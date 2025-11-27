Nam MC Quyền Linh, sinh năm 1969, được khán giả cả nước yêu mến không chỉ bởi lối dẫn mộc mạc, giản dị mà còn bởi sự gần gũi, chân thành trong đời sống thường nhật. Từ tuổi thơ cơ cực, anh tự lập và dần gây dựng sự nghiệp vững chắc trong làng giải trí Việt, trở thành một trong những MC quốc dân, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, gameshow và sự kiện truyền hình.

MC Quyền Linh sống giản dị trong biệt thự 21 tỷ.

Hiện tại, gia đình Quyền Linh đang sinh sống trong một căn biệt thự rộng rãi tại quận 7, TP.HCM, trị giá ước tính khoảng 21 tỷ đồng. Không gian sống của gia đình được thiết kế sang trọng với sân vườn xanh mát, bể bơi và nội thất tiện nghi. Tuy nhiên, MC Quyền Linh vẫn giữ phong cách giản dị quen thuộc: đôi dép tổ ong, những khoảnh khắc chăm cây, trồng rau vẫn thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy anh vẫn là "người dân bình thường" trong mắt công chúng.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận chính là con gái đầu lòng của anh, Mai Thảo Linh, hay còn gọi là Lọ Lem. Sinh năm 2006, Lọ Lem hiện đang là sinh viên ngành Kinh doanh tại RMIT University, đồng thời hoạt động như một influencer trẻ, tham gia các hợp đồng quảng cáo và sự kiện. Ở tuổi 19, cô được xem là hình mẫu của thế hệ rich kid mới: xinh đẹp, tài năng và tự lập. Lọ Lem thường xuyên được khen ngợi về nhan sắc thanh tú, vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin.

Dù còn trẻ tuôi nhưng Lọ Lem đã sở hửu xế sang đắt tiền.

Lọ Lem từng gây chú ý khi tậu chiếc Mercedes-Maybach S450 có giá khoảng 7,5–8 tỷ đồng. Khoảnh khắc cô ngồi sau vô-lăng chiếc xế sang lập tức lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người trầm trồ. Trước những thắc mắc về việc sở hữu chiếc xe sang ở tuổi còn trẻ, Lọ Lem cho biết đây vừa là kết quả nỗ lực cá nhân, vừa có sự ủng hộ của gia đình.

Câu chuyện "bố alo là con chuyển tiền luôn" cũng từng được công chúng quan tâm. Trong chương trình thiện nguyện Cùng vượt khó có sự tham gia của diễn viên Phan Như Thảo, Quyền Linh định dùng tiền cá nhân để hỗ trợ một gia đình khó khăn nhưng phát hiện tài khoản của mình chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Ngay lập tức, nam MC đã gọi điện cho con gái đầu lòng, và chỉ sau vài phút, Lọ Lem đã chuyển 40 triệu đồng để bố sử dụng hỗ trợ hoàn cảnh đang cần giúp đỡ.

Phản ứng của Phan Như Thảo cũng khiến khán giả thích thú khi cô thốt lên: "Xịn chưa, xin tiền con gái mà con gái gửi hẳn 40 triệu!" Quyền Linh sau đó dùng một phần số tiền này để trao trực tiếp cho gia đình cần hỗ trợ, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi thấy con gái trưởng thành, biết chia sẻ và quan tâm tới cộng đồng.

Không chỉ giàu về vật chất, Lọ Lem còn thể hiện tinh thần thiện nguyện, tham gia cùng bố trong nhiều hoạt động xã hội. Cô và em gái đã nhiều lần vận động bạn bè, người quen ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự tự lập và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Với biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền và những hành động đáng nể, Lọ Lem trở thành một trong những tiểu thư nổi bật của làng giải trí Việt, vừa được xem là "con nhà giàu" vừa là hình mẫu của thế hệ trẻ năng động, tự lập, và giàu lòng nhân ái. Câu chuyện về gia đình Quyền Linh — từ phong cách sống giản dị của MC đến sự độc lập và trưởng thành của con gái — tiếp tục là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời truyền cảm hứng về gia đình, tình cảm và giá trị sống tích cực.