây ở nơi quá tối trong thời gian dài

Nhiều người cho rằng trường sinh là cây ưa bóng nên có thể đặt ở bất kỳ góc nào trong nhà. Điều này không hoàn toàn đúng. Cây trường sinh có thể chịu bóng khá tốt nhưng vẫn cần ánh sáng để quang hợp và phát triển. Nếu đặt cây ở khu vực quá tối trong nhiều tháng liên tục, lá sẽ dễ nhạt màu, thân vươn dài bất thường và cây mất đi vẻ chắc khỏe vốn có. Vị trí phù hợp nhất là nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp như gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc khu vực đón ánh sáng buổi sáng. Nếu đặt trong phòng kín, nên đưa cây ra nơi sáng hơn vài ngày mỗi tuần để cây phục hồi sức sống.

2. Hạn chế tưới nước theo thói quen mỗi ngày

Đây là sai lầm rất phổ biến. Lá và thân cây trường sinh có khả năng giữ nước khá tốt nên cây không cần tưới quá thường xuyên như nhiều loại cây cảnh khác. Việc ngày nào cũng tưới có thể khiến đất luôn trong tình trạng ẩm ướt, lâu dần dẫn đến úng rễ hoặc thối gốc. Thay vì tưới theo lịch cố định, bạn hãy kiểm tra độ ẩm của đất trước. Khi bề mặt đất đã khô tương đối mới nên bổ sung nước. Đừng quên linh động khi vào mùa mưa hoặc những ngày thời tiết nồm ẩm, lượng nước tưới càng cần được giảm bớt.

3. Đừng giữ cây mãi trong chiếc chậu quá nhỏ

Một chậu trường sinh mới mua thường có kích thước gọn gàng và đẹp mắt. Tuy nhiên sau một thời gian phát triển, bộ rễ sẽ dần chiếm kín không gian bên trong chậu. Nếu nhiều năm không thay chậu, cây có thể chậm lớn, lá nhỏ hơn trước hoặc không còn giữ được màu xanh đậm. Việc thay sang chậu lớn hơn khi cây phát triển ổn định sẽ giúp bộ rễ có thêm không gian hấp thụ nước và dinh dưỡng. Thông thường, nên kiểm tra tình trạng bộ rễ sau khoảng 1-2 năm để quyết định có cần thay chậu

4. Lau lá định kỳ thay vì chỉ chăm chăm bón phân

Không ít người nghĩ rằng muốn cây đẹp thì phải bón thật nhiều phân. Thực tế, với cây trường sinh, việc giữ cho lá sạch sẽ đôi khi còn mang lại hiệu quả rõ rệt hơn. Khi trồng trong nhà, bụi bẩn dễ bám trên bề mặt lá, làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng và khiến cây trông kém tươi tắn. Chỉ cần dùng khăn mềm lau nhẹ lá mỗi tuần hoặc vài tuần một lần, cây sẽ luôn giữ được màu xanh bóng đẹp tự nhiên. Đây cũng là dịp để quan sát và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như lá vàng, sâu bệnh hoặc nấm mốc.