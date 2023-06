Lee Do Hyun từ chối vai chính ở phim top 1 hiện nay, thế nào mà khán giả đồng tình là “quá sáng suốt”?

Lee Do Hyun gần đây là một gương mặt nổi đình đám sau thành công liên tiếp từ hai bộ phim là The Glory và The Good Bad Mother. Và lẽ ra tên tuổi của anh sẽ còn toả sáng hơn nữa nếu Lee Do Hyun không từ chối vai chính ở bộ phim Bloodhounds. Đây là tác phẩm mới phát hành trên nền tảng Netflix và ghi nhận loạt thành tích khủng. Tại Việt Nam, Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia, phim đứng đầu bảng xếp hạng người xem mỗi ngày. Nó cũng trụ vững ở vị trí thứ 2 trong danh sách những series được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu và có lẽ sẽ nhanh chóng vươn lên top 1.



Lee Do Hyun ở The Good Bad Mother

Bloodhounds

Cụ thể, cuối năm 2021, Lee Do Hyun và một diễn viên trẻ nữa là Kwak Dong Yeon đã đồng loạt từ chối lời mời xuất hiện trong bộ phim Bloodhounds. Lý do từ chối vì phía ekip và phía diễn viên đàm phán không thành công. Ngay lập tức, kịch bản phim đã được chuyển tới tay người khác là Woo Do Hwan dù lúc đó, anh còn chưa xuất ngũ. Bloodhounds cũng là bộ phim đầu tiên mà Woo Do Hwan tham gia sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự hồi đầu 2022, tuy nhiên mãi tới thời gian gần đây, nó mới được ra mắt.

Woo Do Hwan ở Bloodhounds

Về diễn xuất, cả Lee Do Hyun lẫn Woo Do Hwan đều là những cái tên trẻ đầy triển vọng, được đánh giá rất cao hiện nay. Điểm khác biệt hoàn toàn của hai người chính là ngoại hình khi Lee Do Hyun nhìn có phần hiền lành và tươi sáng hơn hẳn. Chính bởi vậy, khi Bloodhounds lên sóng với nam chính là Woo Do Hwan, khán giả đều đồng loạt cho rằng, việc Lee Do Hyun từ chối vai diễn này là hoàn toàn chính xác. Bởi vẻ ngoài có phần gai góc của Woo Do Hwan hợp vai hơn hẳn so với Lee Do Hyun.

Trong phim, Do Hwan vào vai Kim Gun Woo, một võ sĩ đầy triển vọng. Mẹ anh nợ nần chồng chất mà chủ nợ lại còn là kẻ có quyền lực bậc nhất trong giới cho vay nặng lãi. Để trả nợ cho mẹ, Kim Gun Woo buộc phải từ bỏ quyền anh và làm việc dưới chướng chủ tịch Choi (Heo Jun Ho). Đây cũng là một người từng nổi tiếng trong giới cho vay nặng lãi nhưng đột nhiên chủ tịch Choi lại biến mất. Hiện tại, ông ta bỗng dưng tái xuất giang hồ nhưng lại cho những người gặp khó khăn vay tiền không tính lãi.

Do Hwan được cho là Kim Gun Woo từ trong truyện tranh bước ra

Với vai diễn Kim Gun Woo, Woo Do Hwan được cho là có một bước nhảy vọt về diễn xuất. Kịch bản không quá xuất sắc nhưng Do Hwan làm chủ cuộc chơi vô cùng tốt. Từ cảnh nặng tâm lý đến những phân đoạn đánh đấm nặng đô đều được nam diễn viên thể hiện tròn trịa. Khán giả mừng cho ekip Bloodhounds khi đã tìm được một nam chính phù hợp.

Nguồn ảnh: Netflix