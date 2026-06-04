“Hoa thì xanh tốt mà người cứ mệt mỏi”: 6 loại cây cảnh nhiều gia đình vẫn trồng trong nhà nhưng tiềm ẩn không ít rắc rối

Nhiều người thích trồng hoa trong nhà vì nghĩ rằng chỉ cần có thêm vài chậu cây là không gian sẽ dễ chịu, thư giãn và “có sức sống” hơn. Nhưng thực tế, không phải loại cây nào nhìn đẹp mắt cũng phù hợp để đặt trong không gian kín.

1. Thủy tiên vàng: Đẹp và thơm, nhưng không phải ai cũng hợp

Nhiều người mê hoa thủy tiên vì màu vàng nổi bật và hương thơm rất "có không khí mùa đông". Nhưng nếu đặt trong phòng ngủ hoặc không gian kín quá lâu, mùi hương đậm của loại hoa này có thể gây cảm giác khó chịu, đau đầu hoặc buồn nôn với người nhạy cảm.

Không chỉ vậy, phần nhựa cây cũng dễ gây kích ứng da. Nhiều người khi thay chậu hoặc cắt tỉa vô tình để nhựa dính vào tay, nhất là vùng da có vết xước nhỏ, sẽ bị ngứa hoặc rát kéo dài.

Đây là kiểu cây "đẹp để ngắm", nhưng không phù hợp để đặt sát giường ngủ hay trong phòng quá kín.

2. Trạng nguyên: Đẹp dịp Tết nhưng khá "khó chiều"

Mỗi dịp cuối năm, cây trạng nguyên gần như xuất hiện khắp các cửa hàng cây cảnh vì màu đỏ rực rất hợp không khí Tết. Tuy nhiên, đây lại là loại cây khá khó chăm nếu đặt trong môi trường điều hòa hoặc phòng khách thiếu ánh sáng.

Nhiều gia đình mua về chưa đầy vài tuần thì lá bắt đầu rụng hàng loạt, rễ úng vì tưới quá tay. Ngoài ra, phần nhựa trắng của cây trạng nguyên cũng được khuyến cáo không nên để trẻ nhỏ hay thú cưng tiếp xúc trực tiếp.

Không ít người mua cây vài trăm nghìn về chơi Tết nhưng sau đó lại phải bỏ đi rất nhanh vì cây xuống dáng quá nhanh.

3. Lan ý: Nhìn sang nhưng không hợp nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng

Lan ý từng là "cây quốc dân" trong nhiều căn hộ vì lá xanh đẹp, dễ tạo cảm giác sang và tối giản. Thế nhưng ít người biết rằng loại cây này chứa tinh thể canxi oxalat – chất có thể gây kích ứng nếu trẻ nhỏ hoặc thú cưng nhai phải.

Ngoài ra, lan ý khá ưa ẩm. Nếu đặt sát tường hoặc ở góc bí khí, cây dễ khiến khu vực xung quanh bị ẩm lâu ngày, đặc biệt trong mùa nồm ở miền Bắc. Nhiều gia đình chỉ sau vài tháng đã thấy chân tường bắt đầu mốc nhẹ.

Nếu nhà có chó mèo thích gặm lá cây hoặc có trẻ nhỏ hay tò mò, đây không phải lựa chọn quá lý tưởng.

4. Hoa dâm bụt: Hoa đẹp nhưng rất dễ kéo côn trùng vào nhà

Hoa dâm bụt nở rực rỡ, màu sắc bắt mắt nên nhiều người nghĩ rất hợp đặt ở ban công. Nhưng đây lại là loại cây khá dễ bị nhện đỏ, rệp sáp và côn trùng tấn công.

Điều đáng nói là khi một cây bị nhiễm sâu bệnh, những chậu cây xung quanh cũng rất dễ bị lây theo. Có người chỉ trồng một chậu dâm bụt nhưng sau đó phải phun thuốc cho cả ban công suốt nhiều tuần.

Nếu sống ở chung cư hoặc không có nhiều thời gian chăm cây mỗi ngày, việc chọn loại cây quá dễ nhiễm sâu bệnh đôi khi khiến việc thư giãn biến thành… thêm việc.

5. Xương rồng: Nhỏ gọn nhưng không an toàn như nhiều người nghĩ

Xương rồng thường được chọn vì dễ sống, ít cần chăm sóc và hợp phong cách tối giản. Nhưng với gia đình có trẻ nhỏ, đây lại là loại cây khá "nguy hiểm".

Chỉ cần đặt cạnh sofa, bàn trà hoặc lối đi, trẻ chạy nhảy vô tình va vào là rất dễ bị gai đâm vào tay. Những chiếc gai nhỏ đôi khi khó nhìn thấy, rất mất thời gian để lấy ra.

Nhiều phụ huynh sau một lần con bị gai xương rồng đâm đã phải chuyển toàn bộ cây ra ban công hoặc bỏ hẳn.

6. Cây mimosa: Dễ lan nhanh và có thể gây kích ứng da

Loại cây này thường được mua vì hình dáng lạ mắt và có phản ứng cụp lá khi chạm vào, khiến trẻ con đặc biệt thích thú. Tuy nhiên, mimosa sinh trưởng rất nhanh và dễ mọc lan ra nhiều nơi nếu để lâu.

Một số người còn gặp tình trạng bị ngứa hoặc nổi mẩn nhẹ sau khi chạm vào cây quá nhiều lần. Với những gia đình thích không gian sạch sẽ, gọn gàng, đây là kiểu cây dễ khiến ban công nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Chơi cây trong nhà: Đừng chỉ chọn theo "trend"

Nhiều người khi mua cây thường chỉ nhìn hình trên mạng hoặc thấy quán cà phê, homestay trồng đẹp là mua theo. Nhưng thực tế, cây đặt trong nhà cần ưu tiên 3 yếu tố:

- Dễ chăm

- Ít sâu bệnh

- An toàn với trẻ nhỏ và thú cưng

Nếu không, một chậu cây vài trăm nghìn có thể kéo theo rất nhiều phiền toái: tường ẩm mốc, côn trùng, dị ứng, mất thời gian chăm sóc hoặc phải thay cây liên tục.

Thay vì chạy theo những loại cây "đẹp nhưng khó", nhiều người hiện nay chuyển sang chọn các loại bền và lành hơn như:

- Trầu bà

- Sen đá

- Lan kalanchoe

- Hướng dương mini

- Lưỡi hổ

- Cây kim tiền

Đây đều là những loại khá dễ chăm, phù hợp môi trường trong nhà và ít gây áp lực cho người bận rộn.

Suy cho cùng, mục đích của việc trồng cây là để nhà cửa dễ chịu hơn, tinh thần thư giãn hơn. Nếu một chậu cây khiến bạn phải thấp thỏm vì sâu bệnh, độc tính hay đủ loại rắc rối phát sinh, thì có lẽ nó không còn là "thú vui chữa lành" nữa.