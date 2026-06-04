4 thứ "khử mùi" tủ lạnh

Nắng nóng khiến tủ lạnh trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Thế nhưng, việc tích trữ quá nhiều thực phẩm vào mùa hè cũng là nguyên nhân khiến tủ lạnh dễ bốc mùi.

Mùa hè là thời điểm tủ lạnh phải hoạt động hết công suất. Từ rau củ, trái cây, nước giải khát cho đến thức ăn thừa đều được cất vào tủ để tránh hư hỏng dưới thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, việc chứa quá nhiều thực phẩm cùng lúc cũng khiến tủ lạnh dễ xuất hiện mùi khó chịu, đặc biệt khi có thực phẩm sống, đồ ăn nặng mùi hoặc thức ăn để quá lâu. Nếu mở tủ lạnh ra và cảm thấy mùi hôi, mùi tanh hay mùi thực phẩm ám vào các ngăn chứa, đừng vội nghĩ đến việc mua các loại khử mùi đắt tiền. Ngay trong gian bếp đã có sẵn những nguyên liệu đơn giản giúp hút mùi hiệu quả.

1. Baking soda

Baking soda từ lâu được xem là "trợ thủ" khử mùi tự nhiên rất hiệu quả. Loại bột này có khả năng hấp thụ các phân tử gây mùi trong không khí, từ đó giúp tủ lạnh luôn thông thoáng hơn. Cách thực hiện khá đơn giản. Bạn cho khoảng 3-4 thìa baking soda vào một chiếc bát nhỏ hoặc hộp không đậy nắp, sau đó đặt ở một góc trong tủ lạnh. Để nguyên trong khoảng 1 tháng rồi thay mới.

Lưu ý không sử dụng phần baking soda đã đặt trong tủ lạnh cho mục đích nấu ăn vì chúng đã hấp thụ nhiều tạp chất và mùi từ thực phẩm.

2. Bã cà phê

Sau khi pha cà phê, nhiều người thường bỏ đi phần bã mà không biết đây là nguyên liệu hút mùi rất tốt. Bã cà phê có cấu trúc xốp, giúp hấp thụ mùi hôi và mang lại hương thơm dễ chịu. Hãy phơi hoặc sấy khô hoàn toàn bã cà phê để tránh phát sinh nấm mốc. Sau đó cho vào một chiếc chén nhỏ rồi đặt trong ngăn mát. Thông thường, bã cà phê có thể sử dụng từ 2-3 tuần trước khi cần thay mới. Đây là mẹo đặc biệt hữu ích với những tủ lạnh thường xuyên chứa thực phẩm có mùi như hải sản, thịt sống hoặc các loại nước sốt.

3. Than hoạt tính

Than hoạt tính được đánh giá là một trong những vật liệu khử mùi mạnh nhất nhờ khả năng hấp phụ rất cao. Không chỉ giúp loại bỏ mùi hôi, than hoạt tính còn hỗ trợ giảm độ ẩm dư thừa trong tủ lạnh. Bạn chỉ cần cho vài viên than hoạt tính vào túi vải hoặc hộp thoáng khí rồi đặt ở một góc tủ. Sau khoảng 1-2 tháng có thể mang than ra phơi nắng vài giờ để tái sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình thường xuyên tích trữ nhiều thực phẩm trong mùa hè.

4. Chanh tươi

Chanh không chỉ giúp tạo hương thơm dễ chịu mà còn hỗ trợ hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây mùi. Cách làm như sau: Cắt đôi một quả chanh hoặc thái thành vài lát mỏng rồi đặt vào các ngăn tủ lạnh. Hương thơm tự nhiên từ tinh dầu trong vỏ chanh sẽ giúp át bớt mùi thực phẩm.

Lưu ý: Nên thay chanh mới sau khoảng 3-5 ngày để tránh bị khô hoặc giảm hiệu quả khử mùi.

Muốn tủ lạnh hết mùi, đừng bỏ qua bước quan trọng này

Các nguyên liệu kể trên chỉ giúp hút và giảm mùi. Nếu nguồn gây mùi vẫn còn tồn tại thì tình trạng hôi khó chịu sẽ nhanh chóng quay trở lại. Vì vậy, mỗi tuần nên dành thời gian kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh, loại bỏ đồ đã quá hạn hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Thức ăn thừa cần được đựng trong hộp kín, còn thực phẩm sống nên bọc kỹ trước khi bảo quản. Ngoài ra, nên vệ sinh toàn bộ khay kệ và gioăng cửa tủ lạnh định kỳ 2-4 tuần một lần bằng nước ấm pha loãng với giấm hoặc nước rửa chuyên dụng. Việc giữ tủ lạnh sạch sẽ chính là cách hiệu quả nhất để ngăn mùi hôi xuất hiện trong những ngày hè nóng bức.