Ôn lại kỉ niệm với những phim truyền hình Hàn Quốc thập niên 2000 "đẫm nước mắt"

Còn nhớ vào những năm 2000, phim truyền hình Hàn Quốc chạm tới cột mốc mới khi nhận được sự yêu thích của khán giả trên toàn châu Á và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đây cũng là thập niên được coi là làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc nổ ra, thu hút khán giả bởi những câu chuyện chạm tới chiều sâu của cảm xúc con người, với tình yêu, mất mát và sự hi sinh. Cho đến nay, những bộ phim truyền hình này vẫn được coi là một hiện tượng văn hóa của xứ sở kimchi.

Cùng điểm lại những câu chuyện cảm động trong phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng vào thập niên 2000:

Bản tình ca mùa đông

Ở thời điểm ra mắt, Bản tình ca mùa đông đã "gây sốt", trở thành hiện tượng toàn cầu. Thậm chí, cho tới ngày nay, đây vẫn được xem là câu chuyện tình yêu vượt thời gian và chưa bao giờ lỗi thời.

Bộ phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Yoo Jin (Bae Yong Joon thủ vai) và Joon Sang (Choi Ji Woo thủ vai). Lấy bối cảnh mùa đông cùng âm nhạc du dương, bộ phim kể về hành trình của cặp đôi khi vượt qua sự khó khăn và phức tạp của mối tình đầu, sự chia ly để tìm thấy định mệnh cuộc đời. Với nhưng tình tiết bất ngờ và đầy xúc động, Bản tình ca mùa đông khiến người xem đắm chìm trong "chuyến tàu lượn siêu tốc" của cảm xúc: từ niềm vui, khao khát tới sự đau khổ và cuối cùng là hi vọng.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tính biểu tượng này thể hiện chiều sâu cảm xúc và sức mạnh của cách kể chuyện trong những năm 2000, để lại tác động lâu dài đến thể loại này và củng cố vị trí trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trái tim mùa thu

Chủ đề tình yêu và sự hi sinh là một xu hướng yêu thích của các nhà làm phim trong thập niên này và Trái tim mùa thu cũng không ngoại lệ. Bộ phim khám phá những điều phức tạp của tình yêu, cho tới sự hi sinh và gắn kết không thể phá vỡ của gia đình.

Câu chuyện xoay quanh chuyện tình đẹp nhưng thấm đẫm nước mắt của Eun Suh (Song Hey Kyo thủ vai) và Joon Suh (Song Seung Heon thủ vai). Tình cảnh éo le bắt đầu khi Joon Suh còn là một cậu bé, vì háo hức muốn gặt mặt em gái mới sinh nên đã lẻn vào phòng hộ sinh và tình cờ đánh rơi bảng tên của em và bé gái bên cạnh. Em gái thật của Joon Suh đã bị tráo tên thành Sin Ae còn bé gái kia trở thành Eun Suh và được cha mẹ Joon Suh nuôi dưỡng. Khi họ lướn lên, sau những biến cố khác nhau, họ được trở về trong vòng tay gia đình một lần nữa, tuy nhiên điều này dẫn tới câu chuyện đau về tình yêu và bi kịch đã xảy ra.

Với diễn xuất sâu sắc cùng những khoảnh khắc khó quên, Trái tim mùa thu khiến người xem đau đớn và đồng cảm với nhân vật. Bộ phim cũng nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của tình yêu đích thực và sự hi sinh của chúng ta dành cho những người thân yêu.

Nấc thang lên thiên đường

Nấc thang lên thiên đường tiếp tục là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc vượt thời gian và chạm tới trái tim của nhiều thế hệ.

Bộ phim kể về cuộc sống đan xen của những bạn thời thơ ấu Jung Suh và Song Joo do Choi Ji Woo và Kwon Sang Woo thủ vai. Cả hai cùng vượt qua những thử thách và đau khổ trong mối quan hệ của mình. Nhiều tình tiết đau lòng và khúc ngoặt bi thảm của số phận đã cuốn hút người xem, mang tới cảm giác hi vọng đồng thời với tuyệt vọng.

Cùng cốt truyện đặc sắc, Nấc thang lên thiên đường xoáy sâu vào chủ đề tình yêu, sự chia ly và sức mạnh bất khuấy của trái tim con người. Kiệt tác truyền hình Hàn Quốc cho đến nay vẫn để lại tác động lâu dài và là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim tình cảm khác.

Xin lỗi, Anh yêu em

Ra mắt vào năm 2004, Xin lỗi, Anh yêu em là một bộ phim truyền hình đau lòng và giàu cảm xúc. Bộ phim kể về cuộc đời đầy bi kịch của Cha Moo Hyuk do So Ji Sub thể hiện. Anh là một người đàn ông đã trải qua rất nhiều thử thách và cuối cùng phát hiện bản thân mắc bệnh nan y.

Với thời gian sống có hạn, Moo Hyuk dấn thân vào một hành trình sâu sắc để tìm kiếm sự khép lại, sự chuộc lỗi và tình yêu. Trên đường đi, anh kết nối lại với mẹ ruột của mình, gặp Eun Chae (Im Soo Jung thủ vai) đầy lòng trắc ẩn và bị vướng vào một mạng lưới phức tạp về những bí mật gia đình và những hối tiếc trong quá khứ.

Bộ phim đau lòng này đào sâu vào các chủ đề về tình yêu, sự hy sinh và sức mạnh của sự tha thứ, khiến người xem rơi nước mắt khi chứng kiến những xáo trộn cảm xúc và hành trình biến đổi của các nhân vật trong phim.

Tình yêu bất diệt

Không chỉ có tài năng về âm nhạc, Bi Rain có tham gia vô số những dự án điện ảnh, trong đó có Tình yêu bất diệt. Trong bộ phim này, anh vào vai Kang Bok Gu - một võ sĩ tài năng - sống cùng Han Da Jung (Kim Sa Rang thủ vai). Đây là người đã cứu anh khỏi tai nạn của một vụ hỏa hoạn từ nhiều năm trước. Mặc dù không có tình cảm lứa đôi với Da Jung nhưng Bok Gu vẫn có ý định ở bên cô do tội lỗi về những vết sẹo mà cô mang trên mình.

Trong khi Bok Gu hòa giải với người anh trai bị ghẻ lạnh Kang Min Gu (Kim Young Jae thủ vai), cuộc hội ngộ của họ bị gián đoạn khi người anh có ý định tự tử. Nguyên nhân là do Min Gu hay tin bạn gái cũ Cha Eun Suk (Shin Min Ah thủ vai) đã đính hôn.

Với cốt truyện căng thẳng, Tình yêu bất diệt khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng tình tiết tâm lý của các nhân vật để rồi sau đó được chữa lành khi các nhân vật đối mặt với bi kịch.