Căn hộ chỉ 30m² của gia đình 3 người khiến nhiều người ngỡ ngàng: Không thừa một mét vuông nào, sống gọn mà vẫn đủ đầy

Một gia đình 3 người đã biến căn hộ chỉ rộng 30m² thành không gian sống tiện nghi, sáng sủa và đầy đủ công năng. Không có những món nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, điều khiến nhiều người bất ngờ lại chính là cách họ tận dụng từng mét vuông để phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Khi nhìn những hình ảnh về căn hộ ở Bắc Kinh, Trung Quốc này, điều gây ấn tượng đầu tiên không phải là vẻ sang trọng mà là sự hợp lý. Trong bối cảnh giá nhà tại các thành phố lớn ngày càng đắt đỏ, không phải gia đình nào cũng có điều kiện sở hữu những căn hộ rộng hàng trăm mét vuông. Vì vậy, bài toán đặt ra là làm sao để sống thoải mái trong một không gian nhỏ.

Và căn hộ 30m² này đã mang đến một câu trả lời rất thuyết phục.

Một căn hộ nhỏ nhưng được tính toán như "đo ni đóng giày"

Điểm đặc biệt của căn nhà nằm ở việc mọi chi tiết đều được thiết kế dựa trên nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình.

Ngay từ khu vực lối vào, gia chủ đã bố trí bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh. Đây là giải pháp ngày càng được nhiều gia đình hiện đại áp dụng, nhất là sau giai đoạn mọi người chú ý hơn đến vấn đề vệ sinh cá nhân.

Nhờ cách bố trí này, các thành viên có thể rửa tay ngay khi trở về nhà mà không phải đi vào khu vực vệ sinh. Đồng thời, việc tách riêng khu khô và khu ướt cũng giúp giảm tình trạng nước bắn ra sàn, hạn chế việc phải lau dọn liên tục.

Dù diện tích chỉ 30m² nhưng không gian vẫn được tổ chức khoa học, tránh cảm giác chật chội thường thấy ở các căn hộ nhỏ.

Nhiều người xem hình ảnh căn nhà đều nhận xét rằng đây là ví dụ điển hình cho việc "diện tích nhỏ nhưng tư duy lớn".

Mỗi món đồ đều phải làm được nhiều việc

Một trong những bí quyết giúp căn hộ nhỏ trở nên rộng rãi hơn là sử dụng nội thất đa năng.

Chiếc tủ gương đặt cạnh khu vực rửa tay là ví dụ rõ nhất. Bên trong là nơi cất giữ mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân và các vật dụng thường dùng. Khi đóng lại, toàn bộ mặt ngoài trở thành gương soi toàn thân.

Chỉ với một món nội thất, gia chủ đã giải quyết được ba nhu cầu: lưu trữ, trang trí và sử dụng hàng ngày.

Trong các căn hộ diện tích nhỏ, đây chính là nguyên tắc quan trọng nhất: Mỗi món đồ nên đảm nhiệm nhiều chức năng thay vì chỉ phục vụ một mục đích duy nhất.

Nhờ vậy, không gian sống không bị lấp đầy bởi quá nhiều đồ đạc nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt.

Cây xanh giúp căn nhà nhỏ trở nên dễ chịu hơn

Dù diện tích hạn chế, gia chủ vẫn dành những khoảng không nhỏ cho cây xanh.

Không cần những chậu cây lớn chiếm diện tích, họ lựa chọn các loại cây dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện sống trong căn hộ.

Một chậu trầu bà nhỏ được treo ở khu vực lối vào, vừa tạo cảm giác mềm mại cho không gian vừa giúp căn nhà có thêm sức sống.

Trên tủ lưu trữ là những chậu cây lưỡi hổ hoặc cây mọng nước chịu bóng. Những loại cây này gần như không cần chăm sóc nhiều, khoảng 10-14 ngày mới phải tưới nước một lần.

Bên cửa sổ phòng ngủ là một chậu kalanchoe với những bông hoa nhỏ màu hồng nổi bật trên nền nội thất gỗ sáng màu.

Những chi tiết rất nhỏ này giúp căn hộ trở nên ấm áp hơn mà không làm mất đi sự gọn gàng vốn có.

Nhà nhỏ không đồng nghĩa với cuộc sống chật chội

Có một thực tế khá thú vị là nhiều người hiện nay đang dành rất nhiều tiền cho các xu hướng trang trí hào nhoáng.

Những bức tường trang trí phức tạp, đèn chùm cỡ lớn hay các món nội thất theo trào lưu có thể tạo hiệu ứng thị giác mạnh lúc ban đầu, nhưng đôi khi lại làm giảm diện tích sử dụng thực tế.

Với những căn hộ nhỏ, điều quan trọng nhất không phải là sự cầu kỳ mà là tính tiện dụng.

Một không gian được thiết kế phù hợp với thói quen sinh hoạt hàng ngày sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều so với một căn nhà đẹp nhưng bất tiện.

Căn hộ 30m² của gia đình 3 người này là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Không có món đồ nào thừa thãi. Không có góc nào bị bỏ phí. Mọi thứ đều phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Bài học đáng giá từ căn hộ 30m²

Nhìn vào căn nhà này, nhiều người có thể nhận ra rằng chất lượng cuộc sống không hoàn toàn phụ thuộc vào diện tích nhà ở.

Điều quan trọng hơn là cách chúng ta sử dụng không gian đang có.

Một căn hộ nhỏ nhưng được tổ chức khoa học có thể mang lại cảm giác thoải mái hơn một căn nhà rộng nhưng chất đầy đồ đạc.

Đồng thời, việc tối ưu diện tích cũng giúp giảm đáng kể chi phí mua sắm nội thất, chi phí bảo trì và thời gian dọn dẹp mỗi ngày.

Trong bối cảnh giá nhà ngày càng cao tại nhiều thành phố lớn, xu hướng sống gọn gàng, tối giản và đề cao công năng có lẽ sẽ ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn.

Bởi sau cùng, một ngôi nhà đáng sống không phải là ngôi nhà lớn nhất, mà là nơi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người đang sống trong đó. Chỉ với 30m², gia đình này đã chứng minh rằng sự đủ đầy đôi khi không nằm ở diện tích, mà nằm ở cách chúng ta sắp xếp cuộc sống của mình.