Mỹ nhân bỏ hết hào quang showbiz, lui về ở ẩn: Tận hưởng bình yên trong nhà vườn 4.000m2 đẹp như tranh

Cơ ngơi hiện tại của mỹ nhân Hà thành một thời khiến dân tình xuýt xoa.

NSƯT Lê Vi từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh và sân khấu Việt thập niên 1980 - 1990. Sinh năm 1968 tại Hà Nội, nữ nghệ sĩ xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi là con gái út của NSND Trần Tiến - NSƯT Lê Mai, đồng thời là em gái của NSƯT Lê Vân và NSND Lê Khanh.

Vẻ đẹp nổi bật của nữ nghệ sĩ những năm 90s.

Đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp, Lê Vi bất ngờ rời xa showbiz để theo chồng Cyril Lapointe sang Pháp định cư. Sau hơn 20 năm sống kín tiếng, nữ nghệ sĩ hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình trong căn nhà vườn rộng 4.000m2 tại thành phố Amboise (Pháp).

NSƯT Lê Vi và chồng Pháp.

Rời xa sự náo nhiệt của showbiz, NSƯT Lê Vi tìm thấy sự an yên trong không gian sống ngập tràn thiên nhiên. Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ không gây ấn tượng bằng sự xa hoa, lộng lẫy mà khiến nhiều người mê mẩn bởi vẻ thơ mộng, bình yên như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Bao quanh căn nhà là khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây và hoa được Lê Vi tự tay chăm sóc. Với nữ nghệ sĩ, làm vườn không chỉ là sở thích mà còn là cách để tận hưởng nhịp sống chậm sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Cuộc sống làm vườn yên bình của nữ nghệ sĩ tại Pháp.

Điểm đặc biệt nhất trong không gian sống của Lê Vi chính là khu vườn rộng với đủ loài hoa khoe sắc. Nữ nghệ sĩ trồng nhiều loại hoa yêu thích như hoa hồng, tulip, hoa cúc... tạo nên khung cảnh lãng mạn quanh nhà.

Mỗi mùa, khu vườn lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Những khóm hoa rực rỡ, sắc xanh của cây cỏ cùng không gian rộng thoáng khiến nơi đây chẳng khác nào một khu vườn châu Âu trong tranh. Lê Vi từng chia sẻ rằng cô cảm nhận được sự chuyển động của sự sống qua từng sắc màu trong khu vườn của mình.

Khu vườn ngập tràn hoa.

Đặc biệt, giàn hoa tử đằng tím rủ xuống bên hiên nhà là một trong những góc khiến nhiều người xuýt xoa. Sắc tím nổi bật bên nền tường trắng tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa bình yên.

Không chỉ chăm chút cây cối, Lê Vi còn dành nhiều tâm huyết cho từng góc nhỏ quanh nhà. Những lối đi bằng đá, khoảng sân xanh và các góc hoa được bố trí tự nhiên tạo cảm giác gần gũi, thư thái.

Khu vực hiên nhà cũng trở thành nơi nữ nghệ sĩ tận hưởng những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong ngày. Tán cây xanh, hoa nở quanh lối đi cùng không gian yên tĩnh mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài.

Khu vực hiên nhà và lối đi.

Bên cạnh khu vườn rộng, căn nhà của NSƯT Lê Vi cũng phản ánh rõ gu sống nhẹ nhàng của chủ nhân. Nữ nghệ sĩ yêu thích việc trang trí nhà cửa, sắp đặt không gian sống và dành thời gian chăm chút tổ ấm.

Mỗi ngày, Lê Vi duy trì nhịp sống giản dị với việc đọc sách, đánh đàn, nấu ăn, làm vườn, nghe nhạc và rèn luyện sức khỏe. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, chị vẫn giữ niềm yêu thích với múa khi thỉnh thoảng tự tập luyện tại nhà.

Không gian trong nhà.

Sau hơn hai thập kỷ rời xa showbiz Việt, NSƯT Lê Vi hiện tận hưởng cuộc sống chậm rãi, bình yên bên gia đình. Không còn ánh hào quang sân khấu, niềm vui của nữ nghệ sĩ giờ đây đến từ việc chăm sóc từng góc nhỏ trong căn nhà vườn, tận hưởng thiên nhiên và những điều giản dị mỗi ngày.