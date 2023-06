Song Hye Kyo, Ra Mi Ran hé lộ tính cách thật của Lee Do Hyun

Người Mẹ Tồi Của Tôi là một trong những phim Hàn hay nhất nửa đầu năm 2023. Và với việc khắc họa quá tốt nhân vật nam chính Choi Kang Ho, rõ ràng Lee Do Hyun đã góp công lớn vào thành công của tác phẩm.

Không chỉ gây thiện cảm với khán giả bằng tài năng diễn xuất, con người thật của Lee Do Hyun ngoài đời cũng khiến anh càng thêm được yêu mến. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Ra Mi Ran - người thủ vai nhân vật bà mẹ Jin Young Soon trong Người Mẹ Tồi Của Tôi đã có những chia sẻ đáng chú ý về Lee Do Hyun:

Ra Mi Ran cho biết ở ngoài đời, Lee Do Hyun là người rất lễ phép.

"Lee Do Hyun và tôi rất thân thiết. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi làm việc cùng nhau. Cậu ấy là một người biết cho và nhận, đồng thời cũng rất thú vị.



Theo tôi thấy, cậu ấy không phải kiểu người sẽ chủ động làm quen, tán gẫu với người khác. Lúc mới đầu, Lee Do Hyun rất ngại ngùng. Tuy nhiên, cậu ấy luôn cư xử lễ phép, chừng mực với tôi. Vì thế, tôi đã không thể ngồi yên và tới bắt chuyện cùng cậu ấy. Việc ấy như thể bạn cầm một cái cuốc đi khai mỏ vậy".

Song Hye Kyo nhận xét Lee Do Hyun là người luôn tập trung vào công việc và có khả năng truyền năng lượng cho mọi người xung quanh.

Không chỉ Ra Mi Ran, Ahn Eun Jin cũng có những hé lộ thú vị. Nữ diễn viên kể vào thời điểm trước khi bộ phim Người Mẹ Tồi Của Tôi được khởi quay, Song Hye Kyo đã khen ngợi Lee Do Hyun với cô. Cụ thể, Song Hye Kyo nhận xét Lee Do Hyun là một diễn viên chuyên nghiệp, luôn tập trung vào công việc và có khả năng truyền năng lượng cho các bạn diễn trên phim trường.