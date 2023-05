Bạn còn nhớ tên những bộ phim Hàn Quốc đã làm khán giả điên đảo 10 năm trước?

Hàn Quốc là một đất nước rất thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Không chỉ có những bước tiến mạnh mẽ trên màn ảnh rộng và đạt được nhiều giải thưởng danh giá tại các Liên hoan phim quốc tế danh tiếng như LHP Cannes, LHP Berlin, LHP Venice... mà những bộ phim truyền hình của xứ kim chi cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước, để lại ấn tượng sâu sắc qua từng năm tháng.

Năm 2013 là một năm sôi động của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc khi có rất nhiều phim truyền hình được phát sóng. Tuy nhiên chỉ có một số tác phẩm thành công, tạo ra làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt trong cộng đồng fan nội địa lẫn quốc tế, bao gồm cả Việt Nam. Đây là những bộ phim đạt rating cao hàng đầu thời điểm đó, đạt được nhiều giải thưởng lớn ở các lễ trao giải cuối năm.

Không chỉ thu hút người xem bởi nội dung hấp dẫn, mới mẻ được nhiều quốc gia remake lại mà những tác phẩm này còn để lại rất nhiều xu hướng thịnh hành trong giới trẻ như: dreamcatcher, áo khoác dáng dài, varsity jacket, sweater trong Những người thừa kế; nụ hôn kẹo bông của hai diễn viên chính trong Ngọn gió đông năm ấy; cơn sốt "chimaek" (ăn gà và uống bia) của Vì sao đưa anh tới… Các bản nhạc phim cũng đều nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ngay khi ra mắt.

Nhờ sự thành công và độ phủ sóng của những bộ phim này mà sự nghiệp của dàn diễn viên trong phim cũng ngày một thăng tiến, trở thành diễn viên hạng A của xứ kim chi. Đến nay, đã được 10 năm trôi qua kể từ khi những bộ phim ấy ra mắt, song khi nhắc đến tên của những bộ phim này thì có lẽ hồi ức về những tháng ngày cày cuốc phim ảnh vô cùng thú vị sẽ một lần nữa hiện lên trong không ít khán giả.

Ngọn gió đông năm ấy (That Winter, The Wind Blows)

Sẽ không ngoa nếu đánh giá Ngọn gió đông năm ấy là bộ phim đẹp nhất của K-drama trong năm 2013, từ dàn diễn viên cho đến bối cảnh, nội dung và cả tạo hình diễn viên.

Bộ phim là câu chuyện tình giữa Oh Soo (Jo In Sung) - một anh chàng trẻ tuổi nhưng đam mê cờ bạc, sống cuộc đời lang bạt và số phận đưa đẩy trở thành một tên lừa đảo với cô gái mù Oh Young (Song Hye Kyo) - con gái của một tỷ phú . Cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh đầy bi kịch nhưng tình yêu giữa họ dần phát triển. Với diễn xuất chân thực, sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính đã tạo nên một câu chuyện tình yêu cảm động. Một cô gái mù luôn gồng mình để chứng tỏ nghị lực, sự độc lập của bản thân và một anh chàng vốn xuất thân tầm thường, có động cơ xấu xa khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt.

(Ảnh: SBS)

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Jo In Sung sau khi xuất ngũ và Song Hye Kyo sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Vai diễn cô gái mù trong Ngọn gió đông năm ấy đã giúp Song Hye Kyo nhận được đề cử tại giải thưởng Korea Drama Award 2013 (Liên hoan phim Hàn Quốc 2013), còn Jo In Sung xuất sắc giành "Giải thưởng đặc biệt" trong SBS Drama Awards 2013.

Lắng nghe tiếng lòng (I Hear Your Voice)

Điểm thu hút đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất của Lắng nghe tiếng lòng chính là nội dung về năng lực siêu nhiên hấp dẫn, một đề tài phim được nhiều người Hàn Quốc ưa chuộng năm 2013. Tuy khởi điểm với mức rating khiêm tốn 7,7% nhưng những tập sau đó, con số rating đã tăng lên đáng kể, vượt mức 24% và trở thành bộ phim có số người xem nhiều nhất vào thời điểm đó.

(ảnh: sbs)

Bộ phim kể về Park Soo Ha (Lee Jong Suk), một chàng trai trẻ có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Soo Ha cố gắng sử dụng khả năng của mình để bảo vệ và giúp đỡ Jang Hye Sung (Lee Bo Young), một công tố viên trẻ và quả cảm. Họ cùng nhau làm việc với Cha Kwan Woo (Yoon Sang Hyun), một luật sư với quyết tâm và trí tuệ sắc bén, để phá án và đối mặt với bọn tội phạm. Chuyện tình tay ba giữa các nhân vật cũng làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh yếu tố siêu năng lực, Lắng nghe tiếng lòng còn mang đến những tình tiết hấp dẫn với hành trình phá các vụ án phức tạp, tạo ra không khí căng thẳng và kịch tính trong từng tập phim. Các tình tiết được đạo diễn và biên kịch khéo léo lồng ghép, những âm mưu, tính toán lần lượt xuất hiện cho đến những nút thắt trong từng vụ án cũng rất hợp lý. Bộ phim cho thấy những mặt tối của con người, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu, công lý và lòng trung thành.

Tại lễ trao giải Korea Drama Awards 2013, nhờ vai diễn nữ luật sư Jang Hye Sung, nữ diễn viên Lee Bo Young đã vượt qua nhiều đối thủ và chiến thắng ở hạng mục cao quý nhất – Daesang. Nam diễn viên Lee Jong Suk cũng xuất sắc không kém khi rinh về chiếc cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, danh hiệu Cặp đôi xuất sắc nhất cũng thuộc về cặp diễn viên này.

(Ảnh: SBS)

Mặt trời của quân chủ (Master's Sun)

Tương tự Lắng nghe tiếng lòng, Mặt trời của quân chủ cũng là một bộ phim có chủ đề siêu năng lực. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin), một cô gái có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với hồn ma sau một tai nạn giao thông. Tae Gong Shil sống trong sự bất an và ám ảnh bởi khả năng đặc biệt của mình cho đến khi cô gặp Joong Won (So Ji Sub), một chủ tịch kiêu ngạo và khó gần. Khi Tae Gong Shil chạm vào Joong Won, hồn ma xung quanh cô tạm thời biến mất, và đó là lý do cô tìm đến anh để được bình yên.

Mặt trời của quân chủ đã mang đến cho người xem một sự kết hợp tuyệt vời giữa các thể loại hài hước, siêu nhiên và tình cảm. Tae Gong Shil - người luôn sống trong sự tăm tối và Joong Won - người luôn giữ khoảng cách với mọi người đã tạo nên một tình yêu đặc biệt.

Bộ phim đã khẳng định tên tuổi và diễn xuất của diễn viên So Ji Sub, giúp anh giành được cú đúp với hai giải Ngôi sao hàng đầu và Nam diễn viên xuất sắc nhất (mảng phim ngắn) tại lễ trao giải SBS Drama Awards. Bên cạnh đó, nhạc phim cũng là một yếu tố quan trọng làm cho bộ phim trở nên thành công hơn. Giai điệu Touch Love của Yoon Mirae hay Crazy of You của Hyorin vẫn được nhiều người yêu thích cho đến tận bây giờ.

Người thừa kế (The Heirs)

Cốt truyện của Người thừa kế tương tự như bộ phim Vườn sao băng được phát sóng năm 2009. Điểm chung của hai tác phẩm là đều tạo được một cơn sốt với đông đảo khán giả.

(Ảnh: SBS)

Phim xoay quanh cô học sinh nhà nghèo Eun Sang (Park Shin Hye) trong một lần sang California thăm chị đã vô tình gặp Kim Tan (Lee Min Ho) - một thiếu gia điển trai thuộc tầng lớp "quý tộc", là người thừa kế của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Tình yêu của họ bắt đầu phát triển khi cả hai về nước. Tuy nhiên vì khoảng cách địa vị trong xã hội mà tình yêu của họ đã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Bộ phim Người thừa kế thu hút sự chú ý của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên tài năng và nổi tiếng. Lee Min Ho thể hiện tốt vai diễn Kim Tan, mang đến một chàng trai dũng cảm, dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình. Park Shin Hye cũng gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên và đáng yêu của cô trong vai Eun Sang. Bên cạnh đó, các diễn viên phụ như Kim Woo Bin, Choi Jin Hyuk và Krystal Jung cũng đóng vai trò quan trọng trong các mối quan hệ và sự phát triển của mạch phim.

(Ảnh: Topstarnews)

(Ảnh: SBS)

Năm 2013, Người thừa kế đã càn quét tất cả các giải thưởng quan trọng của SBS. Đáng chú ý nhất là nam chính Lee Min Ho khi anh thu về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, Diễn viên được yêu thích nhất, Ngôi sao hàng đầu, Diễn viên mặc đẹp nhất và Cặp đôi đẹp nhất (cùng Park Shin Hye). Sức hút của Người thừa kế đã thu về 23 giải thưởng danh giá.

Mọi thứ của tác phẩm đều tạo thành cơn sốt và trở thành trào lưu trong giới trẻ. Từ chiếc dreamcatcher nhỏ bé, phong cách thời trang của các diễn viên trong phim cho tới những câu thoại "sến sẩm" đậm chất ngôn tình của chàng trai ấm áp Kim Tan.

Vì sao đưa anh tới (My Love From The Star)

Vì sao đưa anh tới là một bộ phim có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến làn sóng Hallyu không thua kém gì Những người thừa kế, Ngôi nhà hạnh phúc, Chuyện tình mùa đông,... Đây cũng là tác phẩm ghi dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên hạng A Jun Ji Hyun sau 14 năm.

Phim kể về một người ngoài hành tinh Do Min Joon (Kim So Hyun) tới trái đất trong triều đại Joseon và bị mắc kẹt ở đây nhiều thế kỷ. Khi chỉ còn ba tháng nữa là anh sẽ có thể quay trở lại hành tinh quê hương của mình thì anh đem lòng yêu một nữ diễn viên hàng đầu trong thế kỷ 21- Chun Song Yi ( Jun Ji Hyun).

(Ảnh: SBS)

Bộ phim có một sự hòa quyện tinh tế giữa phong cách hài lãng mạn với yếu tố huyền bí, kỳ ảo. Khán giả sẽ không cảm thấy bị "ngán" khi phải liên tục nghe những câu thoại sến sẩm hoặc căng thẳng đến "vỡ tim" bởi mong chờ phe phản diện sẽ bị vạch mặt như thế nào.

Bên cạnh đó, Vì sao đưa anh tới đã mạnh dạn phơi bày bộ mặt khắc nghiệt, đen tối của ngành công nghiệp giải trí thông qua nhân vật minh tinh Chun Song Yi. Những vấn nạn như xung đột, cạnh tranh, hãm hại lẫn nhau, cũng như sự giả tạo của các ngôi sao hay sự thảm hại của các diễn viên hết thời. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với khán giả mà ít có phim nào làm được.

(Ảnh: SBS)

Vì sao đưa anh tới ra mắt đến nay đã được gần 10 năm nhưng thành tích của bộ phim này vẫn thuộc hàng kinh điển, ít có phim nào có thể vượt mặt. Sức hút không chỉ dừng lại ở biên giới Hàn Quốc mà còn thống trị cả thị trường Trung Quốc, cùng các nước châu Á khác với 38 giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Tại giải thưởng Nghệ thuật thường niên Baeksang 2014 (Baeksang Art Awards) - sự kiện diễn ra thường niên và được mệnh danh là Giải Oscar xứ Hàn, Jeon Ji Hyun đã được xướng tên cho giải Daesang - hạng mục phim truyền hình với vai diễn ấn tượng trong Vì sao đưa anh tới. Bên cạnh đó, Kim Soo Hyun cũng xuất sắc nhận về giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất (hạng mục điện ảnh/truyền hình).