Ngại ra đường mùa nóng? Dân tình đang rủ nhau săn sale 5 món này, giá cực hời lại còn freeship tận nhà

Nắng nóng khiến nhiều người ngại đi siêu thị, nhưng đây lại là thời điểm lý tưởng để săn các mặt hàng thiết yếu với giá tốt trong chương trình Lazada Siêu Sale 6.6 cùng nhiều ưu đãi giảm giá, hoàn xu và miễn phí vận chuyển.

Nắng nóng kéo dài khiến không ít người ngại ra ngoài mua sắm, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu cho gia đình. Thay vì chen chúc giữa thời tiết oi bức, nhiều người lựa chọn đặt hàng online và tranh thủ săn ưu đãi trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6 diễn ra từ 20h ngày 05/06 đến hết ngày 08/06/2026.

Bên cạnh hàng loạt mã giảm giá, ưu đãi hoàn xu và miễn phí vận chuyển, mùa sale năm nay còn đánh dấu sự xuất hiện của hơn 10.000 gian hàng quốc tế chính hãng mới từ TMALL và Gmarket. Dưới đây là 5 sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ mức giá hấp dẫn trong dịp này.

Combo 2 Nước Giặt Gel Ariel 10X hương Downy Nắng Sớm

Nước giặt luôn nằm trong danh sách những mặt hàng được mua nhiều nhất trên sàn thương mại điện tử bởi nhu cầu sử dụng thường xuyên của các gia đình. Combo 2 túi nước giặt Gel Ariel 10X sở hữu công thức làm sạch mạnh mẽ, hỗ trợ đánh bay nhiều loại vết bẩn cứng đầu và lưu lại hương thơm dễ chịu trên quần áo.

Sản phẩm phù hợp cho cả máy giặt cửa trước và cửa trên, giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi mua theo combo dung tích lớn. Trong Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm giảm từ 712.000 đồng xuống còn 481.000 đồng, tương đương mức giảm 32%, đồng thời được áp dụng voucher ngành hàng và voucher shop lên đến 15%.

Thùng 24 chai nước tăng lực Sting Dâu

Đối với những người thường xuyên làm việc cường độ cao hoặc cần bổ sung năng lượng nhanh chóng, Sting Dâu là cái tên quen thuộc. Hương vị dễ uống cùng thiết kế chai tiện lợi giúp sản phẩm phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Thùng 24 chai giúp người dùng tiết kiệm hơn so với mua lẻ, đồng thời thuận tiện dự trữ tại nhà hoặc văn phòng. Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm được giảm từ 270.000 đồng xuống còn 229.000 đồng. Người mua còn có thể nhận ưu đãi hoàn xu 4%, voucher từ nhà bán hàng và các chương trình miễn phí vận chuyển áp dụng theo điều kiện.

Thùng 12 tô phở bò, phở gà thịt thật

Những ngày bận rộn hoặc không muốn nấu nướng cầu kỳ, các sản phẩm ăn liền chất lượng đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên. Thùng 12 tô phở bò, phở gà thịt thật nổi bật với gói thịt thật đi kèm, mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn so với nhiều dòng mì, phở ăn liền thông thường.

Sản phẩm thích hợp để dự trữ trong gia đình hoặc mang theo khi đi công tác, du lịch. Trong chương trình Lazada Siêu Sale 6.6, giá sản phẩm giảm từ 359.424 đồng xuống còn 254.392 đồng, tương đương mức giảm khoảng 29%. Ngoài ra còn có voucher giảm giá lên đến 20% và quà tặng cho đơn hàng từ 189.000 đồng.

Combo 3 túi gạo ST25 Lúa Mới Vua Gạo

Gạo là mặt hàng thiết yếu nhưng khá bất tiện khi phải mang vác từ siêu thị về nhà. Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn đặt mua online để được giao tận nơi. Combo gồm 3 túi gạo ST25 Lúa Mới Vua Gạo loại 5kg nổi bật với hạt gạo thơm, dẻo và phù hợp với khẩu vị của nhiều gia đình Việt. Trong dịp Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm giảm từ 645.000 đồng xuống còn 469.000 đồng. Người mua còn được hưởng ưu đãi hoàn xu 10%, voucher từ nhà bán hàng, voucher ngành hàng và miễn phí vận chuyển.

Thùng mì Omachi 30 gói

Mì ăn liền vẫn luôn là một trong những mặt hàng được tìm kiếm nhiều trong các đợt sale lớn nhờ tính tiện lợi và khả năng dự trữ lâu dài. Thùng mì Omachi 30 gói mang đến nhiều lựa chọn hương vị quen thuộc, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình. Mua theo thùng giúp tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với mua lẻ từng gói. Trong Lazada Siêu Sale 6.6, sản phẩm đang được giảm từ 360.000 đồng xuống còn 276.000 đồng, tương đương mức ưu đãi 23%.

TMall là nền tảng thương mại điện tử chính hãng hàng đầu Trung Quốc, quy tụ hàng nghìn thương hiệu quốc tế và nội địa Trung thuộc nhiều ngành hàng như làm đẹp, thời trang, gia dụng và công nghệ.

Thông qua LazMall, người dùng Việt hiện có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thương hiệu và sản phẩm chính hãng từ TMall, bao gồm các mặt hàng đang dẫn đầu xu hướng tiêu dùng tại Trung Quốc ngay trên ứng dụng Lazada, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Từ 20h ngày 05/06 đến hết 08/06, hàng nghìn sản phẩm từ TMall trên Lazada đồng loạt giảm giá đến 50%, kèm freeship đơn quốc tế, giao nhanh khoảng 7 ngày và đổi trả trong vòng 30 ngày.

Không cần chờ order, không phải qua trung gian, mở Lazada là có thể săn ngay những món đồ đang được yêu thích tại thị trường tỷ dân với mức giá hấp dẫn nhất mùa sale giữa năm. Mua ngay tại đây: Link Mua Sắm



