Đây là những dòng kem chống nắng được yêu thích mùa hè, giúp da đẹp hơn mà không cần makeup nhiều.

Có thể quên son môi hay cushion, nhưng kem chống nắng là món skincare hiếm hoi mà hội mê làm đẹp luôn phải mua lại đều đặn. Đặc biệt vào mùa hè, khi chỉ cần bước chân ra đường vài phút là làn da đã phải đối mặt với nắng gắt, tia UV và nguy cơ sạm màu, một tuýp kem chống nắng tốt gần như trở thành vật bất ly thân.

Đúng dịp sale 6/6, nhiều dòng kem chống nắng đình đám đang được giảm giá mạnh trên Shopee. Nếu đang có ý định bổ sung hoặc đổi sang một loại kem chống nắng mới, đây có thể là thời điểm thích hợp để xuống tiền.

1. Round Lab Birch Juice Sunscreen

Em này là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Olive Young, vô cùng được yêu thích tại Hàn Quốc. Điểm cộng lớn nằm ở kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh và gần như không để lại vệt trắng trên da sau khi sử dụng. Ngoài ra công thức chứa nhựa cây bạch dương cùng các thành phần cấp ẩm giúp làn da duy trì độ ẩm suốt nhiều giờ, hạn chế tình trạng khô căng thường gặp khi dùng kem chống nắng. Sản phẩm phù hợp với da thường, da khô hoặc da hỗn hợp thiên khô.

Nơi mua: Round Lab Official Store - Giá: 390.000đ

2. Eucerin Sun Dry Touch

Nếu bạn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu thì rất nên cân nhắc em Eucerin Sun Dry Touch. Sản phẩm nổi tiếng với khả năng kiềm dầu tốt, chất kem mỏng nhẹ, khô ráo nhanh và hạn chế cảm giác nhờn dính trong thời tiết nóng ẩm. Chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da hiệu quả trước tác hại của tia UV, đồng thời công thức không gây bí da nên phù hợp để sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: EUCERIN GIAN HÀNG CHÍNH HÃNG - Giá: 443.000đ

3. d'Alba White Truffle Tone Up Sunscreen

d'Alba White Truffle Tone Up Sunscreen được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ khả năng chống nắng kết hợp nâng tông da tự nhiên. Sản phẩm có sắc tím nhẹ giúp hiệu chỉnh làn da xỉn màu, mang lại hiệu ứng tươi tắn và rạng rỡ hơn mà không bị trắng bệch. Chất kem mỏng mịn, dễ tán, tạo lớp nền đẹp nên có thể thay thế kem lót trong những ngày trang điểm nhẹ nhàng. Bên cạnh chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm còn chứa chiết xuất nấm truffle trắng giúp hỗ trợ dưỡng da và tăng độ ẩm.

4. Torriden DIVE IN Hyaluronic Acid

Em này phù hợp với những ai ưu tiên tiêu chí dịu nhẹ và cấp ẩm. Sản phẩm sở hữu chỉ số SPF50+ PA++++ cùng công thức chứa nhiều loại Hyaluronic Acid giúp duy trì độ ẩm, hạn chế cảm giác khô căng khi hoạt động ngoài trời. Trong dịp sale 6/6, sản phẩm đang có mức giá hấp dẫn để trải nghiệm.

5. BEPLAIN Sunmuse

Tiếp theo là BEPLAIN Sunmuse Moisture Sunscreen - dòng kem chống nắng Hàn Quốc được yêu thích nhờ công thức dịu nhẹ và cảm giác dễ chịu trên da. Ưu điểm của em này là kết cấu kem mỏng nhẹ, ẩm mượt nhưng không quá nhờn dính, phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da thường và da hỗn hợp. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn được đánh giá cao nhờ mang lại hiệu ứng da căng khỏe, tự nhiên, đúng kiểu dễ dùng, ít kén da.

Nơi mua: Beplain Vietnam - Giá: 308.000đ

6. SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit SunCream Plus

Khó có thể bỏ qua SKIN1004 Madagascar Centella Air-Fit SunCream Plus. Sản phẩm nổi bật với chiết xuất rau má Madagascar giúp làm dịu da, phù hợp với những làn da dễ kích ứng hoặc thường xuyên tiếp xúc với nắng nóng. Chất kem có tông be nhẹ, giúp da trông đều màu và tươi tắn hơn sau khi thoa.

Đặc biệt trong dịp sale 6/6, sản phẩm đang được giảm 22% trên Shopee Mall, là một trong những deal chống nắng đáng chú ý nhất mùa hè năm nay.

7. AHC Masters Aqua Rich

AHC Masters Aqua Rich Sun Cream là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích hiệu ứng da căng bóng chuẩn Hàn Quốc. Sản phẩm sở hữu màng lọc chống nắng phổ rộng lên đến 400nm, giúp bảo vệ da trước cả tia UVA dài - một trong những tác nhân thúc đẩy quá trình lão hóa da. Nhờ khả năng dưỡng ẩm khá tốt, em này đặc biệt phù hợp với những ai có da thường đến da khô hoặc thích makeup glowy tự nhiên, muốn tìm một loại kem chống nắng kết hợp dưỡng da hằng ngày.

Nơi mua: AHC Vietnam Official Store - Giá: 522.000đ

8. AESTURA DERMAUV365 Barrier Hydro Mineral

Là dòng kem chống nắng khoáng dịu nhẹ cho làn da. Em này nổi bật với khả năng cấp ẩm tốt, thẩm thấu nhanh và không tạo cảm giác nặng mặt như nhiều loại chống nắng khoáng khác. Công thức hướng đến việc hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, phù hợp với làn da khô, da nhạy cảm hoặc da đang cần phục hồi. Bên cạnh đó, lớp finish tự nhiên, không quá bóng cũng không quá lì của em này sẽ giúp da giữ được vẻ căng khỏe trong nhiều giờ.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE - Giá: 320.000đ

9. Anessa Mild Milk

Cuối cùng là Anessa Mild Milk - lựa chọn quen thuộc nhờ công thức dịu nhẹ, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm và trẻ em. Sản phẩm sử dụng màng lọc chống nắng ổn định cùng kết cấu dạng sữa lỏng, thấm nhanh và không gây cảm giác bết dính khó chịu, hạn chế nguy cơ kích ứng, thích hợp để sử dụng hằng ngày.

Đây là một trong những dòng chống nắng lành tính nổi bật của nhà Anessa. Trong dịp sale 6/6 trên Shopee Mall, sản phẩm đang được giảm 16%, còn chần chừ gì mà không chốt đơn?