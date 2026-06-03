Loạn xới phụ gia ổn định xăng E10 trên sàn thương mại điện tử, có loại cháy hàng!

Người dân nên cẩn trọng khi sử dụng các chất phụ gia được rao bán là giúp ổn định động cơ khi sử dụng xăng E10.

Phụ gia ổn định nhiên liệu đã phổ biến từ lâu, nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến khi có thông tin toàn bộ cây xăng cả nước sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10.

Lý do là xăng E10 có đặc tính "háo nước", dễ xảy ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt là khi xe không hoạt động trong thời gian dài. Xăng sẽ nổi lên trên, còn hỗn hợp ethanol và nước lắng xuống đáy bình, gây han gỉ bình xăng hoặc gây hại tới bộ phận bơm xăng, khi sử dụng xe trở lại.

Ngoài ra, khi có hiện tượng tách lớp, phần xăng phía trên có chỉ số octan thấp hơn so với ban đầu, do ethanol mang theo một phần trị số octan khi tách ra khỏi dung dịch.

Hàng loạt sản phẩm dung dịch phụ gia xăng E10 được bán trên sàn Shopee

Trước nỗi lo này, người dùng đang dần quan tâm đến các phụ gia ổn định xăng E10 (fuel stabilizer).

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, chỉ cần gõ tìm kiếm dung dịch phụ gia xăng E10 sẽ thấy hàng loạt sản phẩm từ rất nhiều thương hiệu khác nhau.

Chẳng hạn, một chai dung dịch phụ gia xăng E10 LIQUI MOLY 150ML - 21421 được bán với giá gần 230 nghìn đồng.

Theo quảng cáo: "Một lon 150ml đủ cho 35 đến 70 lít nhiên liệu. Đổ trực tiếp phụ gia vào bình xăng, hỗn hợp sẽ tự động hòa trộn với nhiên liệu.

E10 Additive là phụ gia nhiên liệu công nghệ cao, không tro, được thiết kế để cải thiện quá trình cháy và tăng tốc. Sản phẩm được phát triển đặc biệt nhằm bù đắp sự suy giảm hiệu suất khi sử dụng nhiên liệu E10. Giúp cải thiện khả năng tăng tốc và độ êm ái của động cơ, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ khi nhiên liệu có hàm lượng nước cao. Tương thích với tất cả loại xăng và phụ gia hiện có".

Nhìn chung mức giá bán các sản phẩm không quá cao, dao động từ 150 nghìn đồng tới 230 nghìn đồng. Số lượng đã bán cũng lên tới vài trăm sản phẩm.

Không chỉ các bài đăng bán chất phụ gia, nhiều bài đăng trên mạng xã hội còn bày cách chống hiện tượng tách nước ở xăng E10 thông qua dụng cụ tạo sóng, hoặc sản phẩm rung để thả vào bình xăng hoặc các chất hút nước để tách ethanol trong xăng E10.

Cạnh đó, nhiều bài đăng lại bày cách cần lắc xe trước mỗi lần sử dụng, để giúp xăng E10 “trộn đều”, hạn chế ảnh hưởng đến động cơ hoặc tránh tình trạng xe khó nổ.

Theo TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, hiện tượng xăng E10 hút ẩm và tách lớp chủ yếu xảy ra với những xe ít sử dụng, để lâu trong gara, bình xăng không đầy hoặc hệ thống chứa không kín.

"Về tác dụng, phụ gia ổn định có thể hỗ trợ chậm quá trình oxy hóa và hình thành cặn, nhất là khi xe để lâu. Một số sản phẩm có thành phần giúp phân tán hoặc giữ một lượng nước nhỏ trong hỗn hợp, từ đó làm giảm nguy cơ nước tự do lắng xuống đáy bình", TS Tần chia sẻ trên VietNamnet.

Trong khi đó, kỹ sư ô tô Nguyễn Thành Tâm, chủ một gara sửa chữa tại Long Biên cho rằng phần lớn phụ gia đang bán trên thị trường thực chất là các hóa chất gốc dung môi, chứa các thành phần làm sạch nhiên liệu mạnh như PEA hoặc PIBA.

"Tác dụng chính của chúng là hòa tan cặn carbon, muội than bám ở kim phun, xupap nạp và buồng đốt, từ đó giúp động cơ vận hành mượt hơn. Việc nói rằng phụ gia tạo ra 'lá chắn' bảo vệ động cơ khỏi đặc tính hóa học của ethanol là rất khó kiểm chứng", ông Tâm nhận định.

Chuyên gia ô tô - Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, nắm bắt tâm lý lo lắng của người dân về xăng E10, nhiều cá nhân, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh quảng cáo các loại hóa chất, dung dịch được giới thiệu là có tác dụng ngăn ngừa phân tách nước khi pha trộn trực tiếp vào bình xăng.

"Tuy nhiên, thực tế phần lớn lời quảng cáo về phụ gia thần kỳ chống tách nước trên mạng xã hội hiện nay đều không đúng sự thật. Thậm chí đây là cơ hội để các mặt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng bùng phát. Nếu người dân mua phải hàng giả và tự ý pha trộn vào hệ thống nhiên liệu thì rất dễ bị tiền mất tật mang", Kỹ sư Tạch chia sẻ trên tờ Pháp luật TP.HCM

Do đó, ông khuyến cáo người dân nếu có ý định sử dụng thì phải tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc. Người dùng nên đến hãng xe - nơi có bộ phận chuyên môn kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm thì mới đảm bảo uy tín và tin tưởng được.

Người dân cần hiểu rõ về dung dịch phụ gia xăng E10 trước khi sử dụng - Ảnh: An Việt

"Các chất hóa học lạ, chưa qua kiểm định khi vào bình xăng không những không mang lại hiệu quả chống tách nước mà ngược lại, còn có thể phản ứng tiêu cực với hệ thống nhiên liệu, gây ăn mòn chi tiết hoặc làm hư hỏng động cơ", kỹ sư Tạch nhấn mạnh.

Nhìn chung, theo các chuyên gia, việc nhiều gara quảng cáo phụ gia làm sạch như "tấm khiên" chống xăng E10 có thể là sự đánh tráo khái niệm, lợi dụng nỗi lo của người dùng trong giai đoạn xăng sinh học đang được quan tâm mạnh.

Đáng chú ý, hầu hết các nhà sản xuất đều khẳng định ô tô, xe máy phun xăng điện tử sản xuất từ khoảng năm 2010 trở lại đây đã được thiết kế vật liệu tương thích với xăng E10, thậm chí E15. Do đó, lo ngại xăng E10 phá hỏng động cơ xe hiện đại là một sự hoang mang thái quá.