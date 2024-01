Mỹ nam Hàn được khen giống nhân vật đến 100%, lột xác xuất sắc khỏi hình tượng "trai ngoan"

Lee Do Hyun là một trong số những diễn viên 9x được đánh giá cao bậc nhất màn ảnh Hàn. Sắp tới đây anh sẽ tái xuất với bộ phim Exhuma, phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của sao nam họ Lee. Trong lần đầu thử sức với một lĩnh vực mới, Lee Do Hyun cũng quyết lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh thường thấy trên màn ảnh nhỏ. Không còn là "good boy" si tình, chàng trai ấm áp ngọt ngào ở những bộ phim truyền hình nổi tiếng, Lee Do Hyun xuất hiện với diện mạo "bad boy" chưa từng thấy trong sự nghiệp của mình.

Trong phim, Lee Do Hyun vào vai Bong Gil, người phải từ bỏ chơi bóng chày sau khi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Anh ta quyết định hành nghề pháp sư và đi theo Hwa Rim (Kim Go Eun) - pháp sư đã cứu mạng anh khỏi căn bệnh quái ác. Với vai diễn này, Lee Do Hyun xuất hiện với những hình xăm khắp cơ thể, hai cánh tay đều là những hình xăm bùa chú, trang phục, tóc tai cũng không giống những bộ phim trước đây.

Dù thời điểm hiện tại, mới có vài clip, hình ảnh ít ỏi về vai diễn cua Lee Do Hyun nhưng cũng đã đủ để khán giả bất ngờ với hình tượng mới của anh. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả thần thái, biểu cảm của mỹ nam họ Lee cũng thay đổi hoàn toàn. Thậm chí trong trailer phim, gương mặt của anh còn khiến khán giả rùng mình.

Đạo diễn Jang Jae Hyun hết lời khen ngợi màn hóa thân xuất sắc của Lee Do Hyun, anh cho rằng Do Hyun đồng bộ tuyệt đối với nhân vật Bong Gil trong hình dung của anh: "Vẻ ngoài rất hiện đại, cuốn hút và rất hợp với Bong Gil tạo ra sức mạnh tổng hợp tốt. Ngoài ra, diễn viên Lee Do Hyun có khả năng hoàn thành các cảnh quay khó đáng kinh ngạc chỉ bằng kỹ năng đơn thuần của một diễn viên".

Nguồn ảnh: Hancinema