Năm 2017, Hương Giang vướng vào lùm xùm lớn khi trong một gameshow truyền hình, câu trả lời của cô bị cho là xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Sự việc khiến nam nghệ sĩ rời khỏi trường quay và gây nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận.

Giữa tâm bão chỉ trích, Hương Giang đã livestream công khai xin lỗi, khẳng định bản thân không cố ý và mong khán giả nhìn nhận sự việc công bằng. Nghệ sĩ Trung Dân sau đó chấp nhận lời xin lỗi và kêu gọi mọi người bỏ qua. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là khủng hoảng nặng nề nhất trong sự nghiệp của cô, buộc cô phải tạm dừng hoạt động một thời gian.

Chính biến cố này trở thành "bài học xương máu" giúp Hương Giang trưởng thành hơn trong cách ứng xử và giữ gìn hình ảnh. Cũng sau lần nhận ra lỗi lầm này và dũng cảm đối diện, sự nghiệp Hương Giang lên "như diều gặp gió". Cùng nhìn lại hành trình mà mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất Việt Nam này đã đạt được.

Hình ảnh Hương Giang thời điểm livestream xin lỗi NSND Trung Dân.

Mở đầu sự nghiệp bằng ca hát

Hương Giang tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 29/12/1991 tại Hà Nội. Từ nhỏ, cô đã ý thức rõ về bản dạng giới của mình và khao khát sống đúng bản thân.

Năm 2011, cô sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới, chính thức bước sang chương mới của cuộc đời và lấy nghệ danh Hương Giang. Đây là quyết định dũng cảm và mở đầu cho hành trình từng bước khẳng định bản thân trong nghệ thuật.

Năm 2012, Hương Giang tham gia Vietnam Idol và gây chú ý mạnh mẽ khi là thí sinh chuyển giới đầu tiên của chương trình. Cô lọt vào Top 4 và ghi dấu ấn nhờ nỗ lực, bản lĩnh và giọng hát cảm xúc.

Hương Giang tại cuộc thi Vietnam Idol 2012.

Sau khi lọt Top 4 Vietnam Idol 2012, Hương Giang nhanh chóng được nhiều show truyền hình mời tham gia vì sự duyên dáng, thông minh và phong thái khác biệt. Đây là giai đoạn cô bắt đầu định hình hình ảnh một nghệ sĩ chuyển giới đầy bản lĩnh, không ngại thử thách.

Các chương trình như Cuộc đua kỳ thú, Ước mơ của tôi, Hành trình kết nối… đều cho thấy một Hương Giang chăm chỉ, thông minh và có tố chất ngôi sao. Mỗi lần xuất hiện là một lần tên tuổi cô được phủ sóng mạnh hơn.

Miss International Queen 2018 đưa Hương Giang lên hàng sao hạng A

Chiến thắng MIQ 2018 là bước ngoặt lớn nhất đời Hương Giang. Từ khoảnh khắc đội vương miện, Hương Giang chính thức bước vào nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Vbiz. Cô trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, liên tục xuất hiện ở các sàn diễn thời trang, show truyền hình và các sự kiện cấp quốc gia.

Nhiều chuyên gia truyền thông đánh giá MIQ 2018 chính là "bệ phóng" đưa Hương Giang lên một vị trí hoàn toàn mới, nơi cô không chỉ được quan tâm vì giới tính hay câu chuyện truyền cảm hứng, mà thực sự được công nhận vì bản lĩnh và năng lực.

Giây phút đăng quang Miss International Queen 2018 thay đổi cuộc đời Hương Giang.

Hương Giang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Việc Hương Giang tự sản xuất các show như The Tiffany Vietnam và nhiều chương trình khác cho thấy cô đã bước sang "level" mới trong showbiz: không chỉ là người tham gia mà là người tạo ra xu hướng và sản phẩm.

Năm 2025, Hương Giang tiếp tục gây tiếng vang khi trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại Miss Universe 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một người đẹp chuyển giới đến đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Dù không vào Top 30, Hương Giang cho biết cô không tiếc nuối. Việc xuất hiện tại Miss Universe đã là một cột mốc quan trọng, không chỉ với riêng cô mà còn với cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam. Hương Giang ghi điểm với phong thái tự tin, hình ảnh chỉn chu và những thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới, lòng dũng cảm và sự đa dạng trong sắc đẹp.