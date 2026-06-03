Mỹ nữ diện đồ Việt xinh nhất đường phố Paris, biến mọi khung hình thành cực phẩm

Dù đang du học tại Pháp, Minh Thư Chloe vẫn là cái tên quen thuộc với cộng đồng yêu thời trang và làm đẹp tại Việt Nam. Sinh năm 2000, thành viên Schannel sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ nhan sắc ngọt ngào, thần thái cuốn hút cùng gu thẩm mỹ ấn tượng. Là một KOL hoạt động trong lĩnh vực beauty và fashion, Minh Thư từ lâu đã ghi điểm bởi khả năng lên đồ tinh tế, dễ ứng dụng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.
Đáng chú ý, giữa khung cảnh lãng mạn của Paris, cô nàng vẫn thường xuyên ưu ái các thiết kế từ local brand Việt trong những bộ ảnh đời thường. Không cần những outfit cầu kỳ hay hàng hiệu phủ kín người, Minh Thư vẫn dễ dàng biến mọi góc phố thành phông nền thời trang đầy cảm hứng nhờ visual nổi bật và khả năng phối đồ có gu. Cũng bởi vậy mà mỗi lần đăng ảnh, dân tình lại được dịp xuýt xoa, thậm chí không ít người thừa nhận chỉ muốn "xin link" toàn bộ tủ đồ của cô nàng để sắm theo.