Thực phẩm đã rã đông có nên cấp đông lại?

"Có được cấp đông lại thực phẩm đã rã đông không" là thắc mắc của rất nhiều người.

Nhiều gia đình có thói quen lấy thực phẩm từ ngăn đá ra rã đông nhưng không sử dụng hết rồi lại cho vào tủ cấp đông lần nữa. Tuy nhiên, việc này có thực sự an toàn hay không còn phụ thuộc vào cách rã đông và tình trạng của thực phẩm.

Thực phẩm đã rã đông có được cấp đông lại không?

Câu trả lời là có thể, nhưng không phải trong mọi trường hợp.

Theo các nguyên tắc an toàn thực phẩm, thực phẩm đã được rã đông hoàn toàn và để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài không nên cấp đông lại. Nguyên nhân là trong quá trình rã đông, vi khuẩn có thể bắt đầu sinh sôi nhanh chóng nếu thực phẩm nằm trong vùng nhiệt độ từ khoảng 5 đến 60 độ C.

Việc đưa thực phẩm trở lại ngăn đá không tiêu diệt được vi khuẩn đã phát triển trước đó. Nhiệt độ đông lạnh chỉ làm chậm hoặc tạm ngừng hoạt động của vi sinh vật chứ không loại bỏ chúng hoàn toàn. Do đó, nếu thực phẩm đã ở ngoài môi trường quá lâu, việc cấp đông lại có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trường hợp nào có thể cấp đông lại?

Thực phẩm vẫn có thể được cấp đông lại nếu được rã đông đúng cách trong ngăn mát tủ lạnh.

Ví dụ, thịt hoặc cá được chuyển từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông từ từ ở nhiệt độ lạnh ổn định. Trong trường hợp này, nếu chưa sử dụng, thực phẩm có thể được cấp đông trở lại. Tuy nhiên, chất lượng sẽ giảm phần nào sau mỗi lần đông lạnh và rã đông. Thịt có thể mất nước nhiều hơn khi chế biến, kết cấu trở nên khô hoặc kém ngon hơn so với ban đầu.

Những trường hợp không nên cấp đông lại

Không nên cấp đông lại nếu thực phẩm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã rã đông ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ.

- Đã để bên ngoài qua đêm.

- Có dấu hiệu đổi màu, chảy nhớt hoặc xuất hiện mùi lạ.

- Đã được rã đông bằng nước ấm hoặc nước nóng.

- Đã chế biến dở dang và để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Trong những tình huống này, nguy cơ vi khuẩn phát triển đã tăng lên đáng kể, vì vậy việc cấp đông lại không còn là lựa chọn an toàn.

Nếu đã nấu chín thì sao?

Đây là trường hợp nhiều người nhầm lẫn. Nếu thực phẩm sống đã được rã đông, sau đó được nấu chín hoàn toàn, phần thức ăn đã nấu có thể được cấp đông trở lại sau khi để nguội đúng cách.

Ví dụ, thịt bò đông lạnh được rã đông trong ngăn mát, sau đó chế biến thành món kho hoặc món xào. Phần thức ăn còn thừa có thể bảo quản trong ngăn đá để sử dụng sau. Dù vậy, chất lượng món ăn vẫn có thể giảm sau mỗi lần đông lạnh và hâm nóng.

Làm sao để hạn chế phải cấp đông lại?

Cách tốt nhất là chia thực phẩm thành nhiều phần nhỏ ngay từ khi mới mua về. Thay vì cấp đông cả một khối thịt lớn, nên chia thành từng khẩu phần đủ cho mỗi lần nấu ăn. Khi cần sử dụng chỉ lấy đúng lượng cần thiết, giúp hạn chế tình trạng rã đông rồi lại phải cấp đông lần nữa. Ngoài ra, nên ghi ngày bảo quản lên hộp hoặc túi đựng thực phẩm để dễ kiểm soát thời gian lưu trữ.

Tóm lại, thực phẩm đã rã đông không phải lúc nào cũng có thể cấp đông lại. Nếu được rã đông an toàn trong ngăn mát tủ lạnh và chưa để ở nhiệt độ phòng quá lâu, việc cấp đông lại vẫn có thể thực hiện. Ngược lại, những thực phẩm đã để bên ngoài nhiều giờ hoặc có dấu hiệu hư hỏng tuyệt đối không nên đưa trở lại ngăn đá vì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.