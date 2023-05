Phim của Lee Do Hyun vừa có chuỗi bi kịch chồng chất đầy nước mắt, tỷ suất người xem tăng vọt lên mức cao mới

Những tưởng tỷ suất người xem của The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi sẽ chững lại vào khung giờ chiếu Thứ Tư, thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Tập 7 mới nhất của phim đánh dấu chuỗi những sự kiện bất hạnh ập lên đầu mẹ con Young Soon (Ra Mi Ran) - Kang Ho (Lee Do Hyun), thế nhưng đã giúp tỷ suất người xem của phim đạt mốc cao mới. Con số lần này là 8,153% trung bình toàn quốc, chính thức phá vỡ thành tích của tập 6 trước đó.

Phim của Lee Do Hyun ghi nhận thành tích tỷ suất người xem mới

The Good Bad Mother chính thức bước vào giai đoạn đau thương sau khi Young Soon biết bản thân đang bị ung thư dạ dày. Từ một người mẹ tràn trề hi vọng, bà trở thành con người khác, gần như đánh mất mọi niềm tin và cố gắng. Thay vì tiếp tục đồng hành "chữa lành" cùng Kang Ho, bà đã chuẩn bị giao phó con trai ở lại tự lực cánh sinh.



Bản thân Kang Ho cũng nhận ra sự khác thường của mẹ, song không biết làm gì để mẹ vui. Thế nhưng bi kịch của Young Soon vẫn chưa dừng lại. Trại heo của bà bất ngờ bị tiêu huỷ toàn bộ do có dịch lở mồm long móng đang nổ ra. Dù không dính dịch nhưng trại heo vẫn phải bị tiêu huỷ, khiến cuộc sống của Young Soon rơi vào bế tắc tận cùng. Khung cảnh mẹ con Young Soon - Kang Ho ôm nhau khóc khiến dân làng và khán giả cũng phải đau lòng theo.

Cảm thấy cuộc sống đang dần buông lơi mình, nữ chính The Good Bad Mother đã nghĩ đến chuyện tự vẫn. Bà mua thuốc trừ sâu, tính kết liễu đời mình trước mặt Kang Ho và mộ chồng nhưng đã nghĩ lại, đồng thời được Mi Joo (Ahn Eun Jin) can ngăn.

Song, ở đoạn cuối của tập 7 The Good Bad Mother, Young Soon đã quyết định ra đi, để thư tuyệt mệnh lại cho Kang Ho và dân làng. Khoảnh khắc Kang Ho chạy nhiều cây số từ trung tâm trị liệu về nhà đến trầy cả tay khiến người xem khó cầm được nước mắt.

Kang Ho đã kịp về ngay khi bà Young Soon treo cổ, và anh đã bất ngờ đứng dậy bằng 2 chân để đỡ người mẹ. Liệu đây có phải chất xúc tác để Kang Ho hoàn toàn hồi phục? Ở diễn biến khác, 2 thuộc hạ của chủ tịch Song đã tìm ra USB tại nhà của Kang Ho, vậy liệu diễn biến tiếp theo sẽ thế nào?

Nguồn: JTBC