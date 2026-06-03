Mỹ nữ diện đồ Việt xinh nhất đường phố Paris, biến mọi khung hình thành cực phẩm

Mỹ nữ này liên tục lăng xê thời trang Việt trên đất Pháp, quan trọng là mặc đồ gì cũng xinh xắn phát hờn.

Dù đang du học tại Pháp, Minh Thư Chloe vẫn là cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu thời trang và làm đẹp tại Việt Nam. Sinh năm 2000, thành viên Schannel sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ nhan sắc ngọt ngào, thần thái cuốn hút cùng gu thẩm mỹ ấn tượng. Là một KOL hoạt động trong lĩnh vực beauty và fashion, Minh Thư từ lâu đã ghi điểm bởi khả năng lên đồ tinh tế, dễ ứng dụng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đáng chú ý, giữa khung cảnh lãng mạn của Paris, cô nàng vẫn thường xuyên ưu ái các thiết kế từ local brand Việt trong những bộ ảnh đời thường. Không cần những outfit cầu kỳ hay hàng hiệu phủ kín người, Minh Thư vẫn dễ dàng biến mọi góc phố thành phông nền thời trang đầy cảm hứng nhờ visual nổi bật và khả năng phối đồ có gu. Cũng bởi vậy mà mỗi lần đăng ảnh, dân tình lại được dịp xuýt xoa, thậm chí không ít người thừa nhận chỉ muốn "xin link" toàn bộ tủ đồ của cô nàng để sắm theo.

Mới đây nhất, Minh Thư Chloe khiến chị em "like hình" mỏi tay khi diện set đồ đến từ brand Seo Studio với áo cổ yếm mix ren và quần jeans trắng. Sự kết hợp giữa nét ngọt ngào, thanh lịch và chút phóng khoáng này rất hợp với không khí mùa hè, giúp cô nàng trông vừa cuốn hút vừa đậm chất nàng thơ giữa đường phố Paris.

Nơi mua: - Áo cổ yếm: Seo Studio - Quần jeans trắng: Seo Studio

Váy lụa và áo corset là bộ đôi chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt trong mùa hè. Minh Thư Chloe lựa chọn thiết kế đến từ brand Noir với phần corset ôm dáng kết hợp chân váy lụa mềm mại, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa sang chảnh. Đây cũng là công thức mặc đẹp dễ ứng dụng mà chị em hoàn toàn có thể học theo cho những chuyến du lịch hay dạo phố mùa hè.

Nơi mua: - Áo corset kim sa: Noir - Chân váy lụa: Noir

Là một cô nàng sành điệu, Minh Thư Chloe không thể bỏ qua trend diện đồ ren lụa đang hot nhất mùa hè năm nay. Cô lựa chọn thiết kế đến từ brand Poppy Tender với gam màu xanh dịu mắt, chất liệu mềm mại và bay bổng. Set đồ giúp Minh Thư trông như một nàng tiểu thư bước ra từ phim điện ảnh, vừa ngọt ngào vừa đầy cuốn hút.

Nơi mua: Đầm - Poppy tender

Trong loạt ảnh thả dáng giữa khung cảnh Paris về đêm, Minh Thư Chloe hóa thân thành tiểu thư tài phiệt với thiết kế đầm tweed không tay đầy sang trọng. Phom dáng thanh lịch cùng chất liệu đặc trưng giúp tổng thể vừa thời thượng vừa toát lên khí chất quý cô. Cô nàng cũng không quên bật mí đây là thiết kế đến từ brand Mono Talk, một gợi ý đáng tham khảo cho những ai muốn "cheap moment" theo phong cách sang chảnh này.

Nơi mua: Đầm - Mono Talk

Style của Minh Thư Chloe thiên về sự thanh lịch, tối giản nhưng chưa bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Cô nàng đặc biệt yêu thích những thiết kế có phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính và tập trung vào chất liệu, đúng tinh thần của các cô gái Pháp. Một trong những outfit tiêu biểu là chiếc đầm đen đến từ brand Inspo Archive. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức tôn lên vóc dáng và khí chất sang trọng, giúp Minh Thư ghi điểm với vẻ đẹp tinh tế và đầy cuốn hút.