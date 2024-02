Mỹ nam nhập vai xuất sắc "như người đa nhân cách": Ngày đóng "cậu bé 7 tuổi", tối làm pháp sư gây ám ảnh

Lee Do Hyun là một trong số những diễn viên 9X thuộc trường phái thực lực có năng lực nổi bật nhất nhì màn ảnh Hàn thời điểm hiện tại. Mới đây, bộ phim điện ảnh đầu tay của Lee Do Hyun là Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma) đã chính thức ra mắt khán giả và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất 2 tháng đầu năm 2024. Chỉ sau 4 ngày, phim đã thu về 2 triệu khán giả tại phòng vé Hàn, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn hẳn so với bộ phim đứng top 1 phòng vé năm ngoái 12.12 The Day .

Xem Exhuma , khán giả thực sự choáng ngợp với màn thể hiện quá xuất sắc của Lee Do Hyun. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, anh nhập vai không kém gì các diễn viên gạo cội, đặc biệt là mang đến một màn trình diễn ám ảnh, chưa từng có trong sự nghiệp của mình. Trong phim, Lee Do Hyun vào vai một pháp sư trừ tà, người luôn xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, hai cánh tay xăm kín bùa pháp. Dù thời lượng lên hình không quá nhiều, do phim có tới 4 diễn viên chính nhưng theo đánh giá của truyền thông Hàn, mỗi lần xuất hiện, Lee Do Hyun đều khiến khán giả nổi da gà, nhất là với những phân cảnh anh cười một cách quỷ dị.

Việc Lee Do Hyun nhập vai rất tốt là điều không phải bàn cãi gì bởi từ trước đến nay, chưa từng có vai diễn nào làm khó được mỹ nam họ Lee. Điều đáng nói và gây sốc hơn cả cho khán giả là thời gian quay phim Exhuma cũng là lúc Lee Do Hyun ghi hình bộ phim truyền hình The Good Bad Mother . Nếu ở Exhuma , Lee Do Hyun vào vai một pháp sư với dáng vẻ bất cần thì ở bộ phim còn lại, nhân vật của anh lại là một người đàn ông ngoài 30, vì bị tai nạn nghiêm trọng nên tâm trí trở thành đứa trẻ 7 tuổi. Được biết suốt một thời gian dài, cứ ban ngày Lee Do Hyun đi quay The Good Bad Mother, vào vai "đứa trẻ" có tâm hồn 7 tuổi, buổi tối lại đến phim trường Exhuma .

Lee Do Hyun cùng lúc đóng hai vai diễn có hai màu sắc hoàn toàn trái ngược

Khán giả Hàn Quốc đã bị sốc sau khi đi xem Exhuma và đặt ra câu hỏi tại sao Lee Do Hyun có thể đóng hai vai diễn trái ngược như vậy trong cùng một ngày. Riêng việc làm thế nào để hai tạo hình trông hoàn toàn khác nhau cũng đã là một bài toán khó, chưa kể đến việc anh phải diễn cho màu sắc của hai nhân vật, điều đó còn khó hơn. Nhiều người thậm chí còn trêu đùa rằng Lee Do Hyun đích thị là người... đa nhân cách mới làm được điều này.