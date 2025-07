Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Cbiz giảm 12kg ở tuổi 44 nhờ chăm ăn 1 thứ trước khi vào bữa chính

Sau một thời gian dài hậu ly hôn, Chung Hân Đồng, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, từng khiến công chúng bất ngờ với hình ảnh tròn trịa, mũm mĩm đến mức khó nhận ra. Không còn giữ được vóc dáng thon thả như thời đỉnh cao, nữ ca sĩ, diễn viên thừa nhận bản thân đã tăng cân mất kiểm soát vì ảnh hưởng tâm lý và rối loạn nội tiết tố sau cú sốc hôn nhân tan vỡ.

Tuy nhiên, khi nhận ra tình trạng tăng cân nhanh khiến sức khỏe xuống dốc và ảnh hưởng cả công việc, Chung Hân Đồng đã quyết định thay đổi. Sau 1 năm kiên trì, cô giảm thành công 12kg mà không dùng thuốc hay ăn kiêng cực đoan. Bí quyết của cô đến từ việc ăn thông minh, đặc biệt là một món ăn "then chốt" xuất hiện mỗi ngày.

Chung Hân Đồng chăm ăn súp giàu protein trước bữa chính để giảm cân an toàn

Một trong những thay đổi lớn nhất trong hành trình giảm cân của người đẹp chính là duy trì thói quen ăn một bát súp giàu protein trước bữa chính. Chung Hân Đồng thường nấu các loại súp đơn giản từ ức gà, thịt lợn nạc, cá hồi, hải sản, đôi khi thêm một chút nấm, rau củ để tăng hương vị mà không làm tăng calo.

Việc ăn protein trước bữa chính không chỉ giúp cô cảm thấy no nhanh hơn mà còn có cơ sở khoa học rõ ràng.

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (The American Journal of Clinical Nutrition), protein là chất dinh dưỡng có khả năng làm tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và tăng tỷ lệ trao đổi chất. Ăn thực phẩm giàu đạm trước bữa ăn giúp giảm lượng calo tổng thể tiêu thụ trong ngày.

Một nghiên cứu khác của Đại học Missouri (2015) cho thấy, người ăn 30% năng lượng từ protein mỗi ngày giảm mỡ nhiều hơn người ăn ít protein, đồng thời giữ được khối lượng cơ tốt hơn trong quá trình giảm cân.

Vì vậy, việc ăn súp giàu protein trước mỗi bữa ăn giúp kiểm soát khẩu phần, no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Đây chính là chìa khóa để Chung Hân Đồng giảm cân bền vững mà không cần ép buộc bản thân.

Những thói quen ăn uống khác giúp Chung Hân Đồng "gọt dáng" thành công

Ngoài món súp "thần thánh", nữ ca sĩ còn duy trì nhiều thói quen ăn uống khoa học, rất đáng để phụ nữ trung niên và sau sinh học hỏi:

Chọn thực phẩm giàu chất xơ và protein

Bữa sáng và bữa trưa của Chung Hân Đồng thường có gạo lứt hoặc khoai lang tím. Đây là những nguồn tinh bột chậm giúp ổn định đường huyết, cung cấp năng lượng lâu dài, đồng thời giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa. Cô ăn kèm với trứng luộc, thịt gà, cá hồi để đảm bảo đủ đạm.

Ăn tối nhẹ nhàng với rau xanh

Bữa tối, cô chủ yếu ăn rau xanh như cải xoăn, rau bina, bông cải xanh - những loại rau giúp làm sạch đường ruột, chống tích tụ mỡ nội tạng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Uống nước theo khung giờ khoa học

Để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và kiểm soát cảm giác thèm ăn, Chung Hân Đồng uống nước theo lịch cố định, mỗi lần khoảng 150-200ml:

7h sáng: Thanh lọc cơ thể sau khi ngủ dậy.

9h: Giảm stress buổi sáng.

11h30: Uống trước bữa trưa để hạn chế ăn quá nhiều.

13h: Thúc đẩy tiêu hóa sau bữa ăn.

15h: Giảm cơn đói xế chiều.

17h30: Uống trước bữa tối, tạo cảm giác no.

20h: Hỗ trợ tiêu hóa buổi tối.

Lưu ý: Khoảng 2 tiếng trước khi đi ngủ, cô ngưng uống nước để tránh hiện tượng phù nề, tích nước - tình trạng phổ biến ở phụ nữ tuổi ngoài 35.

Cắt bỏ đồ ngọt hoàn toàn

Chung Hân Đồng chia sẻ, thời điểm tăng cân nhiều nhất cũng là khi cô ăn rất nhiều đồ ngọt. Điều này khiến insulin tăng vọt, cơ thể nhanh đói hơn. Hiểu được vòng xoáy nguy hiểm này, cô kiêng tuyệt đối đường tinh luyện, nói không với bánh ngọt, trà sữa, kẹo…

Chế biến món ăn đơn giản, ít dầu mỡ

Chung Hân Đồng ưu tiên luộc, hấp thay vì chiên rán, vừa giữ nguyên dinh dưỡng vừa giảm bớt calo thừa. Gia vị cũng được giảm muối và đường, tránh giữ nước, giảm gánh nặng cho thận.

Hành trình giảm 12kg của Chung Hân Đồng không đến từ việc nhịn ăn hay tập luyện kham khổ mà đến từ việc thay đổi thói quen ăn uống đúng khoa học, nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Cô ăn đủ, ăn đúng giờ, lựa chọn thực phẩm lành mạnh và tránh xa những thứ gây hại cho vóc dáng.

Nếu bạn đang vật lộn với cân nặng sau sinh, hoặc đã ngoài tuổi 40 và cảm thấy khó giảm cân như trước, đừng vội nản. Chỉ cần điều chỉnh bữa ăn và thói quen sinh hoạt, cơ thể bạn vẫn có thể chuyển mình ngoạn mục, giống như cách Chung Hân Đồng đã làm được.

