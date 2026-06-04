5 sai lầm khi dưỡng tóc mùa hè khiến tóc xơ xác, gãy rụng

Đây là 5 sai lầm phổ biến khiến mái tóc ngày càng xơ xác, thiếu sức sống dù đã chăm sóc rất kỹ.

Mùa hè là thời điểm mái tóc phải chịu nhiều tác động hơn bình thường. Ánh nắng mạnh, nhiệt độ cao, mồ hôi, khói bụi hay nước hồ bơi đều có thể khiến tóc trở nên khô xơ, dễ gãy rụng và mất độ bóng khỏe tự nhiên. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình mắc phải những thói quen chăm tóc sai cách khiến tình trạng tóc càng xuống cấp nghiêm trọng hơn trong mùa nóng. Không ít người nghĩ rằng chỉ cần gội đầu thường xuyên là đủ để giữ tóc khỏe vào mùa hè. Tuy nhiên, việc chăm sóc tóc trong thời tiết nóng ẩm cần sự cân bằng: vừa làm sạch da đầu nhưng vẫn phải duy trì độ ẩm cần thiết cho tóc. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khiến mái tóc ngày càng xơ xác, thiếu sức sống dù đã chăm sóc rất kỹ.

1. Không bảo vệ tóc trước ánh nắng và nhiệt độ cao

Nhiều người rất chú ý chống nắng cho da nhưng lại quên rằng tóc và da đầu cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tia UV. Ánh nắng mạnh không chỉ khiến tóc khô xơ mà còn làm tóc mất độ bóng, dễ chẻ ngọn và phai màu nhanh hơn nếu tóc nhuộm. Ngoài nắng nóng ngoài trời, nhiệt từ máy sấy, máy uốn hay máy duỗi tóc cũng khiến sợi tóc mất nước nhanh hơn. Khi tóc liên tục tiếp xúc với nhiệt độ cao mà không được bảo vệ, lớp biểu bì tóc sẽ trở nên yếu hơn, dẫn tới tình trạng tóc giòn và dễ gãy rụng. Vào mùa hè, nên ưu tiên đội mũ, che chắn tóc khi ra nắng và dùng thêm xịt chống nhiệt hoặc dầu dưỡng để hạn chế tình trạng tóc mất ẩm quá mức.

2. Buộc tóc quá chặt thường xuyên

Trong những ngày nóng bức, nhiều người có thói quen buộc tóc thật chặt để cảm thấy gọn gàng và mát hơn. Tuy nhiên, việc kéo tóc quá căng trong thời gian dài lại là nguyên nhân khiến tóc dễ gãy rụng, đặc biệt ở vùng chân tóc và đường viền tóc quanh trán. Ngoài ra, chun buộc tóc quá cứng hoặc có chi tiết kim loại cũng có thể khiến tóc bị ma sát mạnh và dễ đứt gãy hơn. Những mái tóc yếu hoặc tóc đang rụng nhiều sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen này. Thay vì buộc tóc quá chặt, nên ưu tiên các kiểu buộc lỏng nhẹ và sử dụng chun lụa hoặc chun vải mềm để giảm áp lực lên sợi tóc.

3. Gội đầu quá nhiều hoặc quá ít

Đây là sai lầm rất phổ biến trong mùa hè. Khi tóc nhanh bết hơn do thời tiết nóng, nhiều người chọn gội đầu liên tục mỗi ngày, thậm chí 2 lần/ngày để giữ cảm giác sạch sẽ. Tuy nhiên, việc làm sạch quá mức có thể khiến da đầu mất đi lớp dầu tự nhiên cần thiết, từ đó tóc dễ khô xơ và da đầu lại càng tiết dầu nhiều hơn để bù lại. Ngược lại, một số người lại ngại gội đầu quá thường xuyên vì sợ tóc khô, dẫn tới tình trạng dầu thừa, mồ hôi và bụi bẩn tích tụ trên da đầu. Điều này dễ gây bít tắc nang tóc, khiến tóc yếu và dễ rụng hơn. Tần suất gội phù hợp sẽ tùy vào tình trạng da đầu và mức độ hoạt động mỗi ngày, nhưng điều quan trọng là giữ da đầu sạch thoáng mà không làm tóc bị mất ẩm quá mức.

4. Dùng dầu gội làm sạch quá mạnh khiến tóc khô xác

Nhiều loại dầu gội làm sạch sâu mang lại cảm giác "sạch kin kít" sau khi gội nên thường được ưa chuộng vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu dùng thường xuyên, các sản phẩm này có thể khiến tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, dẫn tới tình trạng khô xơ và chẻ ngọn. Điều đáng chú ý là tóc càng khô thì càng dễ rối và gãy rụng khi chải hoặc tạo kiểu. Đặc biệt với tóc uốn, nhuộm hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất, việc dùng dầu gội có tính tẩy rửa mạnh liên tục sẽ khiến tóc xuống cấp nhanh hơn rất nhiều. Trong mùa hè, nên ưu tiên những loại dầu gội làm sạch dịu nhẹ nhưng vẫn giúp da đầu thông thoáng, đồng thời kết hợp thêm dầu xả hoặc mặt nạ tóc để duy trì độ mềm mượt.

5. Ngừng dùng dầu dưỡng vì sợ tóc bết

Không ít người bỏ hẳn dầu dưỡng tóc vào mùa hè vì sợ tóc nhanh bết hoặc nặng tóc hơn. Tuy nhiên, đây lại là bước rất quan trọng để duy trì độ bóng khỏe và hạn chế tình trạng tóc khô xơ do nắng nóng. Thực tế, tóc vào mùa hè thường mất nước nhiều hơn do tiếp xúc với nhiệt độ cao và tia UV. Nếu không bổ sung độ ẩm phù hợp, tóc sẽ dễ trở nên khô ráp, xù và thiếu sức sống. Điều quan trọng là chọn đúng loại dầu dưỡng có texture nhẹ và sử dụng lượng vừa đủ, tập trung vào phần thân và đuôi tóc thay vì bôi sát chân tóc. Khi dùng đúng cách, dầu dưỡng sẽ giúp tóc mềm hơn, giảm rối và nhìn bóng khỏe tự nhiên mà không gây bết dính.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng tóc mà bạn có thể tham khảo:

Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi ( pomelo hair tonic ) Cocoon 140ml thuần chay

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Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân

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Serum & Dầu dưỡng Dove 2 trong 1 chứa 7% Amino Acid cho tóc bóng 5X

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Dầu gội dưỡng tóc suôn mượt tóc cao cấp L'Oreal Paris Extraordinary Oil Smooth

Mái tóc trong mùa hè cần được chăm sóc đúng cách không kém gì làn da. Chỉ một vài thói quen nhỏ như bảo vệ tóc trước nắng, gội đầu hợp lý hay duy trì dưỡng tóc đúng cách cũng có thể giúp mái tóc giữ được độ mềm mượt và hạn chế gãy rụng đáng kể. Thay vì chăm tóc theo cảm tính, việc hiểu rõ nhu cầu của tóc trong thời tiết nóng ẩm sẽ giúp mái tóc khỏe hơn và vào nếp đẹp hơn suốt mùa hè.