Showbiz Hong Kong đóng băng

Vụ hỏa hoạn cấp độ 5 xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong (Trung Quốc) hiện đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa. Hàng trăm người mất tích và nhiều tòa nhà xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đám cháy bùng phát tại các tòa chung cư Wang Fuk Court chiều 26/11, lan nhanh sang các tòa nhà lân cận. Ngọn lửa hoành hành hơn 15 giờ liên tục khiến nhiều lính cứu hỏa kiệt sức, phải chuyển viện cấp cứu.

Showbiz xứ Cảng thơm tạm thời "đóng băng"

Rạng sáng 27/11, diễn viên gạo cội Huỳnh Thu Sinh đã đăng dòng chữ khích lệ các lính cứu hỏa trên. Nam diễn viên, nhà làm phim Đỗ Vấn Trạch (Chapman To), hiện sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc), cầu siêu cho các nạn nhân. Anh chia sẻ những khó khăn trong công việc hay chuyện gia đình, tình cảm đều trở nên nhỏ bé khi chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt: “Thấy tin một cụ ông đứng bên ngoài còn vợ bị kẹt trong biển lửa, bạn sẽ hiểu vấn đề trong cuộc sống thật ra chẳng đáng gì. Mọi người hãy vững vàng nhé! Cố lên!”.

Showbiz xứ Cảng thơm tạm thời "đóng băng" vì thảm họa cháy chung cư.

Nhiều nghệ sĩ chuyển hướng chia sẻ thông tin hỗ trợ cứu hộ như Tạ Đình Phong, Đặng Tử Kỳ (G.E.M.), Thái Trác Nghiên, Lâm Thục Mẫn, Lâm Thịnh Bân… Không chỉ lo lắng cho người dân bị ảnh hưởng, sự an toàn của các thú cưng trong khu vực cũng là vấn đề khiến công chúng quan tâm.

Các sự kiện đáng chú ý hôm nay ở Hong Kong, Trung Quốc cũng đã điều chỉnh lịch trình. Buổi mở bán vé concert của Jace Trần Khải Vịnh hoãn lại, suất chiếu ra mắt phim Zootopia 2 hủy tổ chức, sự kiện thắp sáng Giáng sinh có sự tham gia của Xa Thi Mạn hoãn tổ chức, lễ khởi động hoạt động Giáng sinh của Trần Gia Lạc lùi ngày, họp báo kỷ niệm 45 năm vũ đoàn với vở múa Võ Đạo bị cắt giảm quy mô…

Các đài truyền hình thay đổi lịch phát sóng như Đài TVB ngừng phát chương trình Take Liza to the World, và phát sớm bản tin thời sự để cập nhật tình hình cứu hộ. Đáng chú ý, trụ sở Asia Television (ATV) nằm gần hiện trường nên đã mở tầng 2 và tầng 4 làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân, sức chứa khoảng 150-200 người. Đài kêu gọi các tổ chức có nhu cầu hỗ trợ liên hệ ngay.

Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di chưa hết bàng hoàng khi có chung cư bị thiêu rụi, may mắn cô vẫn an toàn. Hoa hậu gửi lời chia buồn đến những người gặp nạn: "Xin cầu nguyện cho mọi người. Hôm nay là một ngày đau lòng".

Dư luận lo ngại về lễ trao giải MAMA

Với sự kiện MAMA dự kiến diễn ra ngày 28 - 29/11 tại Hong Kong (Trung Quốc), ban tổ chức đã họp khẩn cấp và quyết định vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng thay đổi hình thức sân khấu đốt lửa và hiệu ứng đặc biệt bị hủy, thảm đỏ bị bỏ, phần mở màn có thể thêm nghi thức tưởng niệm.

"Chúng tôi đang nhanh chóng thảo luận các phương án ứng phó phù hợp với từng hạng mục. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình liên quan và quy trình vận hành sự kiện liên quan đến lễ trao giải, cũng như các vấn đề liên quan đến sân khấu của nghệ sĩ và kịch bản lễ trao giải và nhanh chóng chia sẻ ngay khi mọi việc được giải quyết xong”, BTC cho hay.

Theo đó, gần 100.000 khán giả đã đến Hong Kong (Trung Quốc), việc hủy bỏ sẽ tạo ra thiệt hại kinh tế lớn.

Người hâm mộ và cộng đồng mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng trong hoàn cảnh đau thương này việc vẫn tổ chức đại nhạc hội là không phù hợp, ngược lại cũng có người hiểu rằng lễ trao giải đã gấp rút chuẩn bị, nghệ sĩ đã bay đến, việc huỷ bỏ đột ngột sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính lẫn hậu cần.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ cháy nằm cách Sân vận động Kai Tak, nơi tổ chức Lễ trao giải MAMA 2025, khoảng 21km và mất khoảng 20 phút lái xe để di chuyển giữa hai địa điểm. Các nghệ sĩ như Stray Kids, IVE, (G)I-DLE… đã có mặt tại.

Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh (phải) xác nhận không tham dự MAMA 2025.

Theo truyền thông, Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh đã hủy việc tham dự MAMA với tư cách là người trao giải. “Trái tim tôi tan vỡ khi nghe tin dữ. Tôi cầu nguyện cho các gia đình đang chịu nỗi đau mất mát, những người bị thương và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bi kịch này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hỏa, các đội cứu hộ và tất cả người đã dũng cảm đứng lên hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ công tác cứu trợ tại địa phương. Cầu mong các gia đình sớm tìm được sức mạnh, sự chữa lành và niềm an ủi trong giai đoạn khó khăn không thể tưởng tượng nổi này".

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh báo cháy lên mức cao nhất là Cấp độ 5, đánh dấu lần đầu tiên mức cảnh báo này được nâng lên kể từ vụ cháy hộp đêm Mong Kok năm 2008.