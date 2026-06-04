5 loại thực phẩm tuyệt đối không nên để ở cánh tủ lạnh

Cánh tủ lạnh tiện lợi nhưng không phải thực phẩm nào cũng phù hợp.

Cánh tủ lạnh là vị trí tiện lợi nhất để lấy đồ, vì vậy nhiều gia đình có thói quen đặt đủ loại thực phẩm tại đây. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có nhiệt độ kém ổn định nhất do thường xuyên tiếp xúc với không khí bên ngoài mỗi lần mở cửa. Một số thực phẩm nếu bảo quản ở cánh tủ lạnh có thể nhanh hỏng, giảm chất lượng hoặc làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

1. Trứng

Nhiều mẫu tủ lạnh được thiết kế sẵn khay đựng trứng ở cánh cửa nên không ít người mặc định đây là vị trí phù hợp nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo quản thực phẩm cho rằng trứng nên được đặt ở ngăn chính thay vì cánh tủ lạnh. Nguyên nhân là nhiệt độ tại cánh cửa thay đổi liên tục mỗi khi mở tủ. Sự dao động nhiệt độ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản của trứng, đặc biệt trong những ngày hè khi tần suất mở tủ lạnh thường cao hơn. Tốt nhất bạn nên giữ trứng trong hộp gốc và đặt ở một ngăn cố định bên trong tủ lạnh để nhiệt độ được duy trì ổn định.

2. Sữa tươi

Sữa là thực phẩm rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi được bảo quản ở cánh tủ lạnh, sữa thường xuyên phải tiếp xúc với luồng không khí ấm từ bên ngoài mỗi lần cửa mở ra. Điều này khiến nhiệt độ bảo quản không còn ổn định, làm giảm chất lượng sản phẩm và có thể khiến sữa hỏng sớm hơn dự kiến. Vị trí phù hợp nhất cho sữa là các ngăn phía trong của tủ lạnh, nơi nhiệt độ luôn được duy trì đều và lạnh hơn đáng kể so với cánh cửa.

3. Thịt, cá hoặc hải sản đã rã đông

Sau khi rã đông, thịt và hải sản cần được bảo quản ở nhiệt độ lạnh ổn định để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Cánh tủ lạnh không đáp ứng được yêu cầu này do nhiệt độ thường xuyên thay đổi. Việc đặt thịt hoặc hải sản đã rã đông ở đây có thể khiến thực phẩm nhanh mất độ tươi, dễ phát sinh vi khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Loại thực phẩm này nên được đặt ở ngăn mát bên trong và sử dụng trong thời gian sớm nhất.

4. Sữa chua

Nhiều người có thói quen xếp các hộp sữa chua ở cánh tủ lạnh để tiện lấy mỗi ngày. Tuy nhiên, đây không phải vị trí lý tưởng. Sữa chua chứa các lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Nhiệt độ bảo quản không ổn định trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và làm giảm hiệu quả của các lợi khuẩn này. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất, sữa chua nên được bảo quản ở ngăn chính của tủ lạnh, tránh khu vực cánh cửa.

5. Thuốc hoặc thực phẩm chức năng cần bảo quản lạnh

Một số loại thuốc, men vi sinh hoặc thực phẩm chức năng yêu cầu bảo quản trong môi trường lạnh ổn định theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cánh tủ lạnh là nơi nhiệt độ biến động nhiều nhất nên không phù hợp để lưu trữ những sản phẩm này. Nếu bảo quản sai vị trí, hiệu quả của sản phẩm có thể bị ảnh hưởng. Trước khi cất giữ, nên đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và ưu tiên đặt ở các ngăn bên trong tủ lạnh nếu nhà sản xuất yêu cầu bảo quản lạnh.

Nên để gì ở cánh tủ lạnh?

Do nằm sát cửa và thường xuyên tiếp xúc với không khí bên ngoài khi mở tủ, cánh tủ lạnh là khu vực có nhiệt độ dao động lớn nhất. Vì vậy, vị trí này phù hợp với những thực phẩm hoặc sản phẩm ít nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.

Các loại gia vị như tương ớt, tương cà, mù tạt, nước tương, dầu hào, sốt mayonnaise, nước sốt salad hay các loại đồ uống đóng chai thường là lựa chọn phù hợp để đặt ở cánh tủ lạnh. Đây đều là những sản phẩm có hàm lượng muối, đường hoặc chất bảo quản nhất định nên khả năng chịu biến động nhiệt độ tốt hơn so với sữa, trứng hay thực phẩm tươi sống.

Ngoài ra, cánh tủ lạnh cũng thích hợp để bảo quản nước lọc, nước giải khát hoặc các loại đồ uống dùng thường xuyên trong ngày, giúp thuận tiện khi lấy ra sử dụng. Ngược lại, những thực phẩm dễ hư hỏng, cần duy trì nhiệt độ ổn định hoặc có yêu cầu bảo quản nghiêm ngặt nên được đặt ở các ngăn phía trong. Việc sắp xếp đúng vị trí không chỉ giúp thực phẩm tươi lâu hơn mà còn góp phần giảm lãng phí, hạn chế nguy cơ hư hỏng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình, đặc biệt trong những tháng mùa hè nóng bức.