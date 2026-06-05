Đừng mua 8 món đồ nhà bếp này: Tưởng tiện lợi nhưng nhiều người dùng xong chỉ muốn bỏ đi

Nhiều món đồ nhà bếp được quảng cáo là "tiện lợi", "tiết kiệm", "đa năng" hay "công nghệ mới", nhưng thực tế lại khiến việc nấu nướng trở nên phiền phức hơn, thậm chí tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe và an toàn gia đình.

Dưới đây là 8 món đồ mà không ít người từng mua vì tò mò, nhưng sau một thời gian sử dụng đều thừa nhận: Giá như biết sớm thì đã không tốn tiền.

1. Vòng tập trung nhiệt cho bếp ga

Một thời gian dài, sản phẩm này xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội với lời quảng cáo có thể giúp tiết kiệm 20-30% lượng gas tiêu thụ.

Nguyên lý được giới thiệu rất hấp dẫn: chỉ cần đặt vòng kim loại lên bếp ga, ngọn lửa sẽ tập trung hơn, nhiệt lượng mạnh hơn và nấu ăn nhanh hơn.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi sử dụng nhận thấy hiệu quả không rõ rệt như quảng cáo. Đáng lo hơn, việc tự ý lắp thêm phụ kiện vào bếp ga có thể ảnh hưởng đến quá trình cháy của nhiên liệu. Khi lượng oxy bị cản trở, gas cháy không hoàn toàn sẽ làm tăng nguy cơ sinh ra khí carbon monoxide – loại khí độc không màu, không mùi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên tự ý thay đổi kết cấu thiết bị gas trong gia đình chỉ vì những lời quảng cáo chưa được kiểm chứng.

2. Miếng bọt biển nano

Miếng bọt biển nano từng được xem là "thần dược vệ sinh" khi có thể làm sạch nhiều loại vết bẩn chỉ với nước.

Ban đầu, nhiều người rất hài lòng vì các vết trà, cà phê hay dầu mỡ biến mất nhanh chóng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, không ít gia đình đã thay đổi cách sử dụng.

Lý do là trong quá trình chà rửa, miếng bọt biển này liên tục mài mòn và tạo ra các hạt vật liệu siêu nhỏ. Vì vậy, nhiều người hiện chỉ dùng để lau bếp, tường hoặc bề mặt cứng, thay vì dùng trực tiếp trên bát đĩa, dụng cụ ăn uống.

Khi vệ sinh đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm, các loại khăn rửa chén hoặc bọt biển chuyên dụng vẫn là lựa chọn an tâm hơn.

3. Giỏ đựng đồ treo trong bồn rửa

Nhìn qua, đây là món đồ rất tiện lợi. Miếng rửa bát, búi cọ xoong nồi hay khăn lau đều có chỗ để riêng, giúp khu vực bếp trông gọn gàng hơn.

Nhưng sau một thời gian sử dụng, nhiều người phát hiện phần đáy giỏ thường xuyên đọng nước. Môi trường ẩm ướt kéo dài khiến vi khuẩn, nấm mốc dễ sinh sôi.

Không ít gia đình phải thay mới liên tục vì giỏ xuất hiện mùi hôi hoặc các vết đen khó làm sạch.

Thực tế, cách đơn giản nhất vẫn là treo dụng cụ vệ sinh ở nơi thông thoáng hoặc có ánh nắng chiếu tới để chúng khô nhanh sau khi sử dụng.

4. Kệ hút chân không

Những chiếc kệ dán tường bằng lực hút chân không được quảng cáo có thể chịu tải lớn mà không cần khoan đục.

Ban đầu, chúng giúp căn bếp trông gọn gàng hơn khi các chai nước mắm, dầu ăn, gia vị được treo lên cao.

Tuy nhiên, nhiều người từng gặp tình huống kệ bất ngờ rơi xuống sau vài ngày hoặc vài tuần sử dụng. Hậu quả thường là chai lọ vỡ tung, đồ đạc hư hỏng, thậm chí có nguy cơ gây thương tích.

Với các vật nặng hoặc sử dụng lâu dài, giải pháp cố định bằng vít hoặc giá kệ chuyên dụng vẫn đáng tin cậy hơn.

5. Kéo đa năng

Cắt thực phẩm, mở nắp chai, kẹp hạt, gọt hoa quả... chỉ trong một dụng cụ – đó là lý do nhiều người bị hấp dẫn bởi các loại kéo đa năng.

Nhưng sau khi sử dụng thực tế, không ít người nhận ra mỗi chức năng đều chỉ ở mức "tạm được".

Kéo không sắc bằng kéo chuyên dụng, dụng cụ mở nắp hoạt động kém hiệu quả, còn phần gọt vỏ lại khó thao tác và tiềm ẩn nguy cơ đứt tay.

Trong nhà bếp, đôi khi những món đồ đơn giản nhưng chuyên biệt lại hữu ích hơn rất nhiều so với các sản phẩm "làm được mọi thứ".

6. Bình xịt dầu ăn

Xu hướng ăn uống lành mạnh khiến nhiều người tìm đến bình xịt dầu với hy vọng kiểm soát lượng dầu mỡ tốt hơn.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng hoạt động như quảng cáo.

Nhiều loại bình xịt giá rẻ phun dầu không đều, tạo thành tia lớn thay vì lớp sương mịn. Sau một thời gian, đầu phun dễ bị tắc do dầu đông lại, việc vệ sinh cũng khá phiền phức.

Nhiều người sau cùng quay lại dùng cọ phết dầu hoặc đổ dầu trực tiếp với lượng vừa đủ vì tiện lợi hơn nhiều.

7. Bộ lọ gia vị "đẹp để ngắm"

Những bộ lọ đựng gia vị bằng thủy tinh đồng bộ luôn mang lại cảm giác căn bếp gọn gàng và hiện đại.

Nhưng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, đây không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng.

Muối, đường, bột nêm hay tinh bột rất dễ hút ẩm và vón cục. Các nắp đậy cầu kỳ cũng khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Không ít gia đình sau một thời gian sử dụng đã quay lại dùng bao bì gốc hoặc các hộp đựng đơn giản, kín hơi và dễ làm sạch hơn.

8. Dao gốm

Dao gốm từng được nhiều người yêu thích vì nhẹ, sắc và không bị gỉ sét.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại dao này là độ giòn cao. Chỉ cần va chạm mạnh hoặc dùng sai cách, lưỡi dao có thể sứt mẻ hoặc gãy.

Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, cảm thấy không thực sự yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Một con dao thép không gỉ chất lượng tốt, được bảo quản đúng cách, thường có tuổi thọ cao và phù hợp với đa số nhu cầu nấu nướng hàng ngày hơn.

Điều đáng mua nhất cho nhà bếp thực ra lại rất đơn giản

Sau khi thử qua nhiều món đồ được quảng cáo là "thông minh" hay "đột phá", không ít người nhận ra rằng căn bếp hiệu quả không phụ thuộc vào việc sở hữu thật nhiều phụ kiện.

Điều quan trọng hơn là lựa chọn những món đồ thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng, bền bỉ, dễ vệ sinh và đảm bảo an toàn.

Đôi khi, một chiếc dao tốt, một bộ nồi phù hợp, vài hộp bảo quản chất lượng và thói quen sắp xếp khoa học lại giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những món đồ "hot trend" trên mạng.

Tiết kiệm trong nhà bếp không phải là mua thật nhiều thứ được quảng cáo là tiện lợi, mà là tránh những món đồ khiến bạn phải trả tiền hai lần: Một lần khi mua và một lần khi nhận ra mình chẳng thực sự cần đến chúng.