Mới đầu năm đã có bộ phim được khen "hay nhất 2024", gây sốt phòng vé dù chưa chiếu chính thức

Bộ phim Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma) hiện đang là từ khóa gây sốt tại phòng vé Hàn Quốc dù phải cuối tuần này, phim mới chính thức ra rạp. Hiện, tác phẩm của Kim Go Eun - Choi Min Sik - Yoo Hae In và Lee Do Hyun đang nhận về lượng đặt vé cao nhất 2 tháng đầu năm 2024 nhờ hiệu ứng từ buổi ra mắt sớm ở LHP quốc tế Berlin.

Theo mạng máy tính tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim Exhuma dự kiến ra mắt vào ngày 22/2 đang đứng đầu phòng vé với tỷ lệ đặt trước là 36,7% và lượng vé đặt trước là 125.453 tính đến 11h sáng ngày 19/2. Cư dân mạng xứ Hàn đứng ngồi không yên, nhất là khi phim nhận được cơn mưa lời khen từ truyền thông và khán giả quốc tế, những người đã có cơ hội xem trước bộ phim tại liên hoan phim.

Được biết, tại buổi công chiếu ở LHP Berlin, Exhuma nhận về tràng pháo tay khen ngợi dài từ khán giả. Những bình luận trên mạng xã hội về tác phẩm này cũng tương đối tích cực. Trang Naver ghi nhận một loạt những bình luận như vậy về Exhuma, nhiều người thậm chí còn khen ngợi rằng đây là bộ phim kinh dị hay nhất nhì Hàn Quốc, hứa hẹn là tác phẩm xuất sắc nhất 2024.

Bình luận của khán giả: - Xứng đáng được coi là bộ phim kinh dị Hàn Quốc hay nhất kể từ The Wailing đến nay. - Tôi nổi da gà liên tục khi xem phim. Không chỉ kinh dị, bí ẩn mà đây còn là một bộ phim với thông điệp sâu sắc. - Tôi dám cá là sẽ rất khó có bộ phim điện ảnh Hàn nào vượt mặt được tác phẩm này trong năm nay. Thực sự xuất sắc. - Điểm đáng khen là phim duy trì được tốc độ, bầu không khí bí ẩn và sự căng thẳng từ đầu đến cuối. Dàn diễn viên thực sự không có điểm chê. - Tôi tin là bộ phim này sẽ mở ra một hướng đi mới cho các tác phẩm mang màu sắc bí ẩn, tâm linh của Hàn Quốc. - Điều đáng tiếc duy nhất là bộ phim hơi dài, tôi mong nó đã gãy gọn hơn.

Về nội dung phim, Exhuma theo chân một gia đình giàu có sống ở Los Angeles. Họ đã kêu gọi một cặp pháp sư trẻ (Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai) cứu đứa con mới sinh của mình sau khi gia đình bị công kích bởi hàng loạt hiện tượng huyền bí. Bộ đôi pháp sư cảm nhận được rằng bóng tối từ ngôi mộ của tổ tiên đã bám lấy gia đình này. Để tìm lời giải cho ngôi mộ, hai người tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thầy phong thủy hàng đầu (Choi Min Sik thủ vai) và một người làm nghề tang lễ (Yoo Hae Jin đóng). Cả bốn người bắt đầu công việc khai quật và di dời ngôi mộ ở một ngôi làng hẻo lánh để đổi lấy khoản tiền kếch xù nhưng lại vô tình giải phóng một thế lực tà ác ẩn sâu bên dưới.

