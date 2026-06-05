Chiếc quần jeans tưởng bình thường lại là món đồ thể hiện tinh thần quiet luxury rõ nhất mùa hè này

Mùa hè năm nay, thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, hãy thử bắt đầu với một chiếc quần jeans ống suông rộng. Chỉ cần vài chiếc áo cơ bản, bạn đã có thể tạo nên hàng chục set đồ thanh lịch, trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt.

Nếu chỉ được giữ lại một chiếc quần trong tủ đồ mùa hè, nhiều tín đồ thời trang có lẽ sẽ chọn quần jeans ống suông rộng. Không bó sát như skinny jeans, cũng không quá cá tính như quần cargo, kiểu quần này nằm ở khoảng giữa hoàn hảo: thoải mái, dễ mặc và đủ thanh lịch để diện từ đi làm đến đi du lịch.

Nhìn vào loạt trang phục trong ảnh, có thể thấy quần jeans ống suông rộng gần như phối được với mọi kiểu áo cơ bản. Chỉ cần thay đổi phần thân trên và phụ kiện, bạn đã có một diện mạo hoàn toàn khác.

Áo sơ mi trắng + jeans ống rộng: Công thức không bao giờ lỗi mốt

Trong số các cách phối đồ, áo sơ mi trắng và quần jeans xanh luôn là bộ đôi kinh điển. Chiếc sơ mi dáng mềm, sơ vin gọn gàng giúp tổng thể trông chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

Để bộ đồ thêm sang trọng, hãy chọn túi da màu nâu caramel hoặc be nhạt. Đây cũng là công thức thường thấy ở phụ nữ Pháp bởi nó mang đến vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn rất cuốn hút.

Áo dệt kim kẻ ngang: Mang hơi thở mùa hè Địa Trung Hải

Những chiếc áo len dệt kim mỏng hoặc áo polo sọc ngang kết hợp cùng quần jeans ống suông tạo nên cảm giác rất "French Riviera". Kiểu phối này vừa trẻ trung vừa có chút cổ điển, đặc biệt phù hợp với các chuyến du lịch biển hoặc những buổi dạo phố cuối tuần. Một chiếc mũ cói và kính râm sẽ giúp tổng thể trông đắt giá hơn rất nhiều.

Áo thun trơn màu: Càng đơn giản càng đẹp

Nếu không muốn suy nghĩ quá nhiều mỗi sáng, hãy chọn áo thun trắng hoặc đen cơ bản. Quần jeans ống rộng vốn đã tạo điểm nhấn về phom dáng nên phần áo càng tối giản càng giúp bộ trang phục trông tinh tế. Áo thun ôm nhẹ cơ thể còn giúp cân bằng tỷ lệ, tránh cảm giác luộm thuộm khi mặc quần rộng. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger áp dụng vì dễ mặc với mọi dáng người.

Áo polo dệt kim: Thanh lịch hơn áo thun thông thường

Một trong những xu hướng nổi bật năm nay là sự trở lại của áo polo dệt kim. Kiểu áo này mang vẻ chỉn chu của áo sơ mi nhưng vẫn giữ được sự thoải mái của áo thun.

Khi kết hợp với quần jeans ống suông cạp cao, tổng thể sẽ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kể. Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt mũi nhọn là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Áo oversized: Bí quyết tạo cảm giác thư thái, sang trọng

Những chiếc áo phông oversized hoặc áo blouse rộng phối cùng quần jeans ống rộng mang đến tinh thần "quiet luxury" rất được yêu thích hiện nay.

Điểm quan trọng là nên chọn chất liệu mềm rũ và màu sắc trung tính như trắng, kem, be hoặc xám nhạt. Khi trang phục không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, vẻ đẹp sẽ đến từ phom dáng và sự tự tin của người mặc.

Phụ kiện quyết định 50% độ sang của bộ đồ

Quan sát các set đồ trong ảnh có thể thấy hầu hết đều sử dụng những món phụ kiện quen thuộc như kính râm, túi da màu trung tính, mũ cói và sandal tối giản. Đây chính là bí quyết giúp quần jeans – vốn là món đồ rất đời thường – trở nên sang trọng hơn. Thay vì mua thêm nhiều quần áo, đôi khi chỉ cần đầu tư vào một chiếc túi đẹp hoặc một đôi sandal chất lượng là đủ để nâng tầm phong cách.

Vì sao quần jeans ống suông rộng được yêu thích đến vậy?

Khác với skinny jeans dễ làm lộ khuyết điểm chân, quần jeans ống suông rộng có khả năng "giấu dáng" rất tốt. Phần ống rơi thẳng từ hông xuống giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời tạo cảm giác thoải mái trong những ngày nắng nóng.

Đặc biệt, kiểu quần này phù hợp với nhiều độ tuổi. Từ phụ nữ ngoài 20 đến ngoài 50 tuổi đều có thể mặc đẹp nếu lựa chọn độ rộng vừa phải và kết hợp cùng những món đồ cơ bản trong tủ quần áo.

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