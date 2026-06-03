Showbiz Việt +1 cô dâu xinh như mộng: 30 tuổi vẫn trẻ ngang gái đôi mươi, style đời thường cực cuốn

Nhan sắc lẫn phong cách thời trang của cô dâu showbiz tháng 5 khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Lễ cưới của diễn viên Vũ Việt Hoa (SN 1996) và diễn viên Vương Trọng Trí (SN 1996) vừa diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của công chúng và bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ. Sau gần một thập kỷ bên nhau, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh chuyện tình đẹp, visual của cô dâu Vũ Việt Hoa cũng nhanh chóng chiếm spotlight. Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất dịu dàng chuẩn nàng thơ. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng giúp cô tôn lên đường nét thanh tú và vẻ trẻ trung chẳng kém gái đôi mươi.

Nhan sắc rạng rỡ của cô dâu trong ngày trọng đại gây sốt.

Ngoài nhan sắc ngày càng thăng hạng, style đời thường của Vũ Việt Hoa cũng rất được lòng hội mê thời trang. Không cần lên đồ cầu kỳ, cô thường chọn những item cơ bản như sơ mi, váy trắng hay áo khoác denim nhưng luôn biết cách phối để tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính và cuốn hút.

Khi đi thử váy cưới, Việt Hoa lựa chọn mẫu váy thiết kế từ nhà Jennie Choo. Chi tiết vải rủ đan chéo giúp tôn lên đường cong nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch. Cô dâu mới kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa dịu dàng và tối giản trang sức để đặt trọn vẹn điểm nhấn vào outfit.

Nơi mua: Jennie Choo

Khi vi vu cùng chồng trên du thuyền, Việt Hoa táo bạo hơn khi diện mẫu váy lụa trắng hở toàn bộ phần lưng. Cô kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai và tóc búi thấp giúp cộng điểm sang trọng cho bộ đồ. Mẫu váy này cũng ton-sur-ton hoàn hảo với bộ vest full trắng của chú rể mới.

Ở một outfit khác, cô chứng minh sơ mi trắng luôn là item "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch. Vũ Việt Hoa chọn áo sơ mi phom rộng phối cùng quần cạp cao màu nâu và thắt lưng đồng điệu. Công thức đơn giản nhưng lại giúp vóc dáng trông cân đối hơn, đồng thời mang đến cảm giác trưởng thành, chỉn chu mà không hề bị già dặn. Kiểu tóc tết lệch cũng là chi tiết giúp tổng thể thêm phần dịu dàng, trẻ trung.

Vẫn với chiếc quần jeans nâu đó, Việt Hoa ở outfit khác lại như trẻ ra chục tuổi khi kết hợp cùng áo điệu tay bồng. Thiết kế áo mang hơi hướng vintage với phần tay phồng nhẹ giúp tổng thể thêm mềm mại, nữ tính hơn.

Không đóng khung bản thân trong hình ảnh dịu dàng, bà xã Vương Trọng Trí cũng có những lúc biến hóa cá tính hơn. Với combo áo hai dây đen phối cùng áo khoác denim màu nâu và quần jeans đen, cô mang đến hình ảnh năng động, hiện đại hơn hẳn. Cách phối các gam màu trung tính cũng giúp outfit trông thời thượng mà vẫn dễ áp dụng trong đời thường.