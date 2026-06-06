Loại quả được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây": Cứ ra chợ là thấy, nhớ kỹ 5 mẹo để chọn được quả ngon

Loại quả này có dáng tròn xinh xắn, lớp vỏ tím đặc trưng cùng phần thịt trắng ngần, ngọt thanh bên trong.

Măng cụt được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây" nhờ phần thịt trắng ngần, vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ và hương thơm đặc trưng. Thế nhưng, không ít người từng gặp cảnh bỏ tiền mua cả túi măng cụt đẹp mắt nhưng khi bổ ra lại thấy vỏ dày, thịt ít hoặc múi bị sượng. Thực tế, chỉ cần quan sát kỹ một vài đặc điểm bên ngoài, bạn hoàn toàn có thể chọn được những quả ngon mà không cần phải nhờ đến kinh nghiệm của người bán.

Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp tăng đáng kể khả năng chọn được măng cụt chất lượng khi đi chợ.

Chọn quả có cuống và lá đài còn xanh

Phần cuống và lá đài là dấu hiệu dễ nhận biết nhất về độ tươi của quả. Những quả măng cụt mới thu hoạch thường có cuống xanh, lá đài dày và còn độ đàn hồi. Đây là dấu hiệu cho thấy quả được hái chưa lâu, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mọng nước và hương vị tự nhiên. Ngược lại, nếu cuống đã khô quắt, chuyển màu nâu sẫm hoặc dễ gãy, quả có thể đã được bảo quản khá lâu.

Ưu tiên quả có vỏ mềm nhẹ khi bóp

Nhiều người thường chọn những quả cứng chắc vì nghĩ như vậy sẽ tươi hơn. Tuy nhiên, với măng cụt, đây chưa hẳn là lựa chọn tốt. Khi dùng tay bóp nhẹ, quả ngon thường có độ mềm vừa phải, lớp vỏ đàn hồi nhẹ. Điều này cho thấy phần thịt bên trong đã phát triển đầy đủ và đạt độ chín thích hợp. Nếu vỏ quá cứng, rất có thể quả còn non hoặc đã để lâu khiến phần vỏ khô lại, ảnh hưởng đến chất lượng múi bên trong.

Chú ý số cánh hoa dưới đáy quả

Ở phần đáy măng cụt có một dấu hình ngôi sao nhỏ. Đây là mẹo được nhiều người bán trái cây lâu năm chia sẻ. Số cánh của hình ngôi sao thường tương ứng với số múi bên trong quả. Chẳng hạn, quả có 7 hoặc 8 cánh thường chứa nhiều múi hơn quả chỉ có 4 hoặc 5 cánh. Dù không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, đây vẫn là một mẹo thú vị giúp người mua có thêm cơ sở lựa chọn.

Chọn quả có kích thước vừa phải

Không ít người nghĩ rằng măng cụt càng to càng ngon. Trên thực tế, những quả có kích thước vừa phải thường cho tỷ lệ thịt và vỏ cân đối hơn. Quả quá lớn đôi khi có lớp vỏ dày hoặc phần thịt không đồng đều. Trong khi đó, những quả vừa tay, tròn đều thường cho múi căng mọng và vị ngọt hài hòa hơn.

Quan sát màu sắc của vỏ

Măng cụt ngon thường có màu tím sẫm hoặc tím nâu đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Nên tránh những quả xuất hiện quá nhiều đốm đen bất thường, vết nứt hoặc dấu hiệu dập nát. Đây có thể là dấu hiệu quả đã bị va đập hoặc chất lượng bên trong không còn đảm bảo. Ngoài ra, những quả có màu sắc quá nhạt hoặc còn pha xanh thường chưa chín hoàn toàn.