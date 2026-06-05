Nhập hội săn deal thả ga, giải trí siêu đã tháng 6 này trên Shopee

Lưu ngay lịch cuối tuần tối 5/6 và ngày 6/6 trên Shopee nếu không muốn bỏ lỡ đại tiệc giải trí và mua sắm bùng nổ với những sân khấu âm nhạc sôi động, show giải trí đặc sắc cùng hàng loạt phần quà hấp dẫn trong mùa sale giữa năm.

Vừa thưởng thức đại tiệc giải trí, vừa có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn

Mở màn cho đại tiệc giải trí, khán giả sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của Sao Live Đỉnh Chóp vào lúc 19h30 ngày 5/6 trên ứng dụng Shopee. Lần trở lại này, với sân khấu được đầu tư quy mô, những tiết mục dàn dựng công phu cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc và tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bên cạnh đại tiệc âm nhạc, chương trình còn mở ra nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả theo dõi livestream. Cụ thể, 10 người xem may mắn sẽ có cơ hội nhận 10 máy lạnh thông qua hình thức bốc thăm trực tiếp theo thể lệ chi tiết được cập nhật trên website, góp phần xua tan cái nóng mùa hè và tăng thêm "nhiệt" cho Shopee 6/6 - Siêu Sale Giữa Năm.

Một trong những điểm thu hút khác của chương trình chính là sự hội tụ của (S)TRONG TRỌNG HIẾU, nhóm UPRIZE và các thí sinh Đảo Hoa Hậu. Không chỉ được thưởng thức những phần trình diễn riêng đầy màu sắc, khán giả còn có cơ hội chứng kiến những màn kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ với phong cách hoàn toàn khác biệt trên cùng một sân khấu.

Sân khấu mãn nhãn, âm nhạc mãn nhĩ cùng những màn kết hợp chưa từng được bật mí đang chờ đón người xem tại Sao Live Đỉnh Chóp vào tối 5/6 trên Shopee.

Đặc biệt, màn đối đầu giữa UPRIZE và các thí sinh Đảo Hoa Hậu hứa hẹn khuấy động bầu không khí đêm diễn. Những tiết mục nào sẽ xuất hiện, đâu là màn kết hợp khiến khán giả bất ngờ, tất cả sẽ được bật mí tại Sao Live Đỉnh Chóp vào tối 5/6.

Giải trí cuối tuần cùng Sao Thì Sao, có cơ hội chia quỹ 30 triệu xu

Tiếp nối không khí sôi động từ Sao Live Đỉnh Chóp, khán giả sẽ bước vào hành trình phá án đầy kịch tính của Sao Thì Sao Mùa 2, lên sóng lúc 12h30 ngày 6/6 trên ứng dụng Shopee. Đặc biệt, người xem theo dõi livestream còn có cơ hội tham gia chia quỹ 30 triệu xu xuyên suốt chương trình. Còn gì thú vị hơn cho những ai muốn vừa giải trí, vừa săn thêm ưu đãi trong mùa Shopee 6/6.

Với chủ đề "Truy Lùng Bóng Đen", người xem sẽ theo chân các nhân vật trong cuộc truy tìm danh tính kẻ đứng sau hàng loạt bí ẩn. Đồng hành trong hành trình này là nhóm UPRIZE cùng bộ ba Tuấn Kiệt, Ngọc Phước và Huỳnh Nhựt. Những thử thách liên tiếp, các màn suy luận gay cấn cùng loạt tình huống khó lường hứa hẹn mang đến nhiều phút giây hồi hộp xen lẫn tiếng cười.

Cùng khám phá những tình huống khó đoán và phút giây giải trí thú vị trong Sao Thì Sao vào lúc 12h30 ngày 6/6.

Bên cạnh những show giải trí hấp dẫn, chuỗi livestream Shopee 6/6 còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Hannah Olala, Minh Tú, Diệp Lê, Sam, Lucie Nguyễn - Tuấn Dương, Quang Trung, Đinh Ngọc Diệp và Quỳnh Lý… Người xem sẽ được theo dõi những màn giao lưu và tương tác thú vị, cập nhật các xu hướng mua sắm, đồng thời không bỏ lỡ hàng loạt voucher ưu đãi cùng deal độc quyền được liên tục tung ra xuyên suốt livestream.

Với chuỗi trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí đa dạng, Shopee 6/6 sẽ là dịp để người xem thỏa sức săn loạt deal hấp dẫn, theo dõi các chương trình yêu thích và tận hưởng những phút giây thư giãn ngay trên nền tảng trong dịp cuối tuần.