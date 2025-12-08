Tối 6/12, fan meeting sinh nhật kiêm mini concert Blossom của Ngu Thư Hân đã diễn ra tại Trung tâm HuaXi Bio - Runbaiyan Center (Bắc Kinh, Trung Quốc). Trước đó, hệ thống phân phối vé ghi nhận toàn bộ 10.000 vé đã nhanh chóng sold-out trong vài giây. 162.000 người cùng lúc tranh ghế ngồi khiến tỷ lệ cạnh tranh là 1:16, chưa kể vẫn còn rất nhiều người có nhu cầu mua vé sau đó.

Tại đây, Ngu Thư Hân mở ra một đại tiệc âm nhạc, không chỉ trình diễn những ca khúc cũ từ thời mới debut với THE9 mà còn những track thuộc album Spicy Honey ra mắt vào năm ngoái. Điểm sáng là Ngu Thư Hân vẫn xinh xắn và ngọt ngào như bình thường, cộng với làn da trắng phát sáng khiến cô như tỏa ra hào quang giữa khoảng không gian rộng.

Kỹ năng nhảy cũng đã được cải thiện phần nào so với thời gian còn hoạt động với THE9 nhưng vẫn chưa phải xuất sắc, đạt tiêu chuẩn của 1 idol. Giọng hát mới là tâm điểm tranh cãi. Cô nàng thường xuyên hát với chất giọng baby gượng ép, nhõng nhẽo và chua. Đây có thể là dấu ấn đặc trưng góp phần tạo nên hình ảnh “thánh lố” nhưng tất nhiên, không ai đánh giá cao khả năng chuyên môn của mỹ nhân sinh năm 1995.

Đoạn video ghi lại một trong số những lần Ngu Thư Hân "oét giọng" trong đêm concert

Xuyên suốt đêm nhạc, Ngu Thư Hân bị phát hiện thường xuyên hát nhép, mà nếu không hát nhép thì lại “oét giọng”, lạc cả tone làm netizen “cười bò”. Phân đoạn vỡ nốt đó được truyền tay nhau khắp sóng mạng từ Trung Quốc tới Việt Nam.

Phản ứng của khán giả sau đêm diễn khá trái chiều. Nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân đẹp thì đẹp thật nhưng hát còn yếu, phụ thuộc nhiều vào nhạc nền thu sẵn và dễ bị phô khi hát live. Một số fan lại cho rằng đây chỉ là fan meeting sinh nhật nên không cần quá khắt khe về chuyên môn. Tuy vậy, không ít khán giả vẫn thấy hụt hẫng vì trải nghiệm live chưa tương xứng với giá vé, dù sân khấu và thần thái của cô được đánh giá là nổi bật.

Trước đó, tranh cãi lớn đã nổ ra về giá thành vé mini concert. Vé được bán với mức 388 - 1.588 tệ (khoảng 1,3 - 5,4 triệu đồng), bị đánh giá là quá đắt đỏ so với tính chất của một buổi fan meeting sinh nhật. Ngay sau đó, thị trường chợ đen lập tức “vào việc”: vé 388 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) bị đẩy lên tới 9.000 tệ (hơn 30 triệu đồng).

Nhiều ý kiến cho rằng sinh nhật vốn là dịp nghệ sĩ tri ân fan, nhưng mức giá lần này chẳng khác gì concert của ca sĩ hạng A. Chưa kể, các gói phúc lợi đi kèm phòng khách sạn dành cho fan còn đắt hơn giá ngày thường, cộng thêm chi phí mua quà và đồ cổ vũ khiến người hâm mộ bị đội chi phí lên nhiều lần.

Khác với sinh nhật của Triệu Lộ Tư, nơi fan chỉ cần trả lời đúng vài câu hỏi online để nhận vé miễn phí và thậm chí được ưu đãi trọn gói khách sạn, bữa sáng, xe đưa đón với giá chỉ hơn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) - sự kiện mừng tuổi của Ngu Thư Hân lại chọn hướng trái ngược. Từ đó, so sánh giữa hai sự kiện trở thành đề tài nóng. Trong khi Triệu Lộ Tư được khen là chiều fan, thì nhiều người đặt câu hỏi liệu Ngu Thư Hân có đang lợi dụng dịp sinh nhật để kiếm thêm.